टैरो राशिफल 18 सितंबर: दिल की सुनें ये राशि, जल्दबाजी में फैसला ना लें धनु राशि

Tarot Card Horoscope 18 September 2025: टैरो कार्ड्स की मदद से एक-एक एनर्जी को पिक किया जा सकता है। आज टैरो कार्ड्स की मदम से ही जानिए कि मेष से लेकर मीन राशि वालों की जिंदगी में 18 सिंतबर को क्या-क्या होने वाला है?

मेष (Aries) कार्ड: सिक्स ऑफ कप्स जो चीज मायने रखती थी, उससे फिर से जुड़ने की कोशिश करिए। पुराने पलों को एक बार फिर से जीने की कोशिश करिए। इससे आपको अलग ही एहसास होगा। नए की तलाश में मत भागिए। कई बार पुरानी चीज को याद करना इसलिए जरूरी होता है ताकि आप अपनी अहमियत ना भूलें।

लकी टिप्स: पुराने पलों को फिर से जीने की कोशिश करिए।

वृषभ (Taurus) कार्ड: द स्ट्रेंथ आपको आज कुछ हासिल करने के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं है। आपकी मेहतन और धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई इमोशनल सिचुएशन को संभालना है तो आप ये याद रखिए कि आपकी ताकत ऊंची आवाज में नहीं है। पत्थर दिल बनने की जरूरत नहीं है।

लकी टिप्स: आज अपनी खामोशी को पहले बोलने दें।

मिथुन (Gemini) कार्ड: द लवर्स आज आपके दिल को जो सही लगे वो करें। भले दूसरे लोगों को ये समझ ना आए। कुछ फैसले दिमाग से नहीं, बल्कि दिल से लिए जाते हैं और आज आपको यही करना है। आज हर चीज पर ध्यान दें कि आपका दिल सारी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है? सबको खुश करने की कोशिश में खुद को मत भूलिए। जो आपके लिए सही है, वही चुनें। जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है।

लकी टिप्स: आज वही सुनें जो सही लगे।

कर्क (Cancer) कार्ड: नाइट ऑफ पेंटाकल्स लगातार कोशिश करने से ही जीत मिलती है। आज आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है बल्कि बस रुटीन का काम करना है। धीरे-धीरे ही सही लेकिन आप सही दिशा की ओर जा रहे हैं। दूसरों को साबित करने की कोशिश में खुद ना भूल जाएं। रोजाना छोटे-छोटे कदम से ही एक दिन बड़ा बदलाव आएगा।

लकी टिप्स: एक समय में एक ही काम करें।

सिंह (Leo) कार्ड: क्वीन ऑफ वैंड्स आज आपको खुद को छोटा दिखाने की जरूरत नहीं है। आज पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना स्पेस लीजिए। अपनी सोच को अहमियत देने का दिन है। दूसरों की बाउंड्री की वजह से खुद की चीजों को ना दबाएं। अब आपके पास क्लैरिटी है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।

लकी टिप्स: आज ऐसे चले कि जैसे आप बहुत मायने रखते हैं।

कन्या (Virgo) कार्ड: पेज ऑफ वैंड्स जो भी चीज करने का मन करें, उसे करें। आपको अपना पूरा रास्ता अभी तय करने की जरूरत नहीं है। चीजों को लेकर जिज्ञासु बनिए। हल्के फुल्के मन से भी कुछ करने का मन होगा तो भी ये बड़े बदलाव लाएगी। नई चीजों को सीखने के लिए तैयार रहें। आपकी एनर्जी अब बदल रही है।

लकी टिप्स: उस दिशा में आगे बढ़ें जो अच्छा महसूस कराए।

तुला (Libra) कार्ड: द जजमेंट आज आपको उन बातों का एहसास होगा जो बार-बार आपके मन में आ रही हैं। जो भी आप अब तक टालते आए हैं, उसे आज नजरअंदाज ना करें। जरूरी नहीं कि तुरंत कदम उठाया जाए लेकिन चीजों को स्वीकार करना सीखिए। अपने आप पर भरोसा करना सीखिए।

लकी टिप्स: बार-बार लौटने वाले विचारों पर ध्यान दें।

वृश्चिक (Scorpio) कार्ड: द चैरिएट आज जबरदस्ती नहीं बल्कि मन से सारे काम करिए। उसी चीज पर फोकस करें जिस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत, अपनी सोच और अपने रिएक्शन पर कंट्रोल कर सकते हैं। सब कुछ सुधारने की कोशिश मत करिए। अपनी एनर्जी को सही जगह लगाइए। जो चीज भटकाए, उससे दूरी बना लें।

लकी टिप्स: वही करें जो आपका दिल करें।

धनु (Sagittarius) कार्ड: द हैंग्ड मैन कुछ जवाब आपको समय पर ही पता चलेंगे। खुद पर जल्दी फैसला लेने का प्रेशर बिल्कुल भी ना डालें। जो भी रुकावट आ रही वो आपका समय नहीं ले रही है बल्कि आपको सही रास्ता चुनने का मौका मिल रहा है। जब आप अपना नजरिया बदलेंगे तो काफी कुछ बदला हुआ पाएंगे। आप कहीं फंसे नहीं हैं। आप सिर्फ रुके हैं और ये जल्द ही सही भी साबित होगा।

लकी टिप्स: जल्दबाजी में फैसला ना लें। हो सके तो इसे टाल भी दें।

मकर (Capricorn) कार्ड: जस्टिस Justice याद दिलाता है कि आज वही कहें जो आपके दिल में है। जब "ना" कहना है तो "हाँ" मत कहें। साफ और ईमानदार रहें। आपको किसी को ज़्यादा सफाई या झूठी बहाना देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ ठीक नहीं लगता तो अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करें। आपकी सच्चाई ही आपकी पहचान है।

लकी टिप्स: आज वही कहें जो आपको महसूस होता है।

कुंभ (Aquarius) कार्ड: फोर ऑफ स्वॉर्ड्स अब तक आप काफी कुछ कर चुके हैं। अब थोड़ा आराम कर लें। स्क्रीन और शोर से दूर रहें। अपने शरीर को आराम दें। थकान के बाद आराम करने के लिए आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। कभी-कभी इस चीज से आने वाला कल बेहतर बनता है।

लकी टिप्स: जरूरत पड़ने पर आराम जरूर करें।

मीन (Pisces) कार्ड: द हरमिट आज का दिन शांति से बीतने दीजिए। आपको शोर या भीड़ में रहने की जरूरत नहीं है। आज के दिन खुद के अंदर की आवाज को ना टालें। अपने अंदर की आवाज को सुनना जरूरी है। कोई बात है जो आपका ध्यान मांग रही है। जब आप शांत होंगे, तभी ये आवाज सुनाई देगी। कुछ देर ऑफलाइन रहें। फोन से दूर रहें और अपने अंदर से आ रही आवाज पर गौर करें।

लकी टिप्स: अपने दिल की सुनें।