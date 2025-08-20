लव राशिफल 20 अगस्त: खास शख्स से होगी तुला राशि की मुलाकात, मकर राशि करें ये काम

Love and Relationship Horoscope: मेष से लेकर मीन राशि वालों की लवलाइफ में आज काफी कुछ होगा। जानिए किन-किन बातों का ध्यान रखना है और किन चीजों को नजरअंदाज करना है? वहीं कुछ लोगों को आज खुलकर फीलिंग्स शेयर कर देनी चाहिए। नीचे विस्तार से पढ़ें 12 राशियों का राशिफल…

मेष (Aries): आप काफी सेंसेटिव हैं। अगर आप सिंगल हैं तो अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, इसे फीलिंग्स और बढ़ेंगी। अपनी फीलिंग्स को खुलकर शेयर करें। इससे सही रिश्ते मिलेंगे। इस बात का भरोसा रखिए कि सच्चाई के साथ चलेंगे तो आपको वही प्यार मिलेगा, जिसके आप हकदार हैं।

वृषभ (Taurus): अपने पार्टनर की केयर करें और उसे आराम करने दें। उनका सपोरट करें। इससे आपका पार्टनर सुरक्षित महसूस करेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपका स्वभाव किसी खास शख्स के दिल में गहरा असर करेंगी। एक खूबसूरत रिश्ता भी शुरू हो सकता है।

मिथुन (Gemini): आज प्यार के पलों को जीने की कोशिश करिए और यादगार चीजों को संभालकर रखिए। आपके छोटे-छोटे जेस्चर जैसे लेटर, फोन कॉल या फिर एक छोटा से इशारे से रिश्ता फिर से प्यारा लगने लगेगा। अगर आप सिंगल हैं तो जल्द ही प्यार की शुरुआत हो सकती है। प्यार तब तक खूबसूरत होता है जब उसमें ताजगी हो और केयर हो। किसी खास मौके का इंतजार मत करिए। रोजमर्रा के छोटे प्रयास से ही दिल जीतने की कोशिश करिए।

कर्क (Cancer): अपने पार्टनर को उनकी कमियों के साथ अपनाइए। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। खामियों को स्वीकार करके आगे बढ़िए। इससे रिश्ते मजबूत बनते हैं। धैर्य बनाए रखिए। सिंगल लोग सामने वाले की कुछ कमियों को देखने की बजाय उसके दिल की सच्चाई को देखें। असल प्यार तभी होता है जब आप परफेक्शन नहीं बल्कि चीजों को स्वीकार कर पाने की हिम्मत रखते हुए आगे बढ़ते हैं।

सिंह (Leo): आज पार्टनर के साथ रोमांटिक यादें बना सकते हैं। अपने पार्टनर के लिए कुछ खास प्लान करें। सोच-समझकर किया गया इजहार या फिर एक वॉक भी यादगार बन सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो अचानक आज हुई कोई मुलाकात जिंदगी में खुशियां ले आएगा। ऐसी यादों को बनाने की कोशिश करिए जो हमेशा दिल में रहें।

कन्या (Virgo): आज अपना दिल खुला रखें। प्यार में लेने-देने के लिए तैयार रहिए। प्यार से आत्मा और मन शुद्ध होता है। इसे पाते ही मन खुश हो जाता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर पर खूब प्यार लुटाएं। अगर आप सिंगल हैं तो बिना किसी डर के नए प्यार को अपनाइए। जब सब बैलेंस्ड और उसमें भरोसा हो तब प्यार बढ़ता है।

तुला (Libra): आज आपके रिश्ते में आई दूरियां कम होंगी। अगर आप पार्टनर के साथ रहते हैं तो अच्छे से बात करें। अपने जेस्चर के जरिए प्यार जताइए। जो लोग सिंगल हैं वो आज किसी खास शख्स से मिल सकते हैं। किसी के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है।

वृश्चिक (Scorpio): धैर्य बनाकर रखिए। रिश्तों को बढ़ने में समय लगता है। इसमें गहराई धीरे-धीरे आती है। जल्दबाजी से तालमेल बिगड़ सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इसे स्वाभाविक रूप से बढ़ने दें। प्यार धीरे-धीरे और भी मजबूत होता है। जो लोग सिंगल हैं तो वह नए शख्स को जानें। तुरंत रिजल्ट की अपेक्षा करना सही नहीं है। धीरे-धीरे पनपने वाला प्यार ही मजबूत होता है।

धनु (Sagittarius): निडरता के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करिए। अगर दिल में कुछ भी है तो उसे पूरी सच्चाई के साथ कहिए। आपकी यही ईमानदारी रिश्ते को मजबूत बनाएगी। जो लोग सिंगल हैं वो आज अपने पसंदीदा शख्स से बात कर सकते हैं। जब जज्बात सच्चे होते हैं जो इससे रिश्ते और भी खूबसूरत बनते हैं। डर को आज अपने ऊपर ना हावी होने दें।

मकर (Capricorn): आज पार्टनर की केयर करें। उन्हें सपोर्ट करें। अगर आप सिंगल हैं तो जल्द ही आपकी लाइफ में प्यार की एंट्री हो सकती है। प्यार तब और बढ़ जाता है जब आप छोटी-छोटी बातों के लिए भी ग्रेटफुल होते हैं।

कुंभ (Aquarius): पार्टनर के साथ अपने सपनों को खुलकर शेयर करें। अगर आप सिंगल हैं तो किसी खास शख्स के साथ अपने सपनों को शेयर करने से जुड़ाव गहरा होगा। आप दोनों करीब आएंगे। भविष्य को लेकर क्लियर रहेंगे तो इससे विश्वास और भी बढ़ता है।

मीन (Pisces): आज पॉजिटिव रहें। प्यार अपना रास्ता खुद ही बना लेगा। चाहे आप रिलेशनशिप में हो या फिर सिंगल हमेशा अच्छा ही सोचें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के साथ सारे मूमेंट्स को जिएं। अच्छी यादें बनाइए। भविष्य की चिंता कम करिए। जो लोग सिंगल हैं वो ये विश्वास रखें कि प्यार आपकी जिंदगी में कभी भी दस्तक दे सकता है।