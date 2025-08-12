लव राशिफल 12 अगस्त: तुला राशि वाले शेयर करें अपनी फीलिंग्स, धनु और वृषभ राशि के लिए गुड न्यूज

Love and Relationship Horoscope: कुल 12 राशियों में से कुछ को आज ईमानदारी से बात करने की जरूरत हैं। वहीं कुछ सिंगल लोगों की जिंदगी में किसी खास शख्स की एंट्री होने की संभावना है। पुरानी चीजों को पीछे छोड़िए और आगे बढ़िए। सारी राशियों के बारे में पढ़ें विस्तार से…

मेष (Aries): आज रिश्ते को संवारने का सही समय है। आपके दिल में बहुत प्यार है। आपके पार्टनर को ये महसूस भी होगा। उनके साथ समय बिताएं। ढेर सारी बातें करें। सिंगरल हैं तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। इससे कोई खास शख्स आपके करीब आएगा। कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है।

वृषभ (Taurus): आज आपको कोई ऐसा मिल जाएगा तो आपकी फीलिंग्स को समझ सकें। अगर पहले से ही रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर की केयर करने का ये अच्छा समय है। अलग-अलग रूप में प्यार पाने के लिए तैयार रहें। दिल को और खुद को ओपन रखें। आप अच्छे वाइब वाले शख्स को आकर्षित करेंगे। प्यार पर भरोसा रखिए।

मिथुन (Gemini): बातचीत से रिश्ता मजबूत बनेगा। दिल से बोलें। पार्टनर को ध्यान से सुनें। ईमानदारी से बात करेंगे तो गलतफहमियां दूर होंगी। ईमानदारी से बात करेंगे तो गलतफहमियां दूर होगी और आप किसी खास शख्स के करीब आ पाएंगे। सिंगल हैं तो किए नए शख्स से खुलकर बात करें।

कर्क (Cancer): छोटे-छोटे जेस्चर से नई फीलिंग्स पनप सकती है। पार्टनर को प्यार से गले लगाएं, प्यार भरा नोट लिखें और तारीफ करें। इससे रिश्ता मजबूत होता जाएगा। सिंगल हैं तो रोमांस की जगह लाइफ में बनने वाली है। आपका केयरिंग अंदाज किसी खास को आपकी ओर खींचेगा। रिश्ता ऐसे ही धीरे-धीरे खूबसूरती से आगे बढ़ेगा।

सिंह (Leo): आज अपने दिल की सुनिए। आपके दिल को सब पता है कि क्या सही है और क्या नहीं। अगर रिश्ते में हैं तो फीलिंग्स की कद्र करें। सिंगल हैं तो किसी नए शख्स के साथ जुड़ाव महसूस करेंगे। इसे नजरअंदाज करने की कोशिश ना करिए। वक्त पर भरोसा रखें। सब कुछ सही होगा।

कन्या (Virgo): पुरानी बातों और दुखों को अलविदा कह दें। अब नए प्यार का वेलकम करने के लिए रेडी हो जाइए। पुरानी चीजों को होल्ड करेंगे तो आज की खुशी फील नहीं होगी। अगर रिलेशनशिप में हैं और पार्टनर से कुछ हुआ है तो माफ करिए और आगे बढ़िए। सिंगल हैं तो पुराने बोझ को उतारकर नए रिश्ते की ओर बढ़ें। आगे चलकर नए एक्सपीरियंस मिलेंगे। अपनी हीलिंग शुरू कर दें और प्यार को अपनाने के लिए तैयार रहिए।

तुला (Libra): आज अपनी सच्ची फीलिंग्स को शेयर करें। अगर आपके मन में कुछ चल रहा है तो पार्टनर से इस बारे में बात करें। इससे रिश्ता मजबूत बनेगा। रिश्ते में ईमानदार रहेंगे तो भरोसा बना रहेगा। इससे गलतफहमियों को जगह नहीं मिलती है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी से दिल की बात कहेंगे तो अलग जुड़ाव महसूस होगा। चीजों को ना छिपाएं। हर एक चीज का इजहार करें।

वृश्चिक (Scorpio): आज आपका छोटा सा काम भी किसी खास के दिल को छू लेगा। पार्टनर को सपोर्ट करें। इससे रिश्ता और भी मजबूत बनेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपका नेचर किसी को पसंद आ सकता है। सच्चे बने रहें।

धनु (Sagittarius): आज प्यार के मामले में कुछ अलग अनुभव हो सकता है। जो आपने सोचा भी नहीं था, वैसे कुछ होगा। आज कोई ऐसा मिल सकता है जो आपके दिल को छू लेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आज अचानक से ही कोई मूमेंट एक यादगार लम्हा बन सकता है। खुद को ओपन रखें। इससे खास रिश्ता बन सकता है।

मकर (Capricorn): रिश्तों को संवारने के लिए धैर्य की जरूरत है। अगर रिश्ता नया है तो इसे स्वाभाविक रूप से बढ़ने दें। छोटे-छोटे जेस्चर से पार्टनर को स्पेशल फील करवाएं। अगर सिंगल हैं तो सही समय का इंतजार करें। जो धैर्य रखकर सही समय का इंतजार करता है, उसे ही सही चीजें मिलती हैं।

कुंभ (Aquarius): आज अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। हिम्मत रखिए। अपने दिल की बात पार्टनर को बताएं। इससे भरोसा बढ़ता है। सिंगल हैं तो जैसे हैं वैसे ही रहिए। इससे सही इंसान आपकी ओर खिंचा चला आएगा। इमोशनल होने से मत डरें। इमोशनल जुड़ाव होगा, रिश्ता तभी सच्चा होगा।

मीन (Pisces): आज मीन राशि वाले अपने पार्टनर को ध्यान से सुनें। पार्टनर की फीलिंग्स का ध्यान रखें। आपका अपनापन उन्हें प्यार महसूस करवाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो किसी खास को ध्यान से सुनें। इससे आप भी जुड़ाव महसूस करेंगे हालांकि जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है।