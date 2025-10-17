टैरो राशिफल 17 अक्टूबर: मेष से लेकर मीन राशि वाले आज रखें इस बात का ध्यान

संक्षेप: Tarot Horoscope 17 October 2025: टैरो कार्ड्स एनर्जी को काफी अच्छे से पिक करते हैं। इनकी मदद से आगे होने वाली चीजों को आसानी से भांपा जा सकता है। जानिए आज का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा जाएगा? साथ ही जानिए कुछ जरूरी टिप्स भी…

मेष (Aries) टैरो कार्ड: फाइव ऑफ कप्स आज कोई रिश्ता या फिर सोच आपकी एनर्जी को अपनी ओर खींचेंगी। आज ध्यान दें कि आप अपना समय कहां दे रहे हैं। हर चीज को ठीक करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अपने दायरों को समझिए और खुद का ख्याल रखें।

लकी टिप: बिना सफाई दिए हुए ना कहें।

वृषभ (Taurus) टैरो कार्ड: ऐस ऑफ वैंड्स आज का दिन नई शुरुआत के लिए अच्छा है। जो चीजें आपको उत्साहित करती हैं, उसके लिए हां कहिए। आज दिल की सुनिए। परफेक्ट समय का इंतजार ना करिए। जो अच्छा लगे, शुरुआत वहीं से कर दीजिए।

लकी टिप: उस जगह ही जाएं जहां आपको अच्छा लगे।

मिथुन (Gemini) टैरो कार्ड: द मून जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब तुरंत मिल जाए। मन की आवाज को सुनें। हर एक चीज को समझने की जल्दबाजी ना करें। कई बार चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है।

लकी टिप: रहस्य को आज अपनी जगह ही रहने दीजिए।

कर्क (Cancer) टैरो कार्ड: नाइन ऑफ कप्स आज खुद से सवाल पूछने का दिन है कि आपको अब तक वो मिला, जो आप वाकई में चाहते थे? आप अपने सपनों के हकदार हैं। अपनी सच्ची इच्छाओं को महसूस करिए। उसके लिए एक-एक कदम आगे बढ़ाते जाइए।

लकी टिप: आज खुद से सवाल करें कि आपको सच में क्या चाहिए?

सिंह (Leo) टैरो कार्ड: थ्री ऑफ पेंटाकल्स छोटी-छोटी कोशिशें ही बड़ी प्रगति लाती हैं। आज परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय निरंतरता पर ध्यान दो। टीमवर्क और सहयोग से काम और बेहतर होगा। जो भी कर रहे हो, बस लगे रहो।

लकी टिप: आज का किया हुआ सब बेहतर है।

कन्या (Virgo) टैरो कार्ड: पेज ऑफ स्वॉर्ड्स अपने विचारों पर आज नजर बनाए रखें। आप जैसा सोचते जाएंगे, दिन वैसा ही होगा। आज चीजों को लेकर जिज्ञासु बनिए। अपनी सोच पॉजिटिव रखिए। इससे जिंदगी को भी पॉजिटिव दिशा ही मिलेगी।

लकी टिप: आज खुद से प्यार से बात करें।

तुला (Libra) टैरो कार्ड: व्हील ऑफ फॉरच्यून हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती है। ऐसे में जो होता जा रहा है, उसे स्वीकार करते जाइए। इसमें आपकी हार नहीं बल्कि समझदारी है। किस्मत अपने हिसाब से चल रही है। आपको सिर्फ खुद पर भरोसा रखते हुए गो विद द फ्लो वाली नीति को अपनाना है।

लकी टिप: दिन को उसी के हिसाब से अपनाते जाइए।

वृश्चिक (Scorpio) टैरो कार्ड: किंग ऑफ पेंटाकल्स अपने सिद्धातों पर चलकर आज का दिन बिताएं। जो चीजें मायने रखती हैं, उसी में एनर्जी लगाइए। आज जिंदगी को सही दिशा देने के लिए कोई ठोस कदम उठाना होगा।

लकी टिप: साफ इरादे से आज दिन की शुरुआत करें।

धनु (Sagittarius) टैरो कार्ड: फोर ऑफ स्वॉर्ड्स आज आपको आराम करने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि हर वक्त मजबूत बने रहा जाए। खुद के लिए वक्त निकालें। रुककर थोड़ा सांस लें। आराम करना कमजोरी नहीं होती है। ये हमारे सफर का ही एक हिस्सा है।

लकी टिप: आराम करना भी ग्रोथ का ही हिस्सा होता है।

मकर (Capricorn) टैरो कार्ड: टू ऑफ स्वॉर्ड्स आज आप किसी फैसले के बीच में फंस सकते हैं। कोई उलझन आपको परेशान करेगी। जल्दबाजी में किसी भी निष्कर्ष पर ना पहुंचें। थोड़ा वक्त दीजिए। चीजें अपने आप साफ होती चली जाएंगी।

लकी टिप: जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें।

कुंभ (Aquarius) टैरो कार्ड: क्वीन ऑफ कप्स आज अपनी फीलिंग्स की रक्षा खुद करें। दिल की सुनिए और वही करिए जो आपको ठीस लगे। दूसरों की खुश रखने की बजाय अपने प्रति सच्चे बने रहिए।

लकी टिप: आज सिर्फ खुद की सुनिए।

मीन (Pisces) टैरो कार्ड: जस्टिस आज सच्चाई से आगे बढ़िए। लोगों को खुश करने की बजाय साफ-साफ अपनी बात सामने रखें। जो भी सही है, उसके साथ ही खड़े रहिए। जब आप खुद से ईमानदार होते हैं तो न्याय वहीं से शुरू हो जाता है।

लकी टिप: बिना दिखावे के आगे बढ़िए।