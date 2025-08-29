टैरो राशिफल 29 अगस्त: कुभ राशि ईमानदारी से करें बात, फालतू खर्चों से बचें मीन राशि

Tarot Horoscope 29 August 2025 Tarot Rashifal: टैरो कार्ड्स एक-एक एनर्जी को अच्छे से पिक करते हैं। आज मेष से लेकर मीन राशि वालों की जिंदगी में क्या-क्या होने वाला है? टैरो रीडिंग के जरिए जानेंगे। साथ ही जानेंगे कुछ जरूरी टिप्स भी।

मेष (Aries)- थ्री ऑफ कप्स आज का दिन पूरी गर्मजोशी से भरा होगा। दोस्तों के साथ अपनी फीलिंग्स को ईमानदारी से शेयर करें। इससे रिश्ते और मजबूत बनेंगे। जब आप ईमानदारी से बात सामने रखेंगे तो सामने वाले को भी खुलकर बोलने की हिम्मत आएगी। रिश्तों को आज समय दें।

लकी टिप्स: दोस्तों के साथ एक छोटी सी मुलाकात जरूर करें।

वृषभ (Taurus)- ऐस ऑफ पेंटाकल्स पैसों से जुड़े मामले में आज क्लैरिटी मिलेगी। अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें। इससे आपको पैसों के मामले में फैसला लेने में मदद मिल सकती है। प्रियॉरिटी पर विचार करें। इसके बाद अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। इस समझदारी से पीस और ग्रोथ दोनों मिलेगी।

लकी टिप्स: प्लानिंग में बदलाव से पहले अपने लक्ष्य को लिखें।

मिथुन (Gemini)- द सन आज रिश्ते में पॉजिटिव फील करेंगे। किसी अपने को गले लगाना आपके दिल को सुकून से भर देगा। आपका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत बनेगा। प्यार की वजह से ही कोई पुराना घाव भरने वाला है। आसपास अच्छी वाइब्स फैलाएं।

लकी टिप्स: बिना उम्मीद किए प्यार जताएं।

कर्क (Cancer)- किंग ऑफ वैंड्स आज के दिन आपको अंदर से अलग ही एनर्जी फील होगी। आज आप साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। आपके नेतृत्व की क्षमता को हर कोई फील करेगा। आज ऑफिस में आपके आइडियाज को सुनकर कलीग्स और सीनियर्स काफी प्रभावित होंगे। खुद को साबित करने के लिए आज का दिन परफेक्ट है। इससे आपको नई पहचान भी मिलेगी।

लकी टिप्स: अपने विचारों को कहीं लिख लें।

सिंह (Leo)- द टेम्परेंस आज बैलेंस और पीस का दिन है। आज अगर हर्बल चाय का सेवन करेंगे तो इससे आपका तनाव थोड़ा कम होगा। धीरे-धीरे चाय पीते वक्त गहरी सांस लें। खुद की केयर करें। इससे आपको सुकून मिलेगा।

लकी टिप्स: आज चाय को धीरे-धीरे शांति से बैठकर पिएं।

कन्या (Virgo)- टेन ऑफ कप्स आप खुशियां आपके चारों ओर रहेंगी। परिवार के किसी पुराने मसले को हल करके आपको खुशी मिलने वाली हैं। परिवार में प्यार बढ़ेगा। दिल से बात करेंगे तो इससे रिश्तों में आई दूरी अपने आप मिट जाएगी। किसी से गलती हुई है तो उसे माफ करके आगे बढ़ें।

लकी टिप्स: किसी से बातचीत करें तो चेहरे पर प्यारी सी स्माइल जरूर रखें।

तुला (Libra)- फोर ऑफ पेंटाकल्स आज पैसों से जुड़ी चीजों पर ध्यान दें। समय के साथ-साथ आपको बचत करना आ जाएगा। इससे आप सुरक्षित भी महसूस करेंगे। आपके इस प्रैक्टिस से फ्यूचर की चिंता थोड़ी कम होगी। इससे आप आगे की प्लानिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं।

लकी टिप्स: खुले पैसे अलग से रखें।

वृश्चिक (Scorpio)- ऐस ऑफ कप्स आज फीलिंग्स गहरी होंगी। प्यार भरे बोल आज रिश्ते को मजबूत बनाएंगे। पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। शब्दों में जादू होता है। ऐसे में आप करीबियों को जताएं कि वो आपके लिए कितने अहम हैं। इससे रिश्ता और भी मजबूत बनता है।

लकी टिप्स: आज मन की बात साफ-साफ कहें।

धनु (Sagittarius)- सिक्स ऑफ पेंटाकल्स आज किसी की मदद से आपका दिन आसानी से बीतने वाला है। अगर कोई मदद के लिए आगे बढ़ रहा है तो उसे स्वीकार करें। टीमवर्क से अच्छे नतीजे मिलेंगे। जो लोग भी आज आपकी मदद करें, उनका शुक्रिया जरूर अदा करें। जब भी मौका मिले, वापस इन लोगों की मदद करिए।

लकी टिप्स: जो लोग आज मदद करें, उनके लिए ग्रेटफुल रहिए।

मकर (Capricorn)- द फूल आज आपको आसपास नई एनर्जी फील होगी। आप भी इस एनर्जी को अपनाइए। आज कुछ देर बाहर समय बिताएंगे तो मन और बॉडी दोनों तरोताजा रहने वाले हैं। थोड़ी देर के लिए टहलने से आपको राहत मिलेगी। आज कुछ देर के लिए धूप में भी बैठ सकते हैं। ताजी हवा लेने से आज मन खुश होगा। नेचर के पास जितना रह सकते हैं, उतना रहिए।

लकी टिप्स: दोपहर के बाद स्लो वॉक करें।

कुंभ (Aquarius)- द जस्टिस आज रिश्तों में सच्चाई को कम ना होने दें। सच्चे रहेंगे तो विश्वास और भी मजबूत होगा। पार्टनर के साथ हुई अच्छी बातचीत रिश्ते को और भी गहरा बना सकती है। उनकी बातों का ध्यान से सुनें और अपनी बात को पूरी ईमानदारी के साथ कहें।

लकी टिप्स: आज बोलते वक्त सोच-समझकर ही बोलें।

मीन (Pisces)- फाइव ऑफ कप्स आज आपको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर में जरूरी क्या है? आज सबसे पहले जरूरी चीजों की खरीददारी करें। फालतू के खर्चों से बचें। सही से खरीददारी करेंगे तो इससे आपको सुरक्षा और संतुलन का एहसास होगा। पैसों के मामले में डिसप्लिन रहें।

लकी टिप्स: शॉपिंग पर जाने से पहले एक छोटी सी लिस्ट पहले ही बना लें।