टैरो राशिफल 16 अक्टूबर: मेष से लेकर मीन राशि वाले आज करें ये काम, पढ़ें पूरा राशिफल

संक्षेप: Tarot Horoscope 16 October 2025: टैरो कार्ड्स आज कई राशियों को शांति से अपने मन की आवाज सुनने की सलाह दे रहे हैं। जानिए आज का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा जाएगा?

मेष (Aries) टैरो कार्ड: जस्टिस अपनी पुरानी गलतियों के लिए खुद को दोष ना दें। आज का दिन खुद ही सुलह करने का है। अगर आप बदलेंगे तो ये आपकी सजा नहीं बल्कि आपकी ग्रोथ है। पुराने कल को खुद पर हावी ना होने दें। इससे नया कल खुद ही बन जाएगा। जिम्मेदार बनें।

लकी टिप: आज खुद को पुरानी गलती के लिए माफ कर दें।

वृषभ (Taurus) टैरो कार्ड: व्हील ऑफ फॉरच्यून आज कुछ अलग हो सकता है और यही सही है। ये वही बदलाव होगा जिसकी आप दुआ करते आ रहे थे। चीजों को कसकर ना पकड़े रहें। उन्हें बदलने दें। अपने इस पल को जज ना करें। बस इसे महसूस करें।

लकी टिप: भले अजीब लगे लेकिन बदलाव को अपनाएं।

मिथुन (Gemini) टैरो कार्ड: द हरमिट शांत रहें। इसी से आपकी सबसे अच्छी सोच जन्म लेगी। शोर-शराबे से दूर रहें। अपने अंदर की आवाज को सुनें। इसे अकेलापन ना समझें। जल्दबाजी ना करें। अपने मन की सुनने की कोशिश करिए।

लकी टिप: आज बिना फोन के अकेले रहें।

कर्क (Cancer) टैरो कार्ड: सिक्स ऑफ कप्स हर चीज प्रोडक्टिव हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आज कोई पुराना गाना गाएं या पुरानी यादों में डूब जाएं। अपने अंदर के बच्चे को आज सांस लेने दें। इससे जो खुशी मिलेगी, यही असली इलाज है।

लकी टिप: बिना किसी वजह के आज कुछ मजेदार करें।

सिंह (Leo) टैरो कार्ड: द हाई प्रिस्टेस आज कुछ पल शांति में बिताएं। दुनिया के शोर से पहले अपने अंदर की आवाज को सुनें। जवाब हमेशा बाहर नहीं बल्कि कभी-कभी अंदर से भी मिलते हैं। आपकी अंतरात्मा आपको सही रास्ता दिखा रही है। खुद पर भरोसा रखें।

लकी टिप: आज बिना फोन या टीवी के समय बिताएं।

कन्या (Virgo) टैरो कार्ड: ऐट ऑफ कप्स किसी चीज या रिश्ते से दूर जाना मुश्किल लगेगा लेकिन आपके लिए यही सही है। जो अब सही नहीं लग रहा है, उसे छोड़ दें। शांत रहें। खुद पर ध्यान दें।

लकी टिप: आज थकाने वाली एक सोच को दूर करें।

तुला (Libra) टैरो कार्ड: टू ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है कि आज आप थोड़ा कन्फ्यूज हो। इसे अटकना ना समझें। जरूरी नहीं है कि सारे जवाब अभी मिल जाए। कुछ बातें धीरे-धीरे क्लियर होती हैं। खुद पर दबाव ना डालें। थोड़ा रुकें और सांस लें।

लकी टिप: जल्दबाजी में फैसला ना लें।

वृश्चिक (Scorpio) टैरो कार्ड: क्वीन ऑफ पेंटाकल्स आज खुद पर ध्यान दें। ऐसा करना स्वार्थ में नहीं आता है। आज तक बस आप दूसरों का ही ख्याल रखते आए हैं। आज अपनी जरुरतों को समझें। जब आप खुद ठीक होंगे, तभी दूसरों को भी खुश रख पाएंगे।

लकी टिप: अपनी एनर्जी को सही जगह लगाएं।

धनु (Sagittarius) टैरो कार्ड: टेम्परेंस रुकना बेकार नहीं होता है। कई बार ये जरूरी होता है कि ताकि दिशा दोबारा तय की जाए। किसी भी चीज में जल्दबाजी ना करें। आज थोड़ा रुकें। सोचे कि जो आप कर रहे हैं वो आपके मन से मेल खा रहा है या नहीं।

लकी टिप: किसी पुराने आइडिया को आज दूसरे नजरिए से देखें।

मकर (Capricorn) टैरो कार्ड: द सन जरूरी नहीं है कि हर दिन परफेक्ट ही हो। इसका ये मतलब ये नहीं होता है कि जिंदगी ही खराब हो। आज छोटी-छोटी खुशियों को ढूंढने की कोशिश करें। हर चीज ठीक दिखाने की जरूरत नहीं है। खुद पर भरोसा रखें।

लकी टिप: एक छोटी सी खुशी के लिए आज खुद को ही शुक्रिया कहें।

कुंभ (Aquarius) टैरो कार्ड: नाइट ऑफ वैंड्स आज हो सकता है कि काम का दबाव हो। थोड़ा सा ढील देने पर दिन अच्छा जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर चीज परफेक्ट तरीके से ही हो। कभी-कभी बहवा की ओर जाना भी सही होता है।

लकी टिप: आज अपनी एनर्जी के हिसाब से ही काम करें।

मीन (Pisces) टैरो कार्ड: द फूल आपको दूसरों की तरह नहीं चलना है। आपका रास्ता काफी अलग है। दूसरों की सोच की चिंता ना करें। आज अपने दिल की सुनें। जो सही लग रहा है, वहीं करें। दूसरे लोग आपको समझें या ना समझें।

लकी टिप: खुद पर भरोसा रखें।