टैरो राशिफल 26 अगस्त: पुराने दोस्त से होगी कर्क राशि की मुलाकात, कन्या राशि शेयर करें अपनी फीलिंग्स

Tarot Horoscope for Today 26 August 2025: मेष से लेकर मीन राशि वालों की जिंदगी में आज यानी कि 26 अगस्त 2025 को क्या-क्या होने वाला है? इस सवाल का जवाब नीचे विस्तार से जानिए। साथ ही जानिए कुछ जरूरी टिप्स भी।

Tue, 26 Aug 2025 08:09 AM

मेष (Aries) टैरो राशिफल कार्ड: टेन ऑफ पेंटाकल्स

आज लाइफ में प्यार और अपनापन खूब महसूस होने वाला है। किसी खास के लिए छोटा सा सरप्राइज प्लान कर सकते हैं। इससे आपको भी खुशी मिलेगी। साथ ही आपका रिश्ता भी पहले से ज्यादा गहराएगा। कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आपका प्यार सा जेस्चर भी सामने वाला का दिल छू लेगा। इस वजह से मौजूदा पल आप दोनों के लिए यादगार बनेगा।

लकी टिप्स: अपने सरप्राइज में अपने अहमियत को भी जोड़ें।

वृषभ (Taurus) टैरो राशिफल कार्ड: ऐट ऑफ स्वॉर्ड्स

अपने पुराने रूटीन को तोड़कर कुछ नया सीखने की कोशिश करें। वर्कप्लेस पर नई स्किल सीखने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सवाल पूछने या फिर कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने से ना डरें। आज जो कुछ भी सीखेंगे, वो आपके करियर का एक अच्छा बेस बनाएगा।

लकी टिप्स: जो कुछ भी नया सीखें, उसका नोट बना लें।

मिथुन (Gemini) टैरो राशिफल कार्ड: टेम्परेंस

आज आपका दिन काफी बैलेंस्ड रहने वाला है। एनर्जी शांत रहेगी। अच्छा खाना खाएं क्योंकि इससे मूड अच्छा रहेगा। छोटे-छोटे हेल्दी कदम आपके अंदर धीरे-धीरे बड़े बदलाव ले आएंगे। अपने मन की सुनें।

लकी टिप्स: अपने पास ठंडे पानी की बोतल रखें।

कर्क (Cancer) टैरो राशिफल कार्ड: सिक्स ऑफ वैंड्स

आज आपको किसी से सम्मान मिलने वाला है। आप खुश रहेंगे। किसी पुराने दोस्त से मिल सकते हैं। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। दोस्त से मिलते ही आपका दिन यादगार बन जाएगा। आज पहल करके पुराने रिश्तों को फिर से जगाने की कोशिश करें।

लकी टिप्स: किसी पुराने दोस्त को प्यार भरा संदेश भेजें।

सिंह (Leo) टैरो राशिफल कार्ड: फाइव ऑफ पेंटाकल्स

आज आप बचत करने का महत्व समझ पाएंगे। फालतू के खर्चे नहीं करेंगे। इससे आपको अच्छा भी महसूस होगा और साथ ही आपके अंदर आत्मविश्वास भी आएगा। डिस्प्लिन में रहिए। समझदारी के साथ कोई भी फैसला लें।

लकी टिप्स: कुछ भी खरीदने से पहले दो बार सोचें।

कन्या (Virgo) टैरो राशिफल कार्ड: पेज ऑफ कप्स

आज आपके दिल में कई इमोशन जागेंगे। एक प्यारा सा लव नोट किसी के दिन को खास बना देगा। आपका रिश्ता गहरा होता चला जाएगा। आज बिना किसी हिचक के फीलिंग्स को शेयर करें।

लकी टिप्स: किसी के साथ दिल से लिखा हुआ नोट शेयर करें।

तुला (Libra) टैरो राशिफल कार्ड: नाइट ऑफ वैंड्स

एक्टिव रहिए। चीजों को लेकर जिज्ञासु बने रहिए। ऑफिस में अगर डाउट हो तो सवाल जरूर करें। इससे आप और सीख पाएंगे और आपकी ग्रोथ का भी रास्ता खुलेगा। धीरे-धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सीनियर्स पर आप अच्छा प्रभाव छोड़ पाने में सफल रहेंगे।

लकी टिप्स: मेंटर से मिलने से पहले अपने सवालों की लिस्ट बना लें।

वृश्चिक (Scorpio) टैरो राशिफल कार्ड: द चैरियट

आज आप सेहतमंद विकल्प चुनिए। आज के दिन गाड़ी की बजाय पैदल चलना दिमाग और शरीर दोनों के लिए अच्छा होगा। इससे आपका तनाव दूर होगा। साथ ही आत्मशांति का भी अनुभव होगा।। नेचर का आनंद लें।

लकी टिप्स: लंबा रास्ता चुनिए ताकि चलने में मजा आए।

धनु (Sagittarius) टैरो राशिफल कार्ड: सिक्स ऑफ वैंड्स

आज आपका दिन पॉजिटिव रहने वाला है। किसी दोस्त को मोटिवेट कर सकते हैं। इससे आप भी मोटिवेट होंगे। आपकी बातों से लोगों के अंदर एक उम्मीद जागेगी। ये बहुत ही खूबसूरत चीज है। इससे मिल रही एनर्जी से आपका भी मनोबल बढ़ेगा।

लकी टिप्स: आज किसी को दिल खोलकर तारीफ करें।

मकर (Capricorn) टैरो राशिफल कार्ड: फोर ऑफ पेंटाकल्स

आज अपने बैंक के खाते और खर्चों की समीक्षा करें। आप पाएंगे कि कुछ खर्चे जो रहो रहे थे, वो बेवजह थे। धीरे-धीरे मन हल्का होगा। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। समझदारी से किए गए बदलाव से आपका फ्यूचर भी सिक्योर होगा।

लकी टिप्स: खर्चों की जांच के लिए हफ्ते भर का रिमाइंडर लगाएं।

कुंभ (Aquarius) टैरो राशिफल कार्ड: टू ऑफ कप्स

आज आपकी लाइफ में रोमांस होगा। पार्टनर के साथ इमोशनली भी कनेक्ट कर पाएंगे। आज छोटे-छोटे जो पल बिताएंगे, वो आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएंगे। ये आपको लंबे समय याद रहने वाला है।

लकी टिप्स: आज पार्टनर को दिल से सरप्राइज दें।

मीन (Pisces) टैरो राशिफल कार्ड: नाइन ऑफ पेंटाकल्स

आज आपके अंदर एक अलग तरह की एनर्जी होगी। आप अपना गोल पूरा कर सकेंगे। छोटी-छोटी उपलब्धियों को पहनाकर उनका जश्न मनाएं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। छोटी-छोटी उपलब्धि भी आपको आपके गोल की ओर ले जा रही है।

लकी टिप्स: छोटी उपलब्धियों के लिए खुद को सराहें और इनाम दें।