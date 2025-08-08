aries to pisces 12 zodiac sign love and dating horoscope for today friday 8 august 2025 लव राशिफल 8 अगस्त: कन्या राशि पार्टनर संग करें ये काम, कुंभ राशि आज करेंगे प्यार का इजहार, rashifal - Hindustan
Love and Relationship Horoscope 8 August: प्यार के मामले में आज कुछ राशियों को समझना होगा कि फीलिंग्स को शेयर करना कितना जरूरी है। मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए लवलाइफ आज क्या-क्या चीजें लेकर आएगी? नीचे विस्तार से जानें। 

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, नीरज धनखेरFri, 8 Aug 2025 07:48 AM
मेष (Aries): रिश्ते में भरोसे का होना बहुत जरूरी है। सच्चा रिश्ता हमेशा समय और ईमानदारी से बनता है। अगर आप सिंगल हैं तो अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को पहचानें। जब भरोसा होता है तभी असली प्यार भी होता है। आपको ये समझना होगा कि रिश्ते में सुकून का होना बहुत जरूरी है।

वृषभ (Taurus): आज अपने अंदर के डर को छोड़ दें। चाहे आप रिलेशनशिप में हो या फिर सिंगल हो, अपनी फीलिंग्स को भी कभी भी ना छिपाएं। अपने आप पर भरोसा रखें। दिल को पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। डर को पीछे छोड़ देंगे तो प्यार अपने आप खुलकर सामने आएगा।

मिथुन (Gemini): सच्चा प्यार दिखावे से नहीं आता है। छोटे-छोटे जेस्चर से प्यार मजबूत बनता है। एक प्यारा सा नोट, एक प्यारी सी स्माइल और साथ में चुप बैठना भी बहुत मायने रखता है। सिंगल हैं तो अपने जेस्चर से फीलिंग्स को शेयर करें। प्यार ऐसे ही मजबूत बनता है।

कर्क (Cancer): आप ऐसा प्यार डिजर्व करते हैं जिसमें सुकून हो। कम में एडजस्ट ना करें। अगर आपका दिल दुखा है तो क्लैरिटी के साथ अपनी बात सामने रखें। सहीं इंसान आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा। अगर आप सिंगल हैं तो किसी ऐसे शख्स को ही खोजें जो आपकी सेंसिटिविटी को समझे। प्यार को जिंदगी में तभी आने दें जब उससे सुकून मिले। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें।

सिंह (Leo): आज शब्दों से ज्यादा आपके जेस्चर बोलेंगे। एक प्यारी सी स्माइल और प्यारा सा नोट पार्टनर के दिल को छू सकता है। रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर की केयर करें और छोटे-छोटे जेस्चर से उसके साथ प्यार जताएं। अगर आप सिंगल हैं तो आपका नेचर आज किसी को आपकी ओर खींच सकता है।

कन्या (Virgo): आज के दिन पार्टनर के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। पार्टनर के साथ कुकिंग करें या फिर लंबी वॉक पर जाएं। इससे इमोशनल बॉन्ड मजबूत होगा। रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के साथ कुछ नया एक्सपीरियंस करने की प्लानिंग करें। सिंगल हैं तो किसी के साथ अच्छा समय बिताना सच्ची फीलिंग्स को जन्म दे सकता है।

तुला (Libra): प्यार के मामले में आज धैर्य बनाए रखिए। हो सकता है कि सब कुछ धीमा लगे लेकिन निराश ना हो। जब पुराने जख्म भर रहे होते हैं तो इसे समय लगता है। नई फीलिंग्स को मजबूत होने में समय लगेगा। पार्टनर से शांत होकर बात करें। उसे ध्यान से सुनें। सिंगल हैं तो खुद के साथ भी धैर्य रखें। समय के साथ-साथ प्यार मजबूत होता जाता है और इसमें सुकून महसूस होने लगता है।

वृश्चिक (Scorpio): रिश्ते में जोश भरने के लिए आपको पुराने एहसास को फिर से जगाना होगा। हो सकता है कि रूटीन के चलते आप कहीं ना कहीं इसे अब नजरअंदाज रहे हो लेकिन ऐसा ना करें। दिल को जो सुकून दें वो करें। पार्टनर को भी सेम एनर्जी दें। सिंगल हैं तो आप जल्द ही किसी खास शख्स से मिलेंगे। जैसे हैं वैसे ही रहिए। प्यार तभी आता है जब आप अंदर से जिंदादिल और खुश होते हैं।

धनु (Sagittarius): आपके पार्टनर को आपका अटेंशन चाहिए। उसे दिल से सुनें। वो जो ना कह पाए उसे समझने की कोशिश करें। सिंगल हैं तो नए रिश्ते के साथ भी ऐसा ही करिए क्योंकि सुनना बहुत जरूरी होता है। प्यार केवल बात करने से नहीं बल्कि सामने वाले को सुनने से भी होता है। शांत मन से पार्टनर को सुनेंगे तो इमोशनल बॉन्ड बढ़ेगा।

मकर (Capricorn): आज आपको समझ आएा कि प्यार में कभी भी परफेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। हर एक रिश्ते और इंसान में कमियां होती हैं। इन्हें अपनाएंगे तभी प्यार खूबसूरत और सच्चा बनता है। कभी-कभी पार्टनर की कमियों को नजरअंदाज करना भी सही रहता है। अगर आप सिंगल हैं तो बिना किसी शर्त के प्यार करना शुरू करें।

कुंभ (Aquarius): आज खुलकर अपनी फीलिंग्स को जाहिर करें। अपनी फीलिंग्स को शेयर करना कमजोरी नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आज बिना हिचक के अपने दिल की बात कह डालिए। इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। सिंगल हैं तो जैसे हैं वैसे ही रहिए। अपना सच छिपाने की जरूरत नहीं है।

मीन (Pisces): मीन राशि वाले आज प्यार को धीरे-धीरे बढ़ने दें। फीलिंग्स के मामले में जल्दबाजी ना करें। आपको लग रहा होगा कि सब कुछ धीरे हो रहा है, लेकिन यही सही है। भरोसा रखें। अगर रिलेशनशिप में हैं तो फीलिंग्स को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। सिंगल लोग प्यार को धीरे-धीरे ही पनपने दें। धैर्य रखेंगे तो इससे प्यार मैच्योर होता है।

नीरज धनखेर

(वैदिक ज्योतिष, फाउंडर- एस्ट्रो जिंदगी)

Email: info@astrozindagi.in, neeraj@astrozindagi.in

Url: www.astrozindagi.in

Contact: Noida: +919910094779