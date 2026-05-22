मेष राशिफल 23 मई 2026: आज मजबूत होगी आपकी धन की स्थिति, करियर में तरक्की मिलने का योग
Aries Horoscope Today 23 May 2026, Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 23 मई 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 23 May 2026, Aaj ka mesh rashifal, आज का मेष राशिफल: मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। लव लाइफ में जहां थोड़ा उतार-चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन आप इनके पार पा लेंगे। करियर में मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। आर्थिक पक्ष आपका अच्छा रहेगा। निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे। सेहत सकारात्मक रहेगी और मानसिक तनाव दूर होगा।
पढ़ें आज का मेष राशि का विस्तृत राशिफल-
मेष लव राशिफल-
मेष राशि के प्रेम-संबंधों की बात करें, तो इस समय प्रेम की स्थिति आपकी काफी अच्छी है और आपसी रिश्तों में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई पड़ रही है। ग्रहों की स्थिति को देखें तो यहां पर सूर्य बुध के साथ सहयोग कर रहा है और दोनों की युति बनी हुई है। ज्योतिष शास्त्र में बुध और सूर्य की युति को बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन सूर्य यहां पंचम भाव के कारक हैं और बुध इस लग्न व इस राशि का तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं। इस वजह से सूर्य और बुध का यह संयोग थोड़ा सा प्रेम में एक ड्राइनेस यानी रूखापन जरूर देता है। बातचीत में थोड़ी सी नीरसता आ सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के दोनों के बीच तालमेल बना रहेगा और रिश्ते में कोई खटास नहीं आएगी। जो लोग सिंगल हैं और नए प्रेम में जाने वाले हैं, वे लोग इस समय परिस्थितियों की अच्छी तरह जांच-पड़ताल करेंगे। वे हर पहलू को परखेंगे और सही तरीके से एनालाइज करके अपने जीवन के लिए एक सही फैसले ले पाएंगे। तो प्रेम की स्थिति बिल्कुल सही चल रही है।
मेष करियर राशिफल-
मेष राशि के कामकाज की बात करें तो व्यापारिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। व्यापार में थोड़ा सा उतार-चढ़ाव जरूर बना रहेगा। रोजगार में थोड़ी सी उतार-चढ़ाव वाली स्थिति आ सकती है, लेकिन आप अपनी मेहनत से सफलता भी पाएंगे और व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। खासकर आज का दिन आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, इसलिए कार्यक्षेत्र में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप निडर होकर अपने काम में आगे बढ़ सकते हैं। करियर में तरक्की दिलाने वाले समय का संयोग है।
मेष आर्थिक राशिफल-
मेष राशि के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से अच्छा रहने वाला है। निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप धन के निवेश के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आप जरूर निवेश करें। पैसे के लेन-देन या निवेश में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिखाई पड़ रही है। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों ही तरह के निवेश के लिए यह पूरी तरह उचित समय है। बिजनेस के मामले में भी दिन अच्छा नजर आ रहा है, उतार-चढ़ाव के बावजूद आप लाभ कमाने में सफल रहेंगे।
मेष सेहत राशिफल-
मेष राशि वालों के लिए आज स्वास्थ्य की स्थिति एक अच्छी स्थिति कही जाएगी। इस समय मेष राशि के लग्न में ही मंगल बैठा है, जो आपके शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से दिखा रहा है। इसके प्रभाव से एक बहुत अच्छी स्थिति सेहत के लिए नजर आ रही है। पुरानी आपकी सेहत से जुड़ी सभी परेशानियां अब खत्म होती नजर आ रही हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता आप में बढ़ी हुई है और शरीर में किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं दिखाई पड़ रही है। अगर मानसिक पक्ष को देखें, तो थोड़ा सा पंचम भाव में केतु होने के कारण मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा सा असमंजस जरूर करेगा। जहां केतु की वजह से मन में भटकाव आ सकता है, लेकिन लेकिन पंचमेश खुद द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, वह इस चीज को पूरी तरह संभालेगा और अच्छी स्थिति को भी प्रदान करेगा। इस कारण मानसिक स्वास्थ्य में थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर रह सकता है पर कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। वहीं मन का कारक कहे जाने वाले चंद्रमा की बात करें, तो वह अश्लेषा नक्षत्र के होकर आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चंद्रमा की यह स्थिति भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी कराती है। जिससे घर में सुख आएगा। इसके साथ ही यह आपके मानसिक स्थिति को भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो कुल मिलाकर के मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही आपकी अच्छी दिखाई पड़ रही है।
कुल मिलाकर आज का दिन मेष राशि वालों के लिए आज भाग्य और कर्म का अच्छा साथ मिल रहा है। लग्न का मंगल आपको ऊर्जावान और साहसी बना रहा है, जिससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य मजबूत है और पुरानी बीमारियों से मुक्ति मिलती नजर आ रही है। केतु के कारण जो मानसिक भ्रम या थोड़ा सा भ्रम पैदा हो रहा है, उसे द्वितीय भाव का पंचमेश और चतुर्थ भाव का चंद्रमा मिलकर पूरी तरह संभाल रहे हैं। चंद्रमा के अश्लेषा नक्षत्र में होने से भौतिक सुख समृद्धि में वृद्धि होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और जमीन या गाड़ी से जुड़ा कोई बड़ा काम बन सकता है। प्रेम के मामले में सूर्य-बुध की युति थोड़ी सी भावुकता कम करके प्रैक्टिकल बनाएगी, जिससे आप सही फैसले ले सकेंगे। आज के दिन को और भी अधिक मजबूत और बेहतर बनाने के लिए सूर्य को जल देना आपके लिए विशेष शुभ करेगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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