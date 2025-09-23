टैरो राशिफल 23 सितंबर: खुद से किया गया वादा याद करें कुंभ राशि, बहस ना करें मीन राशि

Tarot Horoscope 23 September 2025: टैरो कार्ड्स पूरे दिन भर की एनर्जी को पिक करके साफ-साफ जाहिर कर सकता है कि आज क्या-क्या होने वाला है। ऐसे में इन कार्ड्स की मदद से ही जानिए कि आखिर मेष से लेकर मीन राशि वालों का दिन आज कैसा होगा?

मेष (Aries) टैरो कार्ड: स्ट्रेंथ आज आप खुद के प्रति थोड़ा दयालु बनिए। आप हमेशा खुद पर बहुत प्रेशर डालते हैं। आपको मजबूत होने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। जब एक छोटा सा बदलाव पूरे दिन के मूड को बदल सकता है।

लकी टिप: अपने आप से वैसे ही बात करिए जैसे किसी दोस्त से कर रहे हैं।

वृषभ (Taurus) टैरो कार्ड: द टावर आज जिस चीज को टाल रहे हैं, वहीं परिवर्तन होना है। बदलाव की वजह से हमारा ध्यान उस चीज से हटता है जो हम टालते आते हैं। ये जितना बड़ा और डरावना लग रहा है, उतना है नहीं।

लकी टिप: आज घर के उस कोने की सफाई करिए जो अक्सर नजरअंदाज किया जाता है।

मिथुन (Gemini) टैरो कार्ड: द एम्परर आज कॉन्फिडेंट के साथ रहिए। अपनी वर्थ को समझाने की जरूरत नहीं है। आपका काम और उपस्थिति खुद बोलेंगे। शांत, स्पष्ट और सच्चे बने रहिए। दूसरों की वजह से खुद पर डाउट मत करिए।

लकी टिप: कोई भी फैसला सीधे बैठकर लो।

कर्क (Cancer) टैरो कार्ड: फाइव ऑफ कप्स आज ये सोचिए कि वो कौन सी चीजें हैं तो आपकी एनर्जी को धीरे-धीरे खत्म कर रही है। ऐसा हो सकता है कि कोई काम या कोई इंसान आपकी एनर्जी ज्यादा ले रहा है। शर्मिंदा ना हो। अपनी सिचुएशन को देखिए।

लकी टिप: बोलने से पहले आज थोड़ा पानी पिएं।

सिंह (Leo) टैरो कार्ड: टेन ऑफ स्वॉर्ड्स कोई तनाव या गिल्ट हो सकता है जो आपको नहीं उठाना चाहिए। खुद से पूछिए कि क्या आप इसे आदत से उठा रहे हैं या खुद के फैसले? अगर ये आपका नहीं है तो इसे छोड़कर आगे बढ़ें।

लकी टिप: एक शांत सा लंच-टाइम ब्रेक लीजिए।

कन्या (Virgo) टैरो कार्ड: डेथ पुराने तरीकों को छोड़ने का समय है। जो तरीके पहले काम आते थे, अब वहीं रुकावट बन सकते हैं। आज अपनी एक आदत या व्यवहार को छोड़ने से शांति मिलेगी। छोटे-छोटे बदलाव से ही चीजें आगे बढ़ेंगी।

लकी टिप: दिन को 10 मिनट जल्दी समाप्त करो।

तुला (Libra) टैरो कार्ड: एट ऑफ पेंटाकल्स बिजी होने और पर्पजफुल होने में अंतर हैं। आज खुद को आंकने की कोशिश करिए कि आप जो भी कर रहे हैं, वो आपको आपके गोल की ओर ले जा रही है या नहीं? दिन में अपने लिए कुछ समय निकालिए। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी।

लकी टिप: एक का आज जानबूझकर धीमा करिए और शांत रहिए।

वृश्चिक (Scorpio) टैरो कार्ड: द स्टार अपने समय के अनुसार चलिए। दूसरों की तेजी का मतलब यह नहीं कि आप पीछे हैं। आपकी ग्रोथ भी हो रही है, भले उसकी स्पीड कम हो।

लकी टिप: एक चीज लिखिए जो आपने की है।

धनु (Sagittarius) टैरो कार्ड: फोर ऑफ कप्स आज ईमानदारी से स्वीकार करिए कि कुछ है जो अब आपको मजा नहीं देता है। उस चीज से निकल जाइए तो अब आपको उत्साहित नहीं कर रही है। अब जो भी समय है ये रीअलाइंमेंट का है।

लकी टिप: आज बिना कुछ सोचे ही ना कह दीजिए।

मकर (Capricorn) टैरो कार्ड: द हैंग्ड मैन किसी भी सिचुएशन में तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। आज थोड़ी देर रुककर चीजों को समझेंगे तो शांति मिलेगी। हर स्थिति में आज शांत रहने की कोशिश करिए। अपनी अपनी स्थिरता को बोलने दीजिए।

लकी टिप: सवाल पूछने से पहले सोचिए।

कुंभ (Aquarius) टैरो कार्ड: जस्टिस अपनी वर्थ को समझें। समय सीमित ही है तो उसे वहीं खर्च करिए जहां दिल खुश हो। छोटे फैसले भी जरूरी है लेकिन याद रहें कि आप अपनी वर्थ को किसी के लिए भी नहीं भूलेंगे।

लकी टिप: आज कुंभ राशि वाले पुराने वादे को याद करें।

मीन (Pisces) टैरो कार्ड: सेवन ऑफ वैंड्स बाउंड्री तय करते वक्त शब्दों की जरूरत नहीं है। अपनी हर बाउंड्री को जस्टीफाई ना करें। अगर कोई आज आपके सब्र का टेस्ट करें तो मीन राशि वालों को करना ये है कि किसी से बहस ना हो। अपनी शांति को बचाकर रखिए।

लकी टिप: कम बोलिए और अपनी एनर्जी बचाकर रखिए।