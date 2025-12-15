Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़राशिफलAquarius Horoscope Today Aaj Ka Kumbh Rashifal 15 December 2025 Daily Predictions
कुंभ राशिफल 15 दिसंबर : कुंभ राशि वाले आज खर्चों पर रखें नजर, स्वास्थ्य का भी रखें ध्यान, पढ़ें विस्तृत राशिफल

कुंभ राशिफल 15 दिसंबर : कुंभ राशि वाले आज खर्चों पर रखें नजर, स्वास्थ्य का भी रखें ध्यान, पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 15 December: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वालों को आज खर्चों पर नजर रखने की आवश्यकता है।

Dec 15, 2025 05:13 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

र्थAquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 15 दिसंबर 2025: आज नए आइडिया छोटे लेकिन काम के बदलाव दिखा रहे हैं। कोई एक सिंपल प्लान बनाइए और उस पर काम शुरू कीजिए, इससे नई एनर्जी महसूस होगी। फ्रेंडली बातचीत से हेल्पफुल इनफॉर्मेशन मिल सकती है और डायरेक्शन भी क्लियर होगी। आज धीरे-धीरे किया गया काम अच्छी प्रोग्रेस देगा। छोटे चेंज और नए लोगों के आइडिया के लिए ओपन रहें। आज किसी एक आइडिया को टेस्ट करें और देखें क्या वर्क करता है। बातचीत पोलाइट और क्यूरियस रखें। ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स पर फोकस करें जिन्हें रोजाना दोहराया जा सके। जरूरत हो तो प्लान में एडजस्टमेंट करें और जेंटल फीडबैक लेने से न हिचकें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: आज लव लाइफ में फ्रेंडली और ओपन एप्रोच फायदेमंद रहेगी। अपनी छोटी-छोटी होप्स शेयर करें और सामने वाले के आइडिया को ध्यान से सुनें। अगर आप सिंगल हैं तो किसी फ्रेंडली ग्रुप या ऑनलाइन चैट से जुड़ सकते हैं, जहां सिंपल कन्वर्सेशन धीरे-धीरे डीपर कनेक्शन में बदल सकती है। अगर रिलेशनशिप में हैं तो कोई नया रूटीन ट्राय करें, जैसे शॉर्ट वॉक या कोई शेयरड हॉबी। फैसलों में जल्दी न करें, फीलिंग्स को नैचुरली ग्रो करने का टाइम दें।

read moreये भी पढ़ें:
सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

करियर राशिफल: वर्कप्लेस पर नए आइडिया यूजफुल लग सकते हैं, लेकिन उन्हें एक-एक करके टेस्ट करें। क्लियर नोट्स बनाएं और ऐसे सिंपल सुझाव दें जो समय बचाएं। काइंड और प्रैक्टिकल को-वर्कर्स के साथ कोलैबोरेशन रखें और प्रोसेस बदलने से पहले उनका व्यू जरूर लें।बिना क्लियर स्टेप प्लान के बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने से बचें। प्रायोरिटी की शॉर्ट लिस्ट बनाएं और डेडलाइन क्लियर रखें। आज के छोटे इम्प्रूवमेंट आगे चलकर रिकग्निशन और अच्छे चांस दिला सकते हैं। स्मॉल विन्स को रिकॉर्ड करें और मॉडेस्ट प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें।

आर्थिक राशिफल: आज छोटे खर्चों पर नजर रखें और एक एरिया ढूंढें जहां आप पैसे बचा सकते हैं। सिंपल ट्रैकिंग से पता चलेगा पैसा कहां जा रहा है और प्लानिंग आसान होगी। रेगुलर इनकम से थोड़ा-सा सेव करके सेफ्टी कुशन बनाएं। अगर कोई परचेज टेम्पटिंग लगे तो एक दिन रुकें और प्रो-कोन्स दोबारा देखें। गिफ्ट या लोन देते समय क्लियर लिमिट सेट करें, जिसे आप आसानी से मैनेज कर सकें।

read moreये भी पढ़ें:
15 से 21 दिसंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत साप्ताहिक राशिफल

स्वास्थ्य राशिफल: हेल्थ के लिए रेगुलर स्मॉल हैबिट्स पर ध्यान दें। टाइम पर सोने और सुबह शॉर्ट स्ट्रेचिंग रूटीन अपनाने की कोशिश करें, इससे मसल्स रिलैक्स रहेंगी। सिंपल वेजिटेरियन मील्स लें, जिनमें अच्छी वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स हों, ताकि एनर्जी स्टेबल रहे। पानी बार-बार पीते रहें और टेंशन महसूस हो तो शॉर्ट ब्रीदिंग ब्रेक लें। लॉन्ग स्क्रीन सेशन से बचें और बीच-बीच में ब्रेक जरूर लें।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अपना राशिफल जाने