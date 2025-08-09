9 august 2025 scorpio horoscope today vrishchik rashi daily prediction in hindi वृश्चिक राशिफल 9 अगस्त: एक्स के साथ आज होगा पैचअप, सरकारी कर्मचारियों का हो सकता है ट्रांसफर, rashifal - Hindustan
वृश्चिक राशिफल 9 अगस्त: एक्स के साथ आज होगा पैचअप, सरकारी कर्मचारियों का हो सकता है ट्रांसफर

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 9 August Prediction: राशिचक्र की आठवीं राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि वालों का ग्रह स्वामी मंगल होता है। सावन का आखिरी दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? नीचे पढ़ें विस्तार से...

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयSat, 9 Aug 2025 05:06 AM
Scorpio Horoscope 9 August 2025, वृश्चिक राशिफल: आज ईगो को कहीं पीछे छोड़ दें। रिश्तों में मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है। जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें शांति से सुलझा सकते हैं। ऑफिस में नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार रहें। आज पैसे और सेहत के मामले में थोड़ी दिक्कत आ सकती है।

वृश्चिक लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ थोड़ी शांत और सुखद रहने वाली है। कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है। आज आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने वाले हैं। रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक-दूसरे को पर्सनल और प्रोफेशनल सपोर्ट करें। अगर अपने पार्टनर के बारे में घरवालों को बताने की सोच रहे हैं तो आज दोपहर के बाद का समय सही है। कुछ फीमेल्स तो आज अपने एक्स के साथ सुलह भी कर सकती हैं और इस वजह से जिंदगी में खुशियां लौट आएंगी। जो पुरुष शादीशुदा हैं, वो लोग ऑफिस रोमांस से दूर रहें। ऐसा नहीं करने पर आपकी शादी में कलह शुरू हो सकती है।

वृश्चिक करियर राशिफल: ऑफिस में आज का दिन महत्वपूर्ण है तो ऐसे में सारे काम पूरी जिम्मेदारी से करें। हो सकता है कि आपको कुछ काम मुश्किल भी लगे। जो लोग सीनियर पोजीशन पर हैं, उन्हें आज ऑफिस में ज्यादा समय देना पड़ सकता है। बैंकिंग, अकाउंट्स और फाइनेंस सेक्टर में सावधानी से बैलेंस स्टेटमेंट चेक करें। सरकारी कर्मचारियों का आज ट्रांसफर हो सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहने की कोशिश करें क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज वृश्चिक राशि वालों को अपनी जॉब के लिए ट्रैवल करना पड़ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवियर और टेक्सटाइल बिजनेस से जुड़े लोगों को आज खुशखबरी मिलेगी। उन्हें नए कॉन्ट्रैक्ट के मौके मिल सकते हैं।

वृश्चिक मनी राशिफल: आज वृश्चिक राशि वालों को पैसे से जुड़ी समस्या हो सकती हैं। आपने जो पुराने इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो उम्मीद के मुताबिक रिटर्न नहीं देंगे। आज के दिन दोस्तों या भाइयों को बड़ी रकम उधार में बिल्कुल भी ना दें। ये पैसा आपको बड़ी मुश्किल से वापस मिलेगा। पैसों को लेकर दोस्तों से होनी वाली बहस से आज थोड़ा बचें। सट्टेबाजी और रिस्की इन्वेस्टमेंट से दूर रहें। या रिस्की निवेश से दूर रहें। फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: कुछ लोगों को आज सीने से जुड़ी शिकायत हो सकती है। आज के दिन डायबिटीज के मरीजों को डॉक्टर से परामर्श लेना पड़ सकता है। खाने-पीने के मामले में नियंत्रण रखें। बच्चों को आज पेट के इंफेक्शन का खतरा हो सकता है। आज सीढ़ियों पर चढ़ते-उतरते समय थोड़ी सावधानी बरतें। कुछ फीमेल्स को आज स्त्री रोग या त्वचा पर दाने की समस्या हो सकती है।

वृश्चिक राशि के गुण

ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: शक करने वाला, जटिल, अधिकार जताने वाला, घमंडी, चरम स्वभाव

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का हिस्सा: जननांग

ग्रह स्वामी: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: मूंगा

वृश्चिक राशि की अनुकूलता

सबसे अच्छी बनती है: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी बनती है: वृषभ, वृश्चिक

ठीक-ठाक बनती है: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम बनती है: सिंह, कुंभ

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)