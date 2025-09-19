टैरो राशिफल 19 सितंबर: अपनी मेहनत को कम ना आंके वृषभ राशि, कन्या राशि करें ये काम

Tarot Horoscope 19 September 2025: हमारी एनर्जी हर दिन बदलती है और टैरो कार्ड्स इन्हें आसानी के कैच भी करते हैं। टैरो कार्ड्स के अनुसार आज कुल 12 राशियों का दिन कैसा जाने वाला है? नीचे विस्तार से जानिए…

मेष (Aries) टैरो कार्ड: स्ट्रेंथ खुद पर शक करके अपनी कोशिशों में उसे बाधा मत बनने दीजिए। अब तक आप इंतजार में थे कि कोई ना कोई संकेत मिले। तो अब उसी का समय है। आप अपनी कोशिश करते रहिए। शुरुआत कर दीजिए। असली ताकत समय और अनुभव से बनती है।

लकी टिप्स: अगर आज आपकी आवाज भी कांपे तो भी जो कहना है वो कहिए।

वृषभ (Taurus) टैरो कार्ड: टेन ऑफ वैंड्स आपने अब तक बिना किसी शिकायत के बहुत भार उठा लिया है। आज का दिन है अपनी इसी ताकत को सराहने का। जो बोझ दूसरों को तोड़कर रख देता है। उसे अब तक आपने संभाले हुआ है। हमेशा सब कुछ अकेले करने की जरूरत नहीं है। खुद पर भरोसा रखें और थोड़ा रुककर खुद पर गर्व महसूस करें।

लकी टिप्स: अपनी मेहनत को कम मत समझिए।

मिथुन (Gemini) टैरो कार्ड: फोर ऑफ पेंटाकल्स आज जो जैसा है, जहां है उसे वहीं रहने दीजिए। चीजों को परफेक्ट बनाने या बार-बार सोचने की जरूरत नहीं है। आपके पास अभी जो कुछ है, वह काफी है। थोड़ा रुककर चीजों को समझने की कोशिश भी करिए। आपको तभी एहसास होगा कि सब कुछ पहले से ठीक है।

लकी टिप्स: आज अपने एक जवाब को रोक लें।

कर्क (Cancer) टैरो कार्ड: क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपको आज अपनी फीलिंग्स के लिए किसी से इजाजत मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो भी आपको सही महसूस हो रहा है, बस वही सही है। किसी को ये चीज अच्छी लगे या ना लगें। आज अपने सच को स्वीकारने का दिन है। फीलिंग्स को छिपाने की बजाय साफ और ईमानदारी से बोलिए।

लकी टिप्स: अपनी फीलिंग्स को जस्टिफाई ना करें।

सिंह (Leo) टैरो कार्ड: टू ऑफ वैंड्स आज खुद से पूछिए कि आप क्या चाहते हैं? दूसरों के नक्शे कदम पर मत चलिए। चीजों को लेकर जिज्ञासु बनिए। आज के दिन सोचिए और प्लान बनाइए। किसी भी चीज में जल्दबाजी ना करें। अपनी सच्चाई के साथ रहें।

लकी टिप्स: आज मन की सुनें।

कन्या (Virgo) टैरो कार्ड: द मैजिशियन आज अपनी एनर्जी सिर्फ एक चीज पर ही लगाइए। आपको अपने दम पर ही सब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है। आपके पास अब पहले से भी ज्यादा कई चीजें हैं। बेहतर तो यही होगा कि एक समय पर आप एक ही चीज पर सारी एनर्जी लगाएं। ऐसे में कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा।

लकी टिप्स: एक काम पर अपनी एनर्जी लगा दीजिए।

तुला (Libra) टैरो कार्ड: सेवन ऑफ वैंड्स अपनी शांति के साथ कोई भी समझौता नहीं करें। अपनी बाउंड्री के लिए आपको लोगों को सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप सही चीजों पर एनर्जी लगा रहे हैं। अपनी चीजों पर अडिग बने रहिए। जैसा कर रहे हैं वैसे करते रहिए। भले ही ये लोगों को पसंद आए या नहीं।

लकी टिप्स: आज नोटिफिकेशन सेटिंग बंद कर दीजिए।

वृश्चिक (Scorpio) टैरो कार्ड: सिक्स ऑफ पेंटाकल्स आज खुद से पूछें कि आपको वास्तव में क्या चाहिए? ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप देते ही जा रहे हैं लेकिन पा कुछ नहीं रहे हैं। बैलेंस की ख्वाहिश गलत चीज नहीं है। आज इस बात पर गौर करिए कि आप चीजों को प्यार से कर रहे हैं या मजबूरी से। अपनी एनर्जी को सही जगह लगाने की कोशिश करिए।

लकी टिप्स: अगर आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं तो झूठ मत बोलिए।

धनु (Sagittarius) टैरो कार्ड: एट ऑफ स्वॉर्ड्स अगर जरूरत पड़े तो मदद मांगिए। कई बार मजबूत इंसान भी अपने विचारों में उलझ जाता है। चीजों को लिखने की आदत डालिए। किसी से बात करिए या फिर मदद लीजिए। चुपचाप सब कुछ अपने कंधे पर उठाने की जरूरत नहीं है।

लकी टिप्स: अनुमान लगाने की बजाय चीजों को क्लियर करिए।

मकर (Capricorn) टैरो कार्ड: नाइट ऑफ कप्स आज ज्यादा लोड ना लें। हल्केपन में दिन को गुजार दीजिए। मकर राशि हमेशा से लंबे सफर के बारे में ही सोचते आए हैं। किसी भी काम में जल्दबाजी ना दिखाएं। धीरे-धीरे आगे बढ़िए। चीजों को अपने आप ही धीरे-धीरे खुलने दीजिए।

लकी टिप्स: अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी करिए।

कुंभ (Aquarius) टैरो कार्ड: सेवन ऑफ कप्स दिखावे पर मत जाइए। आज आपको समझना होगा कि विकल्प तो बहुत सारे हैं, पर सब आपके लिए सही नहीं हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई विकल्प बाहर से अच्छा लगेगा, लेकिन वो अंदर से सही ना हो। इस वजह से आज आप अपने दिल की सुनिए।

लकी टिप्स: किसी को हां कहने से पहले अपने अंदर की आवाज सुनें।

मीन (Pisces) टैरो कार्ड: एट ऑफ कप्स भले ही परफेक्ट टाइमिंग ना हो फिर भी आप आगे बढ़ते जाइए। बदलाव हो रहा है, भले ही आपको ज्यादा समझ ना आए। थकान हो सकती है लेकिन रास्ता सिर्फ आगे है। इस वक्त आपका छोटा-छोटा कदम भी मायने रखता है। खुद पर भरोसा रखें।

लकी टिप्स: खुद को इग्नोर मत करिए।