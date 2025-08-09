लव राशिफल 9 अगस्त: फीलिंग्स छिपाने की गलती ना करें ये राशियां, कुछ ही कदम दूर है सच्चा प्यार

Love and Relationship Horoscope 9 August 2025: राशिचक्र की कुल 12 राशियों में से आज कुछ को अपने दिल की बात छिपाने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजों को बिना डरे कह देना ही अच्छा होता है। जानते हैं कि आखिर आज किन राशियों को अपने दिल की बात नहीं छिपानी चाहिए।

मेष (Aries): आप इमोशनल तौर पर काफी मजबूत हैं। इससे प्यार के रिश्ते में थोड़ा बदलाव भी आएगा। अपने दिल की बात पूरी क्लैरिटी के साथ कहिए। बातों को मन में दबाकर ना रखें। अगर रिलेशनशिप में हैं तो अपनी सच्ची फीलिंग्स का इजहार कर दें। भले ये मुश्किल क्यों ना लगे। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी खास को अपने असली रू में दिल से मिलें। सच्ची फीलिंग्स का इजहार करना कमजोरी नहीं होता है बल्कि यही सबसे बड़ी ताकत है।

वृषभ (Taurus): आज अगर सोच-समझ वाली बातें करेंगे तो इससे रिश्ते में आई दूरी थोड़ी कम होगी। आपका एक प्यारा सा शब्द, टच और आपकी मौजूदगी किसी भी टूटे दिल को जोड़ सकती है। अगर कुछ हुआ है तो आप पहल कर लें। अगर आप सिंगल हैं तो बिना किसी उम्मीद के दिल से प्यार करें। छोटे-छोटे जेस्चर रिश्ते में बड़ी अहमियत रखते हैं।

मिथुन (Gemini): प्यार में परफेक्शन नहीं बल्कि ईमानदारी बहुत जरूरी है। फीलिंग्स को छिपाने से गलतफहमियां हो सकती है। भले अनकंफर्टेबल लगे लेकिन अपनी फीलिंग्स को मत छिपाइए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आज वो सब कह दीजिए, जिसे आप लंबे समय से टालते आ रहे थे। अगर आप सिंगल हैं तो ईमानदार रहें। दिखावे वाले शब्दों से बचें।

कर्क (Cancer): आपकी मौजदूगी पार्टनर के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। आज सारी दुनिया को एक तरफ करके पार्टनर के साथ रहें। रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर की बातों को ध्यान लगाकर दिल से सुनें। अगर आप सिंगल हैं और किसी से मिलने वाले हैं तो उसके साथ मन से मौजूद रहें। इन छोटी-छोटी बातों से ही रिश्ता मजबूत होता है और प्यार गहराता जाता है। कई बार आपको नहीं पता होता है कि सच्चा प्यार आपसे कुछ ही कदम की दूरी पर है।

सिंह (Leo): आज आप पार्टनर की फीलिंग्स को गहराई से समझ पाएंगे। उनका सहारा बनने की कोशिश करेंगे। किसी भी मामले में जल्दी प्रतिक्रिया देने से बचें। धैर्य बनाकर रखें। अगर आप सिंगल हैं तो लोगों को समझने की कोशिश करें। असली प्यार वहीं से शुरू होगा जहां फीलिंग्स सुरक्षित हो।

कन्या (Virgo): आज आपको ढेर सारी खुशियां मिलने वाली हैं। इससे आपकी जिंदगी का हर एक कोना रोशन होने वाला है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आज हंसी-खुशी समय बिताएं। किसी नए शख्स से मिलने जा रहे हैं तो ऐसे पल बिताएं। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस हर एक पल को खुलकर जीने की कोशिश करें।

तुला (Libra): आपको आज ये समझना होगा कि रिश्ते में आजादी और जुड़ाव दोनों जरूरी हैं। आप कोशिश करें कि इन दोनों को बराबर अहमियत दें। अगर आप सिंगल हैं तो अपने लिए ऐसे शख्स की तलाश करें तो इस बैलेंस को ठीक से समझ पाए या समझने की कोशिश करें।

वृश्चिक (Scorpio): अगर आपकी फीलिंग्स सच्ची और गहरी हैं तो इसे बोलने में शर्म महसू स ना करें। अगर रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर से दिल की बात को पूरी क्लैरिटी के साथ बोलिए। अगर आप सिंगल हैं तो सामने वाले की फीलिंग्स को बिना जज किए हुए महसूस करें। सच्चा प्यार वहीं से पनपना शुरू करता है, जहां ईमानदारी होती है।

धनु (Sagittarius): प्यार आपसे धैर्य की मांग करता है। हो सकता है कि फीलिंग्स का इजहार कम हो रहा हो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्यार खत्म हो गया। रिश्ते को समय दें और पार्टनर को सोचने के लिए उसका स्पेस दें।

मकर (Capricorn): आज अपने दिल की आवाज की सुनें। आपको यही सही राह दिखाता है। आज हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें इमोशनल क्लैरिटी चाहिए होगी। अपनी दिल की बात सामने वाले से कह दें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या नहीं भी हैं तो भी कोई भी फैसला लेने से पहले दिल की जरूर सुनें।

कुंभ (Aquarius): आज आप अपने अनोखे से अंदाज का जश्न मनाइए। हो सकता है कि आपका प्यार दूसरों से अलग हो, लेकिन यही बात तो आपको औरों से खास बनाती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने तरीके से आगे बढ़ें। प्यार कोई रेस नहीं है बल्कि शांति से इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए।

मीन (Pisces): आज रिश्ते में देखभाल और अपनापन बढ़ेगा। खुद का और अपनों का ख्याल रखने की कोशिश करें। अगर रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर की बात को दिल से सुनें। अगर आप सिंगल हैं तो खुद की केयर उतनी करें कि जितना आप किसी दूसरे से उम्मीद करते हैं। जल्द ही आपकी लाइफ में ऐसे शख्स की एंट्री होगी जो आपको हील करेगा।