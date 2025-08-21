लव राशिफल 21 अगस्त: मेष राशि वाले क्रश से करेंगे दिल की बात, धनु राशि वाले रखें धैर्य

Love Horoscope for Today 21 August 2025: मेष से लेकर मीन राशि वालों को आज प्यार के कई रूप देखने को मिलेंगे। एक चीज बस गांठ बांधकर रखनी है कि अपने पार्टनर के साथ ईमानदारी से रहना है। इससे रिश्ते में मजबूती भी आएगी और प्यार भी गहराएगा।

मेष (Aries): ईमानदारी से किए गए कन्फेशन के जरिए आप अपने खास शख्स के करीब जा पाएंगे। अगर आप लंबे समय से अपनी फीलिंग को दबाए हुए थे तो अब धीरे-धीरे पूरी सच्चाई के साथ उसे व्यक्त कर दें। आपके प्यारे बोल आपके पार्टनर या फिर क्रश के दिल को छू लेंगे। जब भरोसा और प्यार एक होते हैं रिश्ते और भी मजबूत बन जाते हैं। आज का दिन रोमांस से भरपूर होगा।

वृषभ (Taurus): आज का दिन आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। कोई मजेदार प्लानिंग कर सकते हैं। आज आपकी सिंपल सी बातचीत भी जादू का काम करेगी। एक-दूसरे की कंपनी को एन्जॉय करेंगे तो आपके अंदर का प्यार फिर से जीवंत हो उठेगा। छोटी-छोटी खुशियों के लिए तैयार रहिए। मुस्कुराइए और प्यार को नेचुरल तरीके से खिलने दीजिए।

मिथुन (Gemini): आज आपके शब्दों में जादू होगा। आपके दिए गए कॉम्प्लीमेंट से आज कोई भी आसानी से पिघल जाएगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बनावटीपन से बचने की कोशिश करें। आप जितनी सच्चाई के साथ सामने आएंगे, प्यार उतना ही गहरा होगा। आज आप किसी खास को महसूस करवा सकते हैं कि वो आपके लिए कितना मायने रखता है।

कर्क (Cancer): आज कुछ यादें आपको खुशी देंगी। पार्टनर के साथ बिताए गए कुछ पल यादगार बन जाएंगे। आज पुरानी चीजें फिर से ताजा हो जाएंगी। आप पुरानी यादों में खो सकते हैं। कोई पुरानी तस्वीर, खास जगह या फिर कोई गाना आपको बहुत कुछ महसूस करवा सकती हैं। प्यार अचानक से नया सा लगने लगेगा। पुरानी यादों को जितना शेयर करेंगे, आपका रिश्ता उतना ही मजबूत होगा।

सिंह (Leo): यह समय है कि सब कुछ ईमानदारी से शेयर किया जाए। अगर पिछले कुछ समय से आपके और आपके पार्टनर के बीच कोई गलतफहमी या तनाव था तो उसे अब दूर करने की जरूरत है। सच्चे मन से कई बात से सुकून मिलेगा और नजदीकियां भी बढ़ेंगी। पार्टनर को आपकी ईमानदारी पसंद आएगी। पार्टनर को पूरे धैर्य के साथ सुनें।

कन्या (Virgo): आज प्यार चंचल रूप लेगा। छोटी-छोटी मजाकिया बातें, हंसी-ठिठोली और एक प्यारी सी स्माइल नए रिलेशनशिप में आइसब्रेकर का काम करेगी। आपका स्वभाव सामने वाले को सुकून देगा। किसी भी चीज में जल्दबाजी ना करें। रिश्ते को अपनी स्पीड से ही आगे बढ़ने दें। थोड़ी बहुत चंचलता और खुशी से रिश्ता मजबूत होगा। यह गहरी मोहब्बत की पहली सीढ़ी जैसी हो सकती है।

तुला (Libra): आज एक सिंपल सा मैसेज भी आपके खास शख्स को अच्छा फील करवा सकता है। एक छोटा सा मैसेज भी काफी होगा। इन जेस्चर से फीलिंग्स भी गहरी होती जाती है। इससे आप और आपका पार्टनर और भी करीब आएंगे। इन जेस्चर्स से ही प्यार को ताकत महसूस होती है। जो भी कहें पूरी सच्चाई से कहें। आपकी फीलिंग्स आज गहरा असर करेंगी।

वृश्चिक (Scorpio): आज आप किसी खास शख्स का दिल छू लेंगे। यह किसी सरप्राइज के जरिए ही होगा। या तो आप नोट लिखेंगे या फिर अपने किसी और जेस्चर के जरिए किसी को स्पेशल फील करवाएंगे। इन पलों से प्यार बढ़ता है। जब बिना मांग के केयर की जाए तो इसका असर लंबा ही होता है।

धनु (Sagittarius): आज आपकी सबसे बड़ी ताकत धैर्य है। बिना किसी प्रेशर के सब कुछ होने दें। आपका पार्टनर बहुत सुकून महसूस करेगा जब वह आपके इस धैर्य को देखेगा। आपकी शांत एनर्जी रिश्ते में भरोसा और समझ को बढ़ाएगी। इस बात को भी ध्यान में रखें कि सम्मान से ही रिश्ते खिलते हैं।

मकर (Capricorn): आज आपको रोमांटिक सरप्राइज मिल सकता है। हो सकता है कि आपका पार्टनर इस चीज की प्लानिंग कर रहा हो। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि खुद उन्हें सरप्राइज दें। दोनों ही स्थिति में जब एक-दूसरे की आंखों में खुशी झलकेगी तो इसका सुख ही अलग होगा। प्यार ऐसे ही बढ़ता है।

कुंभ (Aquarius): लवलाइफ में कोई गलतफहमी आ गई है तो उसे दूर करने के लिए आज का दिन अच्छा है। पार्टनर के साथ दिल से बात करें, इससे चीजें काफी हद तक क्लियर होंगी। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करिए। उन्हें ध्यान से सुनिए। सारी शिकायतों को अब पीछे छोड़ दीजिए और नए सिरे से आगे बढ़िए। पार्टनर को आपका ये अंदाज पसंद आएगा। रिश्तों में समझ और सम्मान से ही प्यार बढ़ता है।