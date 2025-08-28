टैरो राशिफल 28 अगस्त: रोमांस से भरपूर होगा इन 2 राशियों का दिन, पुरानी यादों में डूबेंगे वृषभ राशि

Tarot Horoscope Today 28 August 2025: टैरो की रीडिंग अगर अच्छे से की जाए तो एक-एक एनर्जी का सही अंदाजा लगाया जा सकता है।टैरो की मदद से ही आज जानिए कि आखिर आपका दिन कैसा बीतने वाला है? साथ ही में लें कुछ जरूरी टिप्स भी…

Thu, 28 Aug 2025 08:28 AM

मेष (Aries) टैरो कार्ड: सेवन ऑफ पेंटाकल्स

आज स्लो रहने की जरूरत है। छोटी-छोटी चीजों की कद्र करें। खाना खाते वक्त सिर्फ खाने पर ही ध्यान दें। एक-एक कौर का स्वाद लें। इससे मन शांत रहेगा और आपको अंदर से काफी शांति का एहसास होगा। अपनी बॉडी का ख्याल रखें। अच्छा खाएं और एक्सरसाइज करें।

लकी टिप्स: आज भोजन करते समय स्क्रीन से दूर रहें।

वृषभ (Taurus) टैरो कार्ड: सिक्स ऑफ कप्स

आज पुरानी यादों का दिन है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप पुरानी यादों में डूब जाएंगे। भाई-बहनों और परिवार के साथ हंसी-खुशी दिन बिताएंगे। कुछ अच्छे मूमेंट्स भी मिलेंगे जो यादगार बन जाएंगे। इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे। लोगों के साथ रहेंगे तो आपको अंदर से काफी शांति मिलेगी। ये एक सुंदर एहसास है।

लकी टिप्स: किसी मजेदार एक्टिविटी की प्लानिंग करें।

मिथुन (Gemini) टैरो कार्ड: किंग ऑफ पेंटाकल्स

आज के दिन आपका ध्यान पैसों पर रहेगा। खर्चों पर आज आप नजर रखने वाले है। इससे आपको सुकून भी बहुत मिलेगा। फालतू के खर्चों को पहचानने में मदद मिलेगी। इस आदत के चलते आपकी लाइफ में स्थिरिता आएगी।

लकी टिप्स: आज अपने खर्चों को नोटबुक में लिखें।

कर्क (Cancer) टैरो कार्ड: क्वीन ऑफ वैंड्स

आज का दिन रोमांस से भरा होगा। रोमांस के लिए आज का दिन अच्छा है। आपका एक प्यारा सा मैसेज पढ़कर पार्टनर भी आश्चर्य में पड़ जाएगा। इससे रिश्ते मजबूत होंगे। प्यार करना आसान है जब वह दिल से होता है।

लकी टिप्स: आज मैसेज करते वक्त इमोजी का इस्तेमाल जरूर करें।

सिंह (Leo) टैरो कार्ड: किंग ऑफ वैंड्स

आज आपके अंदर खूब सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा जोकि बहुत ही अच्छी चीज है। वर्कप्लेस पर अगर पहल की जाए तो आपको पहचान मिल सकती है। इससे नए अवसर भी मिल सकते हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता तो देख दूसरे लोग भी प्रेरणा लेंगे।

लकी टिप्स: वही काम लें, जिसे कोई और नहीं करना चाहता।

कन्या (Virgo) टैरो कार्ड: स्ट्रेंथ

आज आंतरिक बैलेंस बनाएं। आज योग और मेडिटेशन से मन और शरीर दोनों मजबूत होंगे। गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। इससे आपका तनाव कम होगा। आप पहले से कही ज्यादा मजबूती के साथ सामने आएंगे।

लकी टिप्स: लंबी सांस लें फिर योग की शुरुआत करें।

तुला (Libra) टैरो कार्ड: द स्टार

आज रिश्ते के लिए बेहतरीन दिन है। उम्मीद का दिन है। पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें। इससे पुराने घाव भी भरेंगे और विश्वास भी दोबारा लौटकर वापस आएगा। दिल से की गई बातचीत से रिश्ते और भी गहरे होंगे।

लकी टिप्स: बातचीत के दौरान मबीच में न टोकें।

वृश्चिक (Scorpio) टैरो कार्ड: ऐस ऑफ पेंटाकल्स

आज पैसों के मामले में व्यावहारिकता जरूरी है। बजट बना लेंगे तो इससे क्लैरिटी आएगी। साथ ही आपकी टेंशन भी थोड़ी कम होगी। समझदारी से प्लानिंग करें। इससे आपको इन्वेस्टमेंट के नए अवसर भी सुझ सकते हैं।

लकी टिप्स: खरीदारी से पहले अपने खर्चों को लिख लें।

धनु (Sagittarius) टैरो कार्ड: टू ऑफ वैंड्स

आज का दिन रोमांस से भरा होगा। पार्टनर के साथ बाहर जा सकते हैं या फिर किसी खास प्लानिंग से आपका रिश्ता और गहराएगा। थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाइए ताकि आज का हर पल खास बन पाए।

लकी टिप्स: डेट पर जाना है तो कोई कम्फर्टेबल जगह ही चुनें।

मकर (Capricorn) टैरो कार्ड: द एम्परर

आज आपको ऑफिस में लीड करने का मौका मिल सकता है। वर्कप्लेस पर आप अच्छे समाधान देंगे। इससे आपको अपने कलीग्स से काफी सम्मान मिलेगा। साथ ही भविष्य में कई नए अवसर भी मिल सकते हैं। पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। इससे जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव भी आएगा।

लकी टिप्स: डिस्कशन के दौरान शांत रहकर अपने विचार सभी के सामने रखें।

कुंभ (Aquarius) टैरो कार्ड: पेज ऑफ वैंड्स

आज हेल्थ पर थोड़ा ध्यान दें। ताजे फलों को खाने से एनर्जी मिलेगी। अंदर से फ्रेश फील करेंगे। ये छोटी सी आदत आपके दिन को पॉजिटिव भी बनाएगी। साथ ही आप दिन भर काफी एनर्जेटिक भी फील कर पाएंगे।

लकी टिप्स: ब्रेकफास्ट में आज मौसमी फल शामिल करें।

मीन (Pisces) टैरो कार्ड: थ्री ऑफ कप्स

आज दोस्ती का दिन है। दोस्तों से आपको सपोर्ट मिलेगा। किसी करीबी दोस्त से खुलकर दिल की बात करें। इससे आपका मन हल्का होगा। साथ ही उसके साथ इमोशनली और भी कनेक्ट हो पाएंगे। इसी से आपको सच्ची दोस्ती की ताकत का एहसास भी होगा।

लकी टिप्स: मैसेज करने की बजाय आज दोस्त को कॉल कर लें।