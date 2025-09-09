टैरो राशिफल 9 सितंबर: परफेक्शन के पीछे ना भागें कन्या राशि, प्लानिंग के चक्कर में ना पड़ें धनु राशि

Tarot Horoscope: टैरो की खासियत है कि ये एक-एक एनर्जी को पिक कर लेता है। टैरो की मदद से जानिए कि आज यानी 9 सितंबर का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है? साथ ही जानिए कुछ जरूरी टिप्स भी…

मेष (Aries) कार्ड: पेज ऑफ कप्स छोटी-छोटी खुशियों की कदर करिए। आज एक चाय का कप, किसी की स्माइल, या फिर दोस्त की प्यारी बातें आपके दिल को छू लेंगी। आपका जोश भरा स्वभाव अक्सर बड़ी उपलब्धियों की तरफ भागता है, लेकिन आज असली जादू छोटी-छोटी चीजों में है। बच्चों जैसी मासूमियत अपनाइए और इन छोटी खुशियों को एन्जॉय करिए।

लकी टिप्स: जब कोई अचानक आपके साथ अच्छा करे तो स्माइल के साथ ही जवाब दें।

वृषभ (Taurus) कार्ड: द एम्परर हालात गड़बड़ होने पर भी शांति से काम करना चाहिए। आज कुछ ऐसी चीजें सामने आ सकती हैं, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। हालांकि आप और आपके आस-पास के लोग आपकी शांति से फायदा पाएंगे। हर बदलाव को तुरंत ठीक करने की जल्दी मत कीजिए। थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और फिर धैर्य से जवाब दीजिए।

लकी टिप्स: तेजी रखें लेकिन बैलेंस भी बना रखें।

मिथुन (Gemini) कार्ड: द हाई प्रीस्टेस आपको ज्यादा देखने और समझने की जरूरत है, करने की नहीं। जिस समाधान के तलाश में आप हैं, हो सकता है कि वह किसी नजर या चुप्पी में छिपा हो। जब कोई बात कर रहा हो, तो पूरा ध्यान दीजिए। बातें अधूरी लगें तो भी बीच में मत बोलिए। ना ही टोकिए। असली समझ तभी आएगी जब आप ध्यान से सुनेंगे।

लकी टिप्स: लोगों को खुद को खुलकर जताने दीजिए।

कर्क (Cancer) कार्ड: सिक्स ऑफ कप्स Six of Cups आज कह रहा है कि अपने अतीत को प्यार और अपनापन देकर देखिए, पछतावे के साथ नहीं। पुराने पल याद आएँगे या किसी से दोबारा मुलाकात हो सकती है। इन्हें उदासी से मत देखिए, बल्कि दिल को गर्माहट देने दीजिए। आप बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ रहे हैं। आपका अतीत आपकी तरक्की का हिस्सा है।

लकी टिप्स: यादों को संभालकर रखें लेकिन उसमें अटके ना रहें।

सिंह (Leo) कार्ड: टेन ऑफ पेंटाकल्स आज आप समझ पाएंगे कि आपकी खुशी उन्हीं चीजों में है जो आपके पास पहले से ही है। जो नहीं है, उस पर ध्यान ना दें। लोगों का शुक्रिया अदा करें। यही आज का मंत्र है। इससे आपकी एनर्जी बदल जाएगी। आसपास के लोग भी आपकी इस एनर्जी को महसूस करेंगे।

लकी टिप्स: सुबह की शुरुआत ग्रेटीट्यूड के साथ कीजिए।

कन्या (Virgo) कार्ड: नाइट ऑफ वैंड्स रोजमर्रा के काम आसान बनाने के लिए कोई नया तरीका अपनाइए। परफेक्शन के चक्कर में ना पड़िए। छोटा सा बदलाव भी बड़ा आराम ला सकता है। आज का दिन सोचने से ज्यादा करने का है।

लकी टिप्स: आज एक छोटे काम से शुरुआत कीजिए और धीरे-धीरे बदलाव लाते रहिए।

तुला (Libra) कार्ड: फोर ऑफ स्वॉर्ड्स आपको थोड़ा रुककर सांस लेने की जरूरत है। जब हालात तेजी से आगे बढ़ें तो शांत हो जाएं। आज थोड़ा आराम करिए। सारी समस्याओं का हल अभी निकालने की जरूरत नहीं है।

लकी टिप्स: वक्त कम हो तो भी थोड़ा पीछे हटना जरूरी है।

वृश्चिक (Scorpio) कार्ड: फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये समझने की जरूरत है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। कभी-कभी सिचुएशन के आसपास से चुपचाप हट जाना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। हो सकता है आपको लगे कि आप सही हैं, लेकिन शांत रहने में ही भलाई है। आज ऐसा हो सकता है कि आपको बहस करने का मन करें। आपकी असली जीत आपकी चुप्पी में है।

लकी टिप्स: जो बात शब्दों से नहीं कही जा सकती, वो चुप्पी कह देती है।

धनु (Sagittarius) कार्ड: ऐस ऑफ वैंड्स आज आपको काफी कुछ समझ आएगा। अचानक से आपको कोई नया और रोमांचक ख्याल आ सकता है। इसे हल्के में मत लीजिए, यह किसी बड़े मौके की शुरुआत हो सकती है। चाहे जिंदगी में छोटा बदलाव हो या नया आइडिया...आज इसे अपनाने का समय है। चीजों को लेकर पूरा प्लान अभी मत बनाइए।

लकी टिप्स: जो भी नया ख्याल आज आए, उसे डायरी में लिख लीजिए।

मकर (Capricorn) कार्ड: द हरमिट आज आपको खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए। अगर दिमाग या शरीर आराम मांग रहा है, तो बिना गिल्ट के आज आराम कीजिए। आप हमेशा से मजबूत रहे हैं, लेकिन हर किसी को आराम और छुट्टी चाहिए। आप कुछ खो नहीं रहे, बल्कि खुद को फिर से एक मौका दे रहे हैं।

लकी टिप्स: ना कहने के बाद लंबी सफाई देने की जरूरत नहीं है।

कुंभ (Aquarius) कार्ड: क्वीन ऑफ कप्स आपका दिल मजबूत है। हालात अगर मुश्किल भी तो भी आप समझदारी से काम करेंगे। लोग कठोर होंगे लेकिन आपका प्यार देखकर बदल भी सकते हैं। किसी को आपकी सलाह नहीं बल्कि आपका साथ चाहिए। आपको हर चीज को ठीक करने का बोझ नहीं उठाना है।

लकी टिप्स: प्रतिक्रिया से पहले सहानुभूति दिखाइए।

मीन (Pisces) कार्ड: द स्टार आज आपको उम्मीद की किरण नजर आएगी। भरोसा रखिए क्योंकि सब कुछ आपके हित में ही हो रहा है। अभी आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। इस फिराक में ना रहिए कि रिजल्ट जल्दी मिले। आपको यूनिवर्स पर भरोसा रखना चाहिए। दिल और दिमाग को थोड़ा रेस्ट दीजिए। हल अपने आप मिल जाएगा।

लकी टिप्स: आज कंट्रोल छोड़ दीजिए और भरोसा रखिए।