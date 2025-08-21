गलती से भी भगवान हनुमान की ऐसी तस्वीर या मूर्ति घर में ना रखें, होते हैं कई नुकसान

भगवान हनुमान की तस्वीर और मूर्ति को लोग घर में सच्ची श्रद्धा के साथ रखते हैं। अगर आप उनकी नई तस्वीर औ मूर्ति की स्थापना करने वाले हैं तो कुछ चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। नीचे विस्तार से जानिए कि भगवान हनुमान की किस तरह की मूर्ति और तस्वीर को घर में रखने से बचना चाहिए

सनातन धर्म में किसी भी भगवान की मूर्ति पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। लोग घर के मंदिर में भगवान की मूर्ति की स्थापना करते हैं और उनकी नियमित रूप से पूजा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार मूर्ति दैवीय और आध्यात्मिक ऊर्जा लिए हुए होता है। शास्त्रों में मूर्ति पूजा को लेकर कई तरह के नियम भी बताए गए हैं। वहीं कुछ मूर्तियों को घर में रखना सही नहीं माना जाता है। मान्यता ऐसी है कि इन मूर्तियों को घर में रखने से धीरे-धीरे सारी सकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगती है और कुछ ही समय में हर तरफ नकारात्मकता ही छा जाती है।

वैसे तो पवन पुत्र भगवान हनुमान को संकटमोचन का नाम दिया गया है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी कुछ मूर्तियों और तस्वीर को घर में रखना सही नहीं है। भगवान हनुमान की कुछ ऐसी मूर्तियां या तस्वीर हैं जिन्हें घर में रखने से हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता है। जिस भी घर में ऐसी मूर्तियां होती हैं वहां के लोगों का मन खूब भटकता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर भगवान हनुमान की किस तरह की मूर्ति और तस्वीर को घर में नहीं रखना चाहिए।

1. भगवान हनुमान की ऐसी मूर्ति या तस्वीर घर में ना रखें जिसमें वह अपने सीने को चीरते हुए दिखा रहे हो। ऐसा करने से घर में खूब कलेश होते हैं।

2. उनकी ऐसी मूर्ति भी ना खरीदें जिसमें वो थोड़े गुस्से में दिख रहे हो। इस तरह की तस्वीर को भी घर में रखने से बचना चाहिए।

3. दूसरी ओर कभी भी भगवान हनुमान की उस मूर्ति या तस्वीर को ना खरीदें, जिसमें वह संजीवनी बूटी हाथ में लिए हुए उड़ रहे हो।

4. घर में भगवान हनुमान की ऐसी तस्वीर तो गलती से भी ना रखें, जिसमें वो लंका को जलाते हुए नजर आएं।

5. भगवान हनुमान की एक तस्वीर बाजार में खूब मिलती है, जिसमें वह कंधे पर भगवान राम और लक्ष्मण को बिठाए उड़ते हैं। इस तरह की तस्वीर और मूर्ति को भी घर में ना लाएं और ना ही किसी को तोहफे के रूप में दें।