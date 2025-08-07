लव राशिफल 7 अगस्त: इन राशियों को बरतनी होगी सावधानी, जानें कैसे मिलेगा सच्चा प्यार?

Love and Relationship Horoscope 7 August: मेष से लेकर मीन राशि वालों की लवलाइफ में आज बहुत कुछ होगा। कुछ लोगों के समझने की जरूरत है कि सच्चा प्यार अपने आप आता है। हम उसे जबरदस्ती अपनी लाइफ में नहीं ला सकते हैं। जानें कुल 12 राशियों के लिए जरूरी टिप्स…

मेष (Aries): पार्टनर के साथ सच्चे दिल से की गई बातचीत से आज प्यार और भी गहराएगा। अपनी फीलिंग्स को ना छिपाएं। पार्टनर आपकी ईमानदारी की तारीफ करेगा और आप पर भरोसा भी करेगा। अगर आप सिंगल हैं तो दिल की बात साफ तरीके से कहें। इससे सही इंसान आपकी तरह खिंचा चला आएगा।

वृषभ (Taurus): वृषभ राशि वाले अपने पुराने जख्मों को भरने दें। जो जा चुका है उसे भूल जाना ही सही है। अपने आपको समय दें। यही रास्ता आपको सही जगह ले जाएगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो खुद को और पार्टनर को हील होने दें। जो लोग सिंगल हैं वो शांत रहें। उनकी इसी एनर्जी से कोई खास करीब भी आ सकता है।

मिथुन (Gemini): अगर कोई गलती हुई है तो खुद को माफ करके आगे बढ़ें। जिसने दिल दुखाया है उसे भी माफ करें। जो पुराने दुख हैं उन्हें अब पीछे छोड़ दीजिए। ऐसा करेंगे तभी नया प्यार जिंदगी में आएगा। माफ करने का मतलब भूलना नहीं होता है। इससे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। ऐसे में जब दिल आजाद होगा तो सच्चे प्यार की एंट्री हो जाती है।

कर्क (Cancer): सच्चा प्यार हमेशा आपकी बाउंड्री का सम्मान करता है। हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। पार्टनर को अपनी जरूरतों के बारे में क्लैरिटी के साथ बताएं। इंसान सही होगा तो वो आपकी बात को समझेगा और सम्मान भी देगा।

सिंह (Leo): आज दिल की ख्वाहिशों को समझने की कोशिश करिए। आपको इस वजह से समझौता करने की जरूरत नहीं है कि आपको सुरक्षित महसूस हो रहा है। सच्चे मन से अपने मन की बात कहें। इससे रिश्ते मजबूत होंगे। अगर आप सिंगल हैं तो वही पसंद करें जो आपके दिल को सुकून दे।

कन्या (Virgo): आज आपकी प्यारी सी स्माइल आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगी। अगर रिलेशन में तनाव है तो पार्टनर के साथ समय बिताने की कोशिश करें। थोड़ा हंसी मजाक करके एक-दूसरे का मूड ठीक करें। जो लोग सिंगल हैं वो लोग भी हल्की-फुल्की बात से जुड़ाव महसूस करेंगे। जहां पर खुशहाली होती है, सच्चे प्यार की शुरुआत वहीं से होती है।

तुला (Libra): रिश्ते में रिस्पेक्ट का होना जरूरी है। इसे ही प्रियॉरिटी दें। जब दो लोग एक-दूसरे का सम्मान करते हैं तो रिश्ता में बैलेंस बना रहता है। अगर सिंगल लोग आज नए शख्स से मिले तो ईमानदार रहें। सम्मान से ही प्यार में गहराई आती है।

वृश्चिक (Scorpio): आज कुछ अलग तरीके से प्यार को जताए। छोटे-छोटे जेस्चर बहुत काम आएंगे। आपकी गहराई, सच्चाई और जुनून ही आपके रिश्ते की बड़ी ताकत है। अपने असली स्वभाव को छिपाने की कोशिश ना करें। आप चाहे तो सिंगल हो या फिर रिलेशन में...जैसे हैं वेसे ही रहिए।

धनु (Sagittarius): अगर आज दिल में कोई शक हो तो उसे नजरअंदाज करें। प्यार में अगर भरोसा ना हो तो सिर्फ बैचेनी और दूरी ही बचती है। जो भी आपके दिल के सबसे करीब हो, उस पर भरोसा जरूर करें। भरोसा होगा तभी रिश्ता मजबूत बनेगा।

मकर (Capricorn): आज दिल की बात कह डालिए। अगर आप रिलेशन में हैं तो अपनी ख्वाहिश को पार्टनर के साथ शेयर करें। अगर आप सिंगल हैं तो आज गौर करें कि आपको पार्टनर कैसा चाहिए? सच्चे दिल से बात करेंगे तो सच्चा प्यार जरूर पास आएगा।

कुंभ (Aquarius): आज इमोशनली करीब आने में जल्दबाजी ना दिखाएं। रिश्ते को समय देना जरूरी है। धैर्य बनाएं रखें। रिश्ते में गहराई ऐसे ही आएगी। अगर आप सिंगल हैं तो किसी पर अपनी इच्छाओं को थोपने की कोशिश ना करें। सब कुछ समय आने पर होता है। धीरे-धीरे पनपने वाला प्यार ही मजबूत होता है।

मीन (Pisces): अपनी जर्नी पर भरोसा रखें। हो सकता है कि आपको हर चीज की स्पीड कल लगे लेकिन यूनिवर्स आपको कुछ खास देने वाला है। अगर आप रिश्ते में जो हो रहा है उसे होने दें। अगर आप सिंगल हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है। प्यार जल्द ही आपकी लाइफ में एंट्री लेगा।