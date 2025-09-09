aries to pisces love and dating horoscope today 9 september 2025 in hindi लव राशिफल 9 सितंबर: धनु राशि वाले आज करेंगे प्यार का इजहार, कुंभ राशि करें ये काम, rashifal - Hindustan
लव राशिफल 9 सितंबर: धनु राशि वाले आज करेंगे प्यार का इजहार, कुंभ राशि करें ये काम

Love and Relationship Horoscope 9 September 2025: जानिए आज यानी कि 9 सितंबर 2025 को मेष से लेकर मीन राशि वालों की लवलाइफ में क्या-क्या होने वाला है? साथ ही जानिए कि प्यार को देखने का सही नजरिया क्या होना चाहिए?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, नीरज धनखेरTue, 9 Sep 2025 08:07 AM
मेष (Aries): आज रिश्ते में असली खुशी मिलने वाली है। अगर रिलेशनशिप में हैं तो आज छोटी-छोटी बातें भी दिल में गर्माहट और चेहरे पर स्माइल ले आएंगी। ज्यादा सोचने की बजाय सामने जो है, उसी का मजा लें। ऐसा करने से दिन और हल्का-फुल्का और खूबसूरत लगेगा।

वृषभ (Taurus): आज का दिन अपनी और पार्टनर की जरूरतों को सही तरह से बैलेंस करने का है। अगर रिलेशनशिप में हैं तो अच्छी बातचीत और समझ रिश्ते को मजबूत बनाएगी। सिंगल लोग भी आज अपनी और दूसरों की फीलिंग्स की इज्जत करेंगे तो सच्चा जुड़ाव मिलेगा। इस तरह से रिश्ते और आसान और प्यारे बनेंगे।

मिथुन (Gemini): आज किसी से अचानक हुई मुलाकात या हल्की-फुल्की बात से दिल की धड़कनें बढ़ा सकती हैं। अगर पहले से रिलेशनशिप में हैं तो यह पल फिर से रोमांच भर देगा। जो लोग सिंगल हैं वो भी इस खुशी को ध्यान से देखें, हो सकता है ये कुछ खास बन जाए। रोजमर्रा की छोटी मुलाकातें भी जादू दिखा सकती हैं।

कर्क (Cancer): आज आपको छोटे-छोटे इशारों में प्यार मिलने वाला है। जैसे सुबह का मैसेज या प्यारी सी स्माइल। अगर आप सिंगल हैं तो इन छोटी-छोटी बातों की कदर करेंगे तो किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। हमेशा बड़ी चीजें ही जरूरी नहीं होती हैं। कई बार छोटी बातें भी गहरा असर छोड़ती हैं।

सिंह (Leo): आज आपकी छोटी-छोटी बातें भी पार्टनर का दिल जीत लेंगी। अगर रिलेशन में हैं तो ऐसे ही छोटे-छोटे काम रिश्ते को और भी मजबूत बनाएंगे। जो लोग सिंगल हैं वो किसी की केयर करके उनके दिल में खास जगह बना सकते हैं। प्यार तब और फलता-फूलता है, जब आप छोटे पलों की अहमियत को समझते हैं।

कन्या (Virgo): आज पार्टनर आपका खूब ध्यान रखेगा। आपकी केयर करेगा। इस वजह से आप बहुत खास महसूस करने वाले हैं। अगर सिंगल हैं तो कोई प्यारा सा इशारा आपका दिन बनाने वाला है। प्यार हमेशा बड़ी चीज़ों से नहीं, बल्कि छोटे और सच्चे जुड़ाव से ही गहरा और मजबूत होता है।

तुला (Libra): आज हंसी-मजाक से आपका रिश्ता और मजेदार बनेगा। पहले से ही रिलेशन में हैं तो कोई मस्ती भरी बात आपके बॉन्ड को और मजबूत बनाएगी और पुरानी यादों को ताजा भी कर देगी। जो लोग सिंगल हैं, वो किसी के साथ हंसी-मजाक करके कुछ नया शुरू कर सकते हैं।

वृश्चिक (Scorpio): आज अपने रिश्ते पर भरोसा रखें। धैर्य बना रहें। अगर आप पहले से ही रिलेशन में हैं तो समय के साथ-साथ रिश्ता और भी गहरा होगा। जो लोग सिंगल हैं, वो जल्दबाजी ना करें।नए रिश्ते को जल्दी आगे बढ़ाने की बजाय उसे प्यार से धीरे-धीरे बढ़ने दें। प्यार में जल्दबाजी ठीक नहीं है।

धनु (Sagittarius): आज के दिन धनु राशि वाले अपने डर और संकोच को छोड़कर दिल की बात कह डालें। अगर रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर को असली फीलिंग्स दिखाएं। जो लोग सिंगल हैं वो भी आज सच्ची बातचीत और अपनी ईमानदारी से किसी रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। जब डर को पार करेंगे तभी प्यार खिलेगा।

मकर (Capricorn): आज आपको समझ आएगा कि किसी भी रिश्ते की असली नींव रिस्पेक्ट ही है। अगर रिलेशनशिप में हैं तो एक-दूसरे की फीलिंग्स की कद्र करें। इससे माहौल शांत और खुशहाल रहेगा। सिंगल लोग आज अपनी हदों को समझ पाएंगे। इससे रिश्ते मजबूत भी बनेंगे।

कुंभ (Aquarius): आप शांति वाले पल बहुत मायने रखने वाले हैं। पार्टनर के साथ खामोश बैठने या फिर नजरों से बात करने से ही जुड़ाव गहरा होगा। जो लोग सिंगल हैं तो आज नए इंसान के साथ ऐसे ही चुप्पी के साथ बैठेंगे तो काफी कुछ समझ पाएंगे। कई बार चुप्पी वो कह जाती है जो शब्द नहीं कह पाते हैं।

मीन (Pisces): आज पार्टनर की छोटी-छोटी बातें आपको यह अहसास दिलाएंगी कि आप उनके लिए कितने अहम हैं। अगर सिंगल हैं तो आज किसी की दयालुता और गर्मजोशी आपका दिन बना सकती है। जब आप प्यार को दिल से स्वीकार करते हैं, तो यह आपको शांति और सुकून से भर देता है।

