कुंभ राशिफल 26 मई 2026: आज जल्दबाजी में न लें कोई फैसला, आर्थिक मजबूती के लिए इस काम से बचें
Aquarius Horoscope Today, Aaj ka Kumbh Rashifal 26 May 2026 : कुंभ राशि वालों के लिए आज ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर आर्थिक पक्ष, सेहत, करियर और प्रेम-संबंधों में क्या फल मिलने वाले हैं। आइए जानते हैं पंडित जी से। पढ़ें कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन…
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 26 मई 2026: कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन दोपहर बाद स्थिति आपके पक्ष में हो जाएगी। आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी उथल-पुथल वाली हो सकती है। आपको रिश्तों में निराशा का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें और समझदारी से काम लें। शाम तक स्थितियां आपके पक्ष में आ सकती है। लव लाइफ से जुड़ी समस्याएं घेर सकती हैं। परिवार के लिए समय निकालें और आर्थिक बजट बनाकर चलें। जानेंज्योतिषाचार्य नरेंद्र उपाध्याय से आज कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन।
पढ़ें आज का विस्तृत कुंभ राशिफल-
कुंभ लव राशिफल:
आज कुंभ राशि वालों के प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। जीवनसाथी के साथ यादगार शाम बिता सकते हैं। ससुराल पक्ष का साथ मिल सकता है और धन की प्राप्ति हो सकती है। अविवाहित जातकों को योग्य विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए बातचीत जरूरी है। कुछ लोगों को पार्टनर से अच्छा सरप्राइज मिलने की संभावना है।
कुंभ करियर राशिफल:
आज कुंभ राशि वालों को करियर में तरक्की मिल सकती है। हालांकि कार्यस्थल पर काम का दबाव बढ़ सकता है जिससे मानसिक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। शाम तक स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। सीनियर्स आपके काम की तारीफ करेंगे, जिसका फायदा आपको अप्रेजल में मिल सकता है। नौकरी की तलाश करने वाले लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है, हालांकि जल्दबाजी में आकर कोई फैसला नहीं लें।
कुंभ आर्थिक राशिफल:
कुंभ राशि वालों को आज आर्थिक लाभ की संभावना है लेकिन खर्चों पर नजर रखनी होगी। भविष्य में आर्थिक परेशानी से बचने के लिए आर्थिक बजट बनाकर चलें। आर्थिक मजबूती के लिए ऑनलाइन रुपए-पैसों के लेन-देन से बचें वरना नुकसान हो सकता है। निवेश के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। लंबे समय अटके हुए काम आज गति पकड़ सकते हैं।
कुंभ सेहत राशिफल:
कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन सेहत के लिहाज से अच्छा कहा जाएगा। दिन की शुरुआत योग या ध्यान से करना आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा। नींद से जुड़ी परेशानी खत्म हो सकती है। खान-पान पर नजर रखें और खूब पानी पिएं। आत्मविश्वास में वृद्धि का अनुभव करेंगे।
कुल मिलाकर आज कुंभ राशि के लिए ग्रहों की स्थिति सकारात्मक रहने वाली है। कार्यों को धैर्य के साथ करें। मेहनत का फल मिलने की संभावना है। सामाजिक रूप से आपकी स्थिति में सुधार होगा। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
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