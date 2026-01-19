Hindustan Hindi News
कर्क राशिफल 20 जनवरी : कर्क राशि वाले पैसों के मामले में रखें सावधानी, आज रहें सतर्क

Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 20 January 2026: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। कर्क राशि वालों को पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सफलता मिलने के योग हैं।

Jan 19, 2026 10:22 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 20 जनवरी 2026: कर्क राशि वालों को पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सफलता मिलने के योग हैं। जरूरी फैसले लेने से पीछे न हटें। पैसों को समझदारी से संभालें। सेहत ठीक बनी रहेगी। रिश्ते में मधुरता बनाए रखें और रचनात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। कामकाज में समझदारी से फैसले लें। आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी और सेहत भी सकारात्मक बनी रहेगी।

कर्क लव राशिफल: आज अपने रिश्ते को गंभीरता से लें और अपने पार्टनर की बातों को अहमियत दें। खुलकर बातचीत करना जरूरी है, ताकि पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकें। अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और ऐसा कोई काम न करें जिससे रिश्ता बिगड़े। अविवाहित लोग आज अपने दिल की बात कहने में सफल हो सकते हैं। प्यार जताएं और साथ में समय बिताएं, इससे आपसी समझ बढ़ेगी।

कर्क करियर राशिफल: आज नए चैलेंज लेने के लिए तैयार रहें। ऑफिस की राजनीति आपके काम पर असर डाल सकती है, इसलिए सतर्क रहें। नए विकल्पों पर भी विचार करें। दिन का दूसरा हिस्सा जॉब पोर्टल पर रिज्यूमे अपडेट करने के लिए अच्छा है। क्रिएटिव बिजनेस से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है। लेखकों और कानून से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन काफी व्यस्त रहेगा। सेल्स और मार्केटिंग में काम करने वालों को नए बिजनेस आइडिया मिल सकते हैं, जिससे आगे फायदा होगा।

कर्क आर्थिक राशिफल: आज पैसों के मामले में सावधानी जरूरी है। शेयर बाजार में बिना सोचे-समझे निवेश न करें। दिन के दूसरे हिस्से में इलेक्ट्रॉनिक सामान या वाहन खरीदने के योग हैं। किसी भाई-बहन के साथ पैसों को लेकर विवाद हो सकता है, जिससे मन परेशान रह सकता है। पुराने निवेश उम्मीद के मुताबिक फायदा नहीं देंगे। कारोबारियों को आज पार्टनर से आर्थिक सहयोग मिल सकता है।

कर्क स्वास्थ्य राशिफल: दिनभर एनर्जेटिक रहने के लिए हल्का व्यायाम करें। कुछ बच्चों को वायरल बुखार हो सकता है, वहीं बुज़ुर्गों को आंखों से जुड़ी परेशानी हो सकती है। अगर नींद से जुड़ी दिक्कत है तो दवाइयों के बजाय प्राकृतिक उपाय अपनाएं। योग और ध्यान करने से नींद की समस्या में राहत मिलेगी। कुछ लोगों को दिन के पहले हिस्से में हड्डियों से जुड़ी परेशानी हो सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
