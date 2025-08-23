आज है साल की आखिरी शनि अमावस्या, भूलकर भी ना करें ये गलतियां
Shani Amavasya: आज साल 2025 की आखिरी अमावस्या है। अगर अमावस्या के दिन शनिवार हो तो इसका प्रभाव और भी ज्यादा हो जाता है। ऐसे में कुछ उपायों को करने से लाभ मिलता है। साथ ही आज के दिन कुछ काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए।
Shani Amavasya 2025: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को खूब माना जाता है। हर एक तिथि का विशेष महत्व है। बता दें कि आज साल की आखिरी शनि अमावस्या है। अमावस्या तिथि का दिन पितरों के नाम होता है। इस दिन तर्पण और पिंडदान करना शुभ होता है। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसी के साथ जिंदगी में आने वाली सारी बाधाएं खत्म होने लगती है और घर में सुख-समृद्धि का आगमन होता है। शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे शनिश्चरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन कुछ उपाय करने से कुंडली में शनि का बुरा प्रभाव कम पड़ता है। वहीं कुछ नियम ऐसे भी हैं जिनका तोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। नीचे विस्तार से जानें कि आज के दिन भूलकर भी कौन सी गलतियां नहीं करनी है।
शनि अमावस्या पर ना करें ये गलतियां
शनि अमावस्या पर शनि देव की एनर्जी अपने चरम पर होती है। ऐसे में आज के दिन तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए यानी लहसुन और प्याज वाला खाना गलती से भी ना खाएं। आज के दिन नॉनवेज खाने से बचना चाहिए। साथ ही एल्कोहॉल का सेवन भी आज के दिन अशुभ भी माना गया है। आज के दिन पैसों से जुड़ा कोई भी लेनदेन नहीं करना चाहिए। किसी को भूलकर भी शनि अमावस्या वाले दिन उधार ना दें। कोशिश करें कि आपको किसी से उधार लेना भी ना पड़ें। सट्टेबाजी वगैरह से बचना चाहिए। आज बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए। कुछ मान्यताओं के अनुसार शनि अमावस्या के दिन तेल और नमक भी नहीं खरीदना चाहिए।
ये भी पढ़ें- थाली में खाना परोसते वक्त क्यों नहीं रखते हैं 3 रोटियां? शास्त्रों में लिखी गई है ये बात
शनि अमावस्या पर करें इन चीजों का दान
शनि अमावस्या पर उन चीजों का दान करना शुभ माना जाता है जो शनिदेव को प्रिय है। आज के दिन काला तिल, तेल, लोहे का सामान, काले रंग का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। बता दें कि शनि का नाम सुनकर लोग डरते हैं लेकिन जिसकी कुंडली में उच्च का शनि होता है, उन्हें जिंदगी में कई बड़े मकाम हासिल होते हैं। वहीं कुंडली में शनि की स्थिति को मजबूत करने के लिए शनिवार को उपाय जरूर करना चाहिए। अगर शनिवार को अमावस्या पड़े तो जरूर से सारे नियमों का पालन करना चाहिए।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।