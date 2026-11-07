मेष राशिफल (7 नवंबर 2026): आज मेहनत का मिलेगा फल, चमकेगी किस्मत; पैसों के मामले में रहें सतर्क

मेष राशि वालों के लिए 7 नवंबर 2026 का दिन मेहनत का फल दिलाने वाला रह सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। नौकरी में काम का दबाव बढ़ेगा और सहकर्मी की जिम्मेदारी भी संभालनी पड़ सकती है।

Aries Horoscope Today 7 November 2026, Aaj Ka Mesh Rashifal: काम की मांग बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षा देने वालों को सफलता मिलेगी। आज आपकी मेहनत का सबसे साफ फायदा पढ़ाई के मोर्चे पर दिखेगा। दफ्तर में किसी सहकर्मी की मांग आपके कार्यक्रम में जगह लेगी। उसे सुलझाने में लगातार जुटना पड़ेगा। अपनी अगली चाल सबके सामने रखने से बचें, विरोधी आपको निशाना बना सकते हैं। मीन राशि के बारहवें भाव में वक्री शनि, साढ़ेसाती का पहला चरण, अधूरी जिम्मेदारी और आराम की कमी का भार रखेगा। खर्च भी ध्यान मांगेगा। बचा हुआ काम जल्दी समेटने से दिन में राहत होगी। आगे चलकर जीवनसाथी या कारोबारी संपर्क से बातचीत दिन का प्रमुख विषय होगी। आज काम और लोगों के बीच अपना समय बांटना पड़ेगा।

मेष राशि का करियर राशिफल प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की तैयारी काम आएगी और वे परीक्षा पार करेंगे। सवालों पर टिककर लगाया गया समय अपना महत्व दिखाएगा। नौकरी में काम का दबाव रहेगा और साथ काम करने वाले की जरूरत आपके हिस्से की व्यस्तता बढ़ाएगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा कन्या राशि के छठे भाव में रहेगा और दोपहर के बाद तुला राशि के सातवें भाव में आएगा। पहले काम और दिनचर्या मुख्य रहेंगे, फिर साझेदारी की बातचीत आगे आएगी। कारोबार में किसी संपर्क के साथ चर्चा होगी, हालांकि उससे तत्काल बड़ा नतीजा मिलने का स्पष्ट संकेत नहीं है। तुला राशि के सातवें भाव में नीच राशि का मार्गी सूर्य अधिकार और आत्मसम्मान की बात सामने रखेगा। वरिष्ठ से बातचीत में अपनी भूमिका स्पष्ट करने का विषय उठेगा। अपनी कार्ययोजना सीमित लोगों तक रखें। पढ़ने वालों के लिए आज का भरोसा तैयारी और परीक्षा के बीच का सीधा संबंध रहेगा।

मेष राशि का आर्थिक राशिफल उधार की रकम आज राहत का आसान रास्ता लगेगी, लेकिन उसे लौटाने में कठिनाई आने की आशंका है। खर्च और बची हुई जिम्मेदारी एक साथ ध्यान खींचेंगे। घर की जरूरत पर होने वाली बातचीत में उपलब्ध पैसे का सवाल सामने रहेगा। किसी कारोबारी संपर्क से चर्चा होने का अर्थ आज आमदनी बढ़ने का पक्का वादा नहीं है। आर्थिक फैसले में अपने पास मौजूद रकम की सीमा अधिक अहम होगी। पैसे की कमी का दबाव महसूस हो तो नया उधार लेने का फैसला रोकें। आज किसी बड़े लाभ का दावा करने से अधिक उपयोगी बात यह है कि खर्च का बोझ पहले से दिखाई देगा और उसी के आसपास आपकी सोच चलेगी।

मेष राशि का लव राशिफल दोपहर के बाद दूसरे लोगों की बात आपके मन में अधिक जगह लेगी। जीवनसाथी के साथ दिन के काम और बची हुई जिम्मेदारी पर बातचीत होगी। अपने सम्मान को लेकर संवेदनशीलता रहेगी, इसलिए साधारण चर्चा भी आपको निजी लग सकती है। रिश्ते में बातचीत का विषय स्पष्ट होगा, लेकिन हर बात पर सहमति मिलने का वादा नहीं है। अनावश्यक बहस से दूरी रखें। कारोबारी साझेदारी में भी सामने वाले की मौजूदगी अहम होगी। आज अकेले अपने ढंग से पूरा दिन चलाने की गुंजाइश कम लगेगी। किसी की बात सुनने और अपना पक्ष रखने के बीच समय बीतेगा। मन का दबाव बातचीत में झलकने की संभावना रहेगी।

मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल तबीयत आज पूरी तरह साथ न देने की संभावना है। व्यस्त कार्यक्रम के बीच थकान या असहजता काम की गति प्रभावित कर सकती है। आराम कम मिलने का असर दिन के अनुभव पर भारी लगेगा। अधूरा काम मन में रहने से छुट्टी के छोटे अंतराल में भी पूरी ढील महसूस करना कठिन होगा। अपने कार्यक्रम में आराम का एक निश्चित अंतराल रखें। सेहत के मामले में आज उत्साह के सहारे सब कुछ खींच लेने का दिन अनुकूल नहीं है। काम जल्दी समेट पाने पर मन को राहत होगी और आराम के लिए जगह निकलने की संभावना बनेगी।

शुभ अंक- 1 शुभ रंग- लाल

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:26 से 12:26 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- सबसे पहले अपनी अधूरी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए समय तय करें।

क्या न करें- किसी सहकर्मी के सामने अपनी अगली रणनीति विस्तार से न खोलें।