aries to pisces tarot horoscope today 6 september 2025 in hindi टैरो राशिफल 6 सितंबर: कम्फर्ट जोन से बाहर निकले कन्या राशि, कुंभ राशि आज होंगे बोर, rashifal - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़राशिफलaries to pisces tarot horoscope today 6 september 2025 in hindi

टैरो राशिफल 6 सितंबर: कम्फर्ट जोन से बाहर निकले कन्या राशि, कुंभ राशि आज होंगे बोर

Tarot Horoscope 6 September 2025: टैरो हर एक चीज की एनर्जी को पिक करके सही अनुमान लगाता है। एनर्जी रीड करके टैरो कई ऐसे संकेत देता है जोकि हर कोई नहीं पकड़ पाता है। टैरो की मदद से जानिए आज मेष से लेकर मीन राशि वालों का दिन कैसा बीतेगा?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, नीरज धनखेरSat, 6 Sep 2025 08:40 AM
share Share
Follow Us on
टैरो राशिफल 6 सितंबर: कम्फर्ट जोन से बाहर निकले कन्या राशि, कुंभ राशि आज होंगे बोर

मेष (Aries)

कार्ड: फोर ऑफ स्वॉर्ड्स

आज आपका मन और शरीर भारीपन फील करेगा। आपको ऐसे संकेत मिलेंगे। शांति से रहें। ठहराव को महसूस करें। हर उलझी हुई चीज से आप जल्दी ही बाहर निकलेंगे।

लकी टिप्स: आज 10 मिनट मौन धारण करें।

वृषभ (Taurus)

कार्ड: फाइव ऑफ वैंड्स

बातचीत के दौरान आज लड़ाई की स्थिति बन सकती है। आज आपको ये समझना है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता है। कभी-कभी चुप रहना या मुस्कुराकर चीजों को टालना ही सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। शांति हमेशा किसी भी लड़ाई से बड़ी होती है।

लकी टिप्स: जवाब देने से पहले गहरी सांस लें।

ये भी पढ़ें- शनिवार को नहाने से पहले कर लें ये काम, दूर होगा शनि दोष

मिथुन (Gemini)

कार्ड: द मून

आज आपको छोटी-छोटी आदतों और रूटीन में भरोसा करना चाहिए। चाहे सुबह की चाय हो, टहलना हो या फिर फेवरेट गाना सुनना हो। आज छोटी-छोटी चीजों से खुशियां मिलेंगी। जब फीलिंग्स बिखरी हों, तो बाद में इन्हीं से ही शांति मिलेगी।

लकी टिप्स: सुबह के रूटीन को बिना जल्दबाजी के पूरा करें।

ये भी पढ़ें- रविवार को ना करें ये गलती, जानें सूर्यदेव की पूजा का सही तरीका, इन 4 मंत्र जाप से मिलेगा लाभ

कर्क (Cancer)

कार्ड: नाइट ऑफ कप्स

आपकी फीलिंग्स आज गो विद फ्लो वाले सिचुएशन में रहने वाली है। पास्ट का कोई इंसान वापस लौटने की कोशिश करेगा। दिल को ओपन अप रखिए। नए एक्सपीरियंस और रिलेशन से लाइफ को नई राह मिलेगी।

लकी टिप्स: आज ऐसे शख्स की तारीफ करें जिससे आपकी कम बात होती है।

सिंह (Leo)

कार्ड: ऐट ऑफ वैंड्स

आज काफी बिजी रहने वाले हैं। खूब भागदौड़ होगी। आज कई लोग और काम आपका ध्यान खूब खींचने वाले हैं। जल्द ही आपकी ग्रोथ होगी। शांत रहिए। जमीन से जुड़े रहिए। एक समय पर सिर्फ एक काम करें।

लकी टिप्स: एक काम को पूरे फोकस के साथ पूरा करिए।

कन्या (Virgo)

कार्ड: द फूल

आज के दिन अपने कम्फर्ट से थोड़ा बाहर आएं। आराम वाली चीजों को छोड़ने का समय है। कभी-कभी बिना पूरी प्लानिंग के भी छलांग लगाना भी जरूरी होता है। ग्रोथ की असली पहचान है अनुभव, चाहे उसमें गलतियां क्यों न हों। खुश रहिए और पॉजिटिव सोचिए।

लकी टिप्स: बिना किसी ठोस प्लानिंग के आज कुछ नया करने की कोशिश करिए।

तुला (Libra)

कार्ड: फाइव ऑफ कप्स

आज आपको पास्ट में लिए गए कुछ फैसलों पर अफसोस हो सकता है। आपको किसी भी चीज का पछतावा नहीं करना है। हर एक सबक से सीख लेकर आगे बढ़ जाना है। जिंदगी में मिलने वाला हर एक अनुभव आपको बेहतर की ओर ले जा रहा है।

लकी टिप्स: आप पास्ट में जो थे, उसे माफ कर दें।

वृश्चिक (Scorpio)

कार्ड: सेवन ऑफ पेंटाकल्स

आज आपको ऐसा लग सकता है कि आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। धीरे-धीरे ही सही लेकिन आपकी नींव मजबूत हो रही है। धैर्य बनाए रखिए। आपकी कोशिशों से रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है।

लकी टिप्स: अपनी अब तक की ग्रोथ पर शांति से नजर डालिए।

धनु (Sagittarius)

कार्ड: द एम्परर

आज आपका कॉन्फिडेंस और निर्णय क्षमता ही सबसे बड़ी ताकत होगी। हो सकता है कि अभी दूसरों को ये चीजें ना दिखें लेकिन आपकी सोच मजबूत और क्लियर है। यही अपने आप में बड़ी बात है। बस आपको करना ये है कि अपने फैसले पर भरोसा रखना है।

लकी टिप्स: धीरे बोलते हुए भी मजबूती से बात सामने रखें।

मकर (Capricorn)

कार्ड: द सन

आपकी मौजूदगी आज दूसरों को प्रेरित करेगी। आपके आसपास होने से लोग मोटिवेटेड फील करेंगे। बिना किसी कोशिश के ही आप आसपास के लोगों की खुशी की वजह बन जाएंगे। आपकी स्माइल और पॉजिटिविटी से आज दिन भर माहौला खुशनुमा ही रहेगा।

लकी टिप्स: आज दिल से किसी की सच्ची तारीफ करिए।

कुंभ (Aquarius)

कार्ड: द पेज ऑफ वैंड्स

आज आप थोड़ा बोरिंग फील कर सकते हैं। हालांकि आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे। आज आप अपने मूड को अच्छा करने के लिए कुछ हल्का-फुल्का या फिर क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आज कोई नया एक्सपीरियंस आपके दिन को बना देगा।

लकी टिप्स: आज ऐसा काम करें जो आपने पहले कभी ना किया हो।

मीन (Pisces)

कार्ड: नाइट ऑफ कप्स

आज आप काफी सेंसेटिव रहने वाले हैं। दूसरों के प्रति आपकी दयालुता भी दिखेगी। आपकी एक छोटी सी स्माइल भी आज बड़ा प्रभाव डाल सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको रिजल्ट तुरंत ना दिखे लेकिन असर काफी दूर तक होने वाला है। उम्मीद का दामन ना छोड़ें।

लकी टिप्स: बिना उम्मीद के किसी को देखकर स्माइल करें।

नीरज धनखेर

(वैदिक ज्योतिष, फाउंडर- एस्ट्रो जिंदगी)

Email: info@astrozindagi.in, neeraj@astrozindagi.in

Url: www.astrozindagi.in

Contact: Noida: +919910094779