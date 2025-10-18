टैरो राशिफल 18 अक्टूबर: मेष से लेकर मीन राशि वाले धनतेरस पर करें ये काम, जानें कैसा होगा आज का दिन?

संक्षेप: Tarot Card Horoscope 18 October 2025: टैरो कार्ड्स की मदद से जानिए मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए आज का दिन क्या-क्या लेकर आने वाला है? साथ ही कुछ ऐसे लकी और जरूरी टिप जानिए जिससे जिंदगी की उलझनें थोड़ी कम हो जाएंगी।

मेष (Aries) टैरो कार्ड: क्वीन ऑफ कप्स अपनी एनर्जी को बचाइए। किसी का बर्ताव अजीब सा हो तो खुद की गट फीलिंग्स पर भरोसा करें। सब कुछ खुद ही करने की जरूरत नहीं है। कई बार सिर्फ आपकी मौजूदगी ही जरूरी होती है। अंदर से शांत रहने की कोशिश करें।

लकी टिप: अपने पर्स में एक काला धागा रखें।

वृषभ (Taurus) टैरो कार्ड: टू ऑफ पेंटाकल्स जोर ना लगाएं बल्कि काम को धीरे-धीरे करते जाएं। अपनी एनर्जी को बचाकर रखें। कुछ भी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी महसूस हो तो पीछे हट जाएं। मंजिल मिलेगी लेकिन उसके लिए धैर्य रखिए।

लकी टिप: आज कमरे का एक कोना बदलें और उसे सजा लें।

मिथुन (Gemini) टैरो कार्ड: पेज ऑफ वैंड्स मंजिल धीरे-धीरे करीब आएगी। किसी से खुद की तुलना ना करें। जो आपका है आपको मिलकर रहेगा। उसमें देरी नहीं होगी। सब कुछ सही समय पर होगा। अगर कुछ उत्साहित करें तो उसे कर लें।

लकी टिप: आज बिना कुछ ज्यादा सोचे लिखने की कोशिश करें।

कर्क (Cancer) टैरो कार्ड: सेवन ऑफ कप्स किसी भी चीज में जल्दबाजी ना करें। रुककर देखें कि कौन सी चीज शांति देती है। आज हर एक चीज का फैसला कर लेना सही नहीं है। अपने साथ ईमानदार रहिए। आज दिमाग इधर-उधर भटक सकता है तो ये समझने की कोशिश करें कि आसपास वाकई में क्या हो रहा है?

लकी टिप: आज बड़ा फैसला लेने से पहले पानी पिएं।

सिंह (Leo) टैरो कार्ड: किंग ऑफ वैंड्स आज ध्यान से देखें कि लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं। आपको समझना होगा कि मांगने से सम्मान नहीं मिलेगा। आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। खुद पर भरोसा रखें और धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाएं।

लकी टिप: आज काम शुरू करने से पहले अगरबत्ती जला लें।

कन्या (Virgo) टैरो कार्ड: नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स अपने काम के लिए जस्टिफिकेशन देना बंद करिए। इससे आपकी एनर्जी बदलेगी। ओवरथिकिंग ना करें। जरूरी नहीं है कि सबका जवाब दिया जाए, इससे प्रेशर ही बढ़ता है। अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनने दें।

लकी टिप: जो चीज छोड़नी है, उसे लिख दें।

तुला (Libra) टैरो कार्ड: ऐट ऑफ पेंटाकल्स जो चीजें आपके विपरीत हैं, उन पर ध्यान दें। ये चीजें आपको कुछ बताने या दिखाने की कोशिश में हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी एनर्जी कहां जा रही है। काम के बीच में ब्रेक लेना ना भूलें।

लकी टिप: आज काम शुरू करने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग करिए।

वृश्चिक (Scorpio) टैरो कार्ड: नाइट ऑफ पेंटाकल्स भले धीरे-धीरे प्रोग्रेस हो लेकिन अपने कदमों को लगातार आगे बढ़ाते जाइए। हो सकता है कि सब धीरे-धीरे हो लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुद पर भरोसा रखें कि आप सही दिशा में धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं।

लकी टिप: आज कुछ देर नंगे पांव जमीन पर चलिए।

धनु (Sagittarius) टैरो कार्ड: थ्री ऑफ कप्स आपको ये समझना होगा कि अनुशासन और मजा दोनों साथ में हो सकते हैं। काम को लेकर जरा भी स्ट्रेस ना लें। किसी मजेदार इंसान के साथ कुछ पल बिताइए। हंसिए क्योंकि इससे आपकी एनर्जी रिचार्ज हो जाती है।

लकी टिप: आज अपने पंसदीदा शख्स के साथ चाय पिएं।

मकर (Capricorn) टैरो कार्ड: फोर ऑफ स्वॉर्ड्स ये जानना बहुत जरूरी है कि सबसे जरूरी चीज जरूरी नहीं भी हो सकती है। आज थोड़ा रेस्ट करें। आज किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजों को होल्ड पर रख सकते हैं। स्ट्रेस वाली चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें।

लकी टिप: आज एक घंटे के लिए अपना फोन बंद कर दें।

कुंभ (Aquarius) टैरो कार्ड: डेथ अब आप धीरे-धीरे बदल गए हैं। जो चीजें जिंदगी में फिट नहीं बैठ रही हैं, उसे पीछे छोड़ दें। पुरानी आदतों को फिर से ना दोहराएं। पुरानी चीजों को आज साफ कर दें और इसी के साथ आगे बढ़ जाएं। ये एक अच्छा संकेत है कि अब आप बदल रहे हैं।

लकी टिप: जो चीज अब पुरानी हो चुकी है, उसे हटा दें।

मीन (Pisces) टैरो कार्ड: टेन ऑफ कप्स आज सिर्फ और सिर्फ जरूरी चीजों पर ही ध्यान ना दें। अपने आसपास की छोटी खुशियों को भी देखिए। अपने टु डू लिस्ट में मग्न मत रहिए। बिना किसी वजह के भी खुश रहिए।

लकी टिप: अपना पसंदीदा खाना खाने के लिए आज समय निकालिए।