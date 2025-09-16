टैरो राशिफल 12 सितंबर: जल्दबाजी ना करें वृश्चिक राशि, कुंभ राशि करें ये काम

Tarot Horoscope 16 September 2025: टैरो कार्ड्स के जरिए किसी की भी एनर्जी को आसानी से चेक किया जा सकता है। टैरो रीडिंग की मदग से ही जानिए कि आज मेष से लेकर मीन राशि वालों का दिन कैसा जाएगा? इसी के साथ ही जानें कुछ लकी और जरूरी टिप्स भी…

मेष (Aries) टैरो कार्ड: द हर्मिट हर समस्या को हल करने की जरूरत नहीं होती है। कभी-कभी समय, जगह और मौन ही उत्तर होते हैं। आज जल्दीबाजी में किसी भी चीज को सुलझाने से बचें। रिएक्शन देने की बजाय पीछे हटकर थोड़ा सोचें। खुद पर या दूसरों पर प्रेशर ना डालें। कभी-कभी इस चीज से भी शांति मिलती है कि जो चीज जैसी है उसे वैसे ही रहना दिया जाए। यह हार मानने की बात नहीं, बल्कि उस चीज को मजबूर ना करने की बात है जो अभी तैयार नहीं है।

लकी टिप्स: आज थोड़ा सा पीछे हट जाएं।

वृषभ (Taurus) टैरो कार्ड: द हायरोफेंट डिसिप्लिन के साथ रहें।। आज अपनी योजनाओं पर टिके रहने से लाभ मिलेगा। डिसिप्लिन सजा नहीं बल्कि प्रेरणा की कमी में खुद को दिया गया सबसे कीमती तोहफा है। अगर मन उबने लगे तो तब भी उस पर अमल करें। किसी अनुभवी शख्स से आज मूल्यवान सलाह मिल सकती है, इसे नजरअंदाज ना करें। सादगी और स्थिरता ही जीवन बनाती है।

लकी टिप्स: अपनी प्लानिंग पर कायम रहें।

मिथुन (Gemini) टैरो कार्ड: टू ऑफ पेंटाकल्स सादगी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ें। आज बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सब पर आपका ध्यान नहीं रहेगा। जिस काम को आराम से किया जा सकता है, उसे अभी के लिए छोड़ दें। लगातार मल्टीटास्क करने की जरूरत नहीं है। एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें, इससे रिजल्ट बेहतर होंगे। काम और आराम के बीच बैलेंस बनाए रखें।

लकी टिप्स: एक समय पर एक ही काम पर फोकस करें।

कर्क (Cancer) टैरो कार्ड: जजमेंट जिंदगी में बार-बार आने वाले पैटर्न्स आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। किसी मुद्दे, फीलिंग्स या इंसान के बार-बार आने के तरीके को नजरअंदाज ना करें। आज आप उसी पैटर्न पर अपना रिएक्शन दे सकते हैं। बदलाव अक्सर बाहर से नहीं, बल्कि आपके नजरिए से शुरू होता है।

लकी टिप्स: पैटर्न आपको कुछ सीखाना चाहते हैं, उसे समझिए।

सिंह (Leo) टैरो कार्ड: द चैरिएट आप अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग हैं। दिक्कत होगी और कई बाधाएं भी आएंगी लेकिन कंट्रोल सिर्फ आपके हाथ में है। अपने गोल्स पर ध्यान दें। जोर-जबरदस्ती की जरूरत नहीं है। पूरे भरोसे से आगे बढ़ें। धीरे चलना भी ठीक लगे तो यही करें।

लकी टिप्स: तेजी से नहीं बल्कि स्थिरता के साथ आगे बढ़ें।

कन्या (Virgo) टैरो कार्ड: टेम्परेंस अपनी हीलिंग पर ध्यान दें। आज आपके धैर्य को परखा जा सकता है, लेकिन आपका रिएक्शन आपके विकास को दिखाएगा। पुराने पैटर्न्स में फिर से मत फंसिए। इस चीज को अपनाइए जो आपको शांति और बैलेंस देता है।

लकी टिप्स: शांति से अपना अगला फैसला लें।

तुला (Libra) टैरो कार्ड: द मैजिशियन आप अपने एक फैसले से काफी कुछ बदल सकते हैं। सही समय का इंतज़ार न करें, जो आपके पास है उससे शुरुआत करें। एक साहसी निर्णय आपका मूड या दिशा बदल सकता है। आपके पास आवश्यक साधन पहले से मौजूद हैं। खुद पर भरोसा करें और शुरुआत करें।

लकी टिप्स: पूरी तैयारी से पहले भी शुरुआत कर लें।

वृश्चिक (Scorpio) टैरो कार्ड: पेज ऑफ पेंटाकल्स आज आपको जल्दबाजी होगी लेकिन स्पीड स्लो रखें। हर छोटी से लेकर बड़ी बातचीत पर ध्यान दें। नए अवसरों को जड़ें जमाने दीजिए। इन पर ध्यान दीजिए। छोटे-छोटे कदमों को नजरअंदाज तो बिल्कुल भी ना करें।

लकी टिप्स: फोकस करके एक की काम करना पर्याप्त होता है।

धनु (Sagittarius) टैरो कार्ड: द टॉवर आपके काम की जो चीज नहीं है, उससे मुक्त हो जाना ही सबसे अच्छा फैसला होता है। आज आप समझेंगे कि कोई भूमिका, विश्वास या अपेक्षा अब आपके लिए छोटी हो गई है। उसे जाने दीजिए। बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन ये जरूरी होता है। आज का समर्पण आपके लिए रीयल जगह बनाएगा।

लकी टिप्स: जो आपको छोटा महसूस कराए, उसे आज पीछे छोड़ दें।

मकर (Capricorn) टैरो कार्ड: नाइट ऑफ वैंड्स अपने रास्ते को बदलना बिल्कुल ठीक है। सिर्फ इसलिए कहीं पर ना टिके रहें कि आपने शुरू किया है। अगर आपकी एनर्जी और इंटरेस्ट बदल गया है, तो उसे सुनें। नए चीज की शुरुआत से कोई नुकसान नहीं होता है। आपको ये समझना होगा कि आपका जुनून ही आपका कम्पास है।

लकी टिप्स: बिना गिल्ट या माफी के नए रास्ते को चुनें।

कुंभ (Aquarius) टैरो कार्ड: सेवन ऑफ पेंटाकल्स आज थोड़ा रुककर अपनी ग्रोथ को देखें। हो सकता है कि आप कल्पनाओं या धारणाओं में फंसे हों। आज पूरी क्लैरिटी से देखें कि किस चीज से कुछ मिल रहा है किस चीज से नहीं। धैर्य जरूरी है, लेकिन सच्चाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हर एक पहलू को ध्यान से देखें।

लकी टिप्स: किसी भी तरह के बदलाव से पहले रिव्यू कर लें।

मीन (Pisces) टैरो कार्ड: ऐट ऑफ कप्स हर चीज सच्चाई नहीं होती है। कुछ चीजें आराम और सुकून दे सकती है लेकिन असल मायने में ये सिर्फ आपकी एनर्जी को चूसती है। आज उन चीजों को छोड़कर आगे बढ़ें जो आपको कुछ भी नहीं देती। कभी-कभी किसी माहौल या आदत से दूर जाना सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी होती है।

लकी टिप्स: हर बात को समझाने की कोशिश ना करें।