कुंभ राशिफल 25 मई 2026: आज अचानक खर्चें आएंगे सामने, बेहतर परिणाम के लिए इस चीज से बचें
Aquarius Horoscope Today, Aaj ka Kumbh Rashifal 25 May 2026, : कुंभ राशि वालों के लिए आज आर्थिक पक्ष, सेहत, करियर और प्रेम-संबंधों में क्या फल मिलने वाले हैं। आइए जानते हैं पंडित जी से। पढ़ें कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन…
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 25 मई 2026: कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ परेशानियों से भरा रह सकता है। आपको अपने लक्ष्यों पर फोकस करने की आवश्यकता है। अच्छे परिणाम पाने के लिए आज ज्यादा इमोशनल होने से बचें। अपनी वाणी में संयम बरतें और शब्दों के चयन पर ध्यान दें। आत्मविश्वास में कमी के कारण आप फैसलों में थोड़ा भ्रमित भी महसूस कर सकते हैं। मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। स्थिति को धैर्य के साथ संभालने की आवश्यकता है। आर्थिक रूप से आज आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी, लेकिन सामान्य गति से आगे बढ़ते रहेंगे।
पढ़ें आज का कुंभ राशिफल-
कुंभ लव राशिफल-
प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी कही जाएगी। जो लोग प्रेम में हैं उनके रिश्तों में निकटता बनी रहेगी लेकिन थोड़ा अनबन दिखाई पड़ सकता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए समय ठीक है। शादीशुदा लोगों को संयम रखना आवश्यक रहेगा। परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ेंगे तो लाभ की स्थिति बनी रहेगी। पुराने कार्यों में भी धीरे-धीरे गति आती दिखाई पड़ेगी। परिवार और शुभचिंतकों का सहयोग प्राप्त होगा।
कुंभ करियर राशिफल-
कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन करियर के नजरिए से थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा साबित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में काम का दबाव या जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है। आप परेशान या थोड़ा लो महसूस कर सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में देरी होने के कारण मानसिक रूप से आप प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि किसी भी स्थिति में धैर्य बनाए रखें और आत्म विश्वास नहीं कमजोर होने दें।
कुंभ आर्थिक राशिफल-
व्यावसायिक स्थिति अच्छी कही जाएगी। अभी निवेश मत करिएगा। परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ेंगे तो लाभ की स्थिति बनी रहेगी। आज कुछ अचानक से खर्चें सामने आ सकते हैं। इस समय आपके लिए बैलेंस बनाकर चलना बहुत जरूरी है। धन के मामले में सही फैसले लेने की कोशिश करें। किसी उधार को चुकाना भी पड़ सकता है, यह स्थिति आपको चिंता में डाल सकती है। पुराने कार्यों में भी धीरे-धीरे गति आती दिखाई पड़ेगी। परिवार और शुभचिंतकों का सहयोग प्राप्त होगा।
कुंभ सेहत राशिफल-
स्वयं के स्वास्थ्य पर और जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ेंगे तो लाभ की स्थिति बनी रहेगी। पुराने कार्यों में भी धीरे-धीरे गति आती दिखाई पड़ेगी। परिवार और शुभचिंतकों का सहयोग प्राप्त होगा।
कुल मिलाकर बाकी स्थिति ठीक दिखाई पड़ रही है। परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ेंगे तो लाभ की स्थिति बनी रहेगी। पुराने कार्यों में भी धीरे-धीरे गति आती दिखाई पड़ेगी। परिवार और शुभचिंतकों का सहयोग प्राप्त होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
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विशेषज्ञता
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