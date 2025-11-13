2026 में गुरु कृपा से इन राशियों की रहेगी मौज, बनेने लगेंगे बिगड़े काम

Hindustan Hindi News
2026 Horoscope: Guru Gochar Jupiter Transit Predictions for All Zodiac Signs
संक्षेप: साल 2026 ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस वर्ष प्रभावशाली और शुभ माने जाने वाले ग्रह गुरु (बृहस्पति) अपनी राशि बदलने वाला है। गुरु का गोचर हमेशा जीवन में बड़े मोड़, नए अवसर और सोच में गहरे बदलाव लेकर आता है।

Thu, 13 Nov 2025 01:45 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
साल 2026 ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस वर्ष प्रभावशाली और शुभ माने जाने वाले ग्रह गुरु (बृहस्पति) अपनी राशि बदलने वाला है। गुरु का गोचर हमेशा जीवन में बड़े मोड़, नए अवसर और सोच में गहरे बदलाव लेकर आता है। 2026 में बृहस्पति पहले कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और फिर सिंह राशि में गोचर करेंगे। दो बार होने वाला यह परिवर्तन कई राशियों के लिए भाग्य का द्वार खोल सकता है। ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, धन, करियर, विवाह, संतान, परिवार की उन्नति और शुभ भाग्य का कारक ग्रह कहा जाता है। गुरु की चाल बदलने से कुछ लोगों के लिए यह समय नई नौकरी, प्रमोशन, व्यापार विस्तार, विवाह या संतान सुख जैसे बड़े परिवर्तन ला सकता है। ग्रहों की यह चाल सिर्फ व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहेगी। समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आर्थिक गतिविधियों में तेजी, नए सेक्टरों में विकास, सरकारी फैसलों में बदलाव और सामाजिक मुद्दों पर नई सोच 2026 की प्रमुख विशेषताएं हो सकती हैं। आइए जानते हैं, 2026 में किन राशियों पर रहेगी गुरु बृहस्पति की कृपा…

कर्क राशि- 2026 कर्क राशि वालों के लिए बेहद शुभ साल साबित होगा, क्योंकि गुरु का गोचर सीधे आपके भाग्य और करियर को मजबूत करेगा। इस समय आप अपने काम में स्थिरता महसूस करेंगे और आपकी मेहनत का असर साफ नजर आएगा। नौकरी बदलना चाहते हैं तो अच्छा अवसर मिलेगा और प्रमोशन की संभावना भी बढ़ेगी। परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा, घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। पैसों के मामले में भी राहत रहेगी। पुराने अटके हुए काम पूरे होंगे और प्रॉपर्टी से जुड़ा लाभ मिलने की संभावना है। शादी और संतान की इच्छा रखने वालों के लिए भी यह समय बेहद अनुकूल रहेगा। कुल मिलाकर, कर्क वालों के लिए 2026 एक “ग्रोथ का साल” साबित होगा।

सिंह राशि- सिंह राशि पर गुरु का गोचर एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाएगा। जो लोग करियर में धीमी प्रगति महसूस कर रहे थे, उनके लिए यह साल ऊर्जा और नए मौकों से भरा रहेगा। किसी बड़े प्रोजेक्ट में सफलता, बिज़नेस में विस्तार, या किसी सरकारी/प्रतिष्ठित काम से जुड़ा हुआ लाभ इस समय संभव है। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी। यह समय शादी, पार्टनरशिप और नए रिश्तों के लिए भी अनुकूल रहेगा। लव लाइफ में मिठास आएगी और पुराने मतभेद दूर होंगे। 2026 सिंह राशि वालों के लिए “सीधा स्पॉटलाइट में आने” का समय रहेगा। आपकी मेहनत दिखाई देगी और उसका इनाम भी मिलेगा।

धनु राशि- धनु राशि का स्वामी ही बृहस्पति है, इसलिए गुरु गोचर का अच्छा असर सीधा इनके जीवन पर दिखेगा। 2026 अध्ययन, करियर, विदेश यात्रा, और नए अवसरों का साल होगा। जो लोग पढ़ाई, परीक्षाओं या किसी प्रतियोगी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलने की संभावना है। विदेश में नौकरी, शिक्षा या यात्रा का योग भी बनेगा। यह समय आपकी सोच को भी सकारात्मक बनाएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए लोगों से अच्छे संबंध बनेंगे। शादी की बात चल रही है तो बातचीत आगे बढ़ेगी, और रिश्तों में स्थिरता आएगी। पैसों के मामले में भी फायदा रहेगा। कुल मिलाकर, धनु वालों के लिए 2026 “भाग्य का दरवाजा खुलने वाला साल” होगा।

मीन राशि- 2026 में गुरु मीन राशि वालों के लिए बहुत राहत और उम्मीद लेकर आएगा। मन की बेचैनी कम होगी और आपकी सोच साफ़ होगी। करियर में धीरे-धीरे सुधार दिखेगा, काम में स्थिरता आएगी और आपकी क्षमता की सराहना होगी। अगर बिजनेस करते हैं तो यह समय नए काम, निवेश या विस्तार के लिए अच्छा रहेगा। पैसे का प्रवाह नियमित रहेगा और खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा। घर-परिवार में वातावरण अच्छा होगा, रिश्तों में पुराने तनाव खत्म होंगे। शादी और संतान के योग भी मजबूत होंगे। आध्यात्मिकता की ओर रुझान बढ़ेगा और आप खुद को पहले से ज्यादा संतुलित महसूस करेंगे। मीन राशि वालों के लिए 2026 “हीलिंग और स्थिरता का साल” माना जाएगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
