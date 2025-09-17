टैरो राशिफल 17 सितंबर: जल्दबाजी से बचें ये राशियां, धनु राशि वाले करें ये काम

Tarot Card Horoscope 17 September 2025: टैरो कार्ड्स के माध्यम से आप हर एक एनर्जी को पिक कर सकते हैं। इन कार्ड्स के जरिए ही समझिए कि मेष से लेकर मीन राशि वालों की जिंदगी में आज क्या-क्या होने वाला है?

मेष राशि (Aries) कार्ड: फाइव ऑफ कप्स कुछ चीजें बेवजह आपकी एनर्जी खत्म करती हैं। आज इस बात पर ध्यान दें कि आप अपनी ताकत कहां लगा रहे हैं और कहां नहीं। हर एक चीज को साथ लेकर चलना सही नहीं है। ऐसे में आप परेशान ही रहेंगे। तो कुछ बातों को छोड़कर आगे निकल जाएं।

लकी टिप्स: ना कहना सीखें और ज्यादा सफाई देने की जरूर नहीं है।

वृषभ राशि (Taurus) कार्ड: ऐस ऑफ वैंड्स आज नए अवसर का दिन है। उत्साह के साथ हर काम करें। जो चीज आपको एक्साइटमेंट दे रही है, उसे करें। भले ही आज छोटा कदम उठाएं लेकिन ये काम जरूर करें। अपने इंटरेस्ट पर भरोसा रखें।

लकी टिप्स: वही काम करें, जिसमें आपको पॉजिटिविटी नजर आए।

मिथुन राशि (Gemini) कार्ड: द मून आप चाहेंगे लेकिन आज हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलने वाला है। किसी भी चीज में जल्दबाजी ना करें। सब कुछ अपने तयशुदा समय पर ही होना है। अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करें। खुद का ख्याल रखें। अपने मन की आवाज पर भरोसा करें।

लकी टिप्स: हर सवाल के जवाब को ना ढूंढें।

कर्क राशि (Cancer) कार्ड: नाइन ऑफ कप्स आज ज़िंदगी से थोड़ा और पाने की चाह रखें। बड़ा सपना देखने में झिझकें नहीं। अपने मन की सच्ची ख्वाहिश को पहचानें।

लकी टिप्स: आपको दिल से क्या करने का मन है? इस पर विचार करें।

सिंह राशि (Leo) कार्ड: थ्री ऑफ पेंटाकल्स धीरे-धीरे की गई मेहनत से ही असली ग्रोथ मिलती है। आज टीम के साथ काम करें। टीमवर्क से आपको कई लाभ भी मिलेंगे। छोटे-छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ें। हर चीज में परफेक्शन की तलाश ना करें।

लकी टिप्स: आज पूरा होना परफेक्ट होने से बेहतर है।

कन्या राशि (Virgo) कार्ड: पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आप अपने विचार के हिसाब से दिन को शेड्यूल करते हैं। किसी भी चीज को लेकर शंका ना करें। चीजों को लेकर उत्सुक रहें। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइए। ऐसा करेंगे तो काफी चीजें अपने आप सुलझती चली जाएंगी।

लकी टिप्स: आप खुद से किस तरह से बात करते हैं, इस पर आज ध्यान दें।

तुला राशि (Libra) कार्ड: व्हील ऑफ फॉरच्यून कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। अभी आपके साथ ऐसा हो रहा होगा। आपको फील होता होगा कि चाहकर भी कुछ चीजें ठीक नहीं कर पा रहे हैं। इन चीजों को स्वीकार करें। जो आपका होगा वो आपके पास ही रहेगा। बाकी चला जाएगा।

लकी टिप्स: दिन को आराम से बीतने दें।

वृश्चिक राशि (Scorpio) कार्ड: किंग ऑफ पेंटाकल्स आज अपने अनुसार दिन को प्लान करें। सिर्फ बिजी ही मत रहिए। बिजी रहने से ज्यादा जरूरी है कि आप सही दिशा में काम करें। अच्छी नीयत के साथ बस अपना काम करते रहिए।

लकी टिप्स: दिन की शुरुआत साफ नीयत के साथ करें।

धनु राशि (Sagittarius) कार्ड: फोर ऑफ स्वॉर्ड्स आराम करना कोई लग्जरी का काम नहीं है। जब थकान महसूस हो तो आराम जरूर करें। बिना किसी भी गिल्ट के अपनी थकान को मिटाएं। जब आप रिफ्रेश होंगे तभी आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी।

लकी टिप्स: आराम करने को ग्रोथ का ही हिस्सा मानें।

मकर राशि (Capricorn) कार्ड: टू ऑफ स्वॉर्ड्स आज हो सकता है कि आपको अपने फैसलों पर भ्रम हो। कुछ चीजें ऐसी होंगी जिससे आपको डाउट होगा। किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। समय-समय बीतने के साथ-साथ सब ठीक हो जाएगा। धीरे-धीरे आपको भी क्लैरिटी मिल ही जाएगी।

लकी टिप्स: कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना करें।

कुंभ राशि (Aquarius) कार्ड: क्वीन ऑफ कप्स अपनी फीलिंग्स को संभालकर रखें। ऐसा ना हो कि लोग आपकी फीलिंग्स का फायदा उठाएं। आज वहीं करें जो आपके मन को सही लगे। भले दूसरे लोग बातें बनाएं, लेकिन आप अपना काम करते रहिए।

लकी टिप्स: आज चुप रहकर खुद को सुनने की कोशिश करें।

मीन राशि (Pisces) कार्ड: जस्टिस आज कोशिश करिए कि आप सच्चाई के साथ दें। कुछ भी हो जाए सच्चाई के साथ खड़े रहें। अपने शब्दों और कर्मों में ईमानदारी जरूर रखें। दूसरों को खुश करने के लिए अपने आपको बदलने की जरूरत नहीं है।

लकी टिप्स: सच्चाई के साथ जिंदगी में आगे बढ़ें।