धनु राशिफल 9 अगस्त: ऑफिस रोमांस से दूर रहें शादीशुदा पुरुष, खर्चे पर करें थोड़ा कंट्रोल

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 9 August 2025: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। धनु राशि वालों का ग्रह स्वामी गुरू (बृहस्पति) यानी जूपिटर होता है। जानें आज का दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा बीतने वाला है?

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 9 अगस्त 2025: ऑफिस में आज किसी के दबाव में झुकने की जरूरत नहीं है। आप ईमानदारी से बस अपना काम करते रहिए। पार्टनर से प्यार जताते रहें। आपके डेडिकेशन का एहसास पार्टनर को समय-समय पर करवाएं। पैसों के मामले में आज धनु राशि वालों का दिन अच्छा जाएगा। वहीं आज सेहत भी ठीक रहने वाली है।

धनु लव राशिफल: पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करें। पार्टनर की पसंद-नापसंद से ऊपर अपने ईगो ना रखें। हो सकता है कि आपका पार्टनर थोड़ा सा पजेसिव हो। तो ऐसे में समझदारी से काम लें और उनसे बात करें। आज रोमांटिक डिनर या फिर छोटे-मोटे गिफ्ट्स के जरिए पार्टनर का दिन बना सकते हैं। कुछ फीमेल्स को आज अपने रिश्ते लिए परिवार वालों की मंजूरी मिल जाएगी। शादीशुदा पुरुष ऑफिस रोमांस से बचें। नहीं तो पार्टनर को जैसे ही इस बात की भनक लगेगी, आप की खैर नहीं होगी। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें आज कोई खास शख्स मिल सकता है।

धनु करियर राशिफल: आपकी कूटनीतिक वाली सोच आज ऑफिस में मुश्किल समय पर काम आ सकती है। ऐसा खासकर आपकी क्लाइंट्स के साथ हो रही मीटिंग में हो सकता है। अगर नई जिम्मेदारियां लेंगे तो करियर में ग्रोथ होगी। कॉपीराइटर, डिजाइनिंग, एनिमेटर और आईटी प्रोफेशनल्स को आज विदेशी क्लाइंट की ओर से तारीफ मिल सकती है। जो लोग नोटिस पीरियड में चल रहे हैं , उन लोगों की नई नौकरी लग सकती है। छात्र इंटरव्यू में सावधानी बरतें। बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन अच्छा होगा।

धनु मनी राशिफल: आज कई सोर्स से पैसा आ सकता है। खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल करें। आप लक्जरी चीजों पर पैसा लगाने से बचें। शेयर मार्केट में बिना सोचे इन्वेस्टमेंट ना करें। ऐसा करने से पहले किसी भरोसेमंद आदमी की सलाह जरूर लें। अगर आप पार्ट-टाइम काम करते हैं तो आज अच्छे-खासे पैसे कमा लेंगे। आज परिवार वालों के बीच प्रॉपर्टी से जुड़ी चर्चा होगी। ऐसे में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण भी हो सकता है। घर को रेनोवेट करवा सकते हैं।

धनु हेल्थ राशिफल: आज धनु राशि वालों को छोटी-मोटी एलर्जी हो सकती है। फिलहाल तो कुल मिलाकर सेहत अच्छी रहने वाली है। कुछ लोग आज जिम ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं कुछ लोग योगा सेशन में हिस्सा लेंगे। इससे आप मेंटली और फिजकली फिट रहेंगे। अगर किसी को जोड़ों और पाचन संबंधी दिक्कत आए तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर कहीं घूमने जाने की प्लानिंग करें तो ऐसी जगह जाएं जहां जाकर मूड एकदम फ्रेश हो जाए।

धनु राशि के गुण ताकत: समझदार, व्यावहारिक, साहसी, सुंदर, जीवंत, ऊर्जावान, प्यारे, आशावादी

कमजोरी: भूलक्कड़, लापरवाह, चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शरीर का हिस्सा: जांघ और जिगर

ग्रह स्वामी: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

धनु राशि की अनुकूलता सबसे अच्छी बनती है: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी बनती है: मिथुन, धनु

ठीक-ठाक बनती है: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम बनती है: कन्या, मीन