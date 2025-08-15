वृश्चिक राशिफल 2 अगस्त: ध्यान से सुनें पार्टनर की बात, फालतू खर्चों से बचें

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 2 August Prediction: वृश्चिक राशि वालों का ग्रह स्वामी मंगल है। जानिए आज का दिन यानी कि 15 अगस्त 2025 का दिन इस राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है? साथ ही जानिए जरूरी टिप्स…

Scorpio Horoscope 2 August 2025, वृश्चिक राशिफल: आज सीखने को काफी कुछ होगा। फीलिंग्स से आप दूसरों के साथ जुड़ पाएंगे तो आसपास ध्यान रखें। आज मूज स्थिर रहने वाला है। धैर्य और आत्मविश्वास से किसी भी चुनौती को पार कर पाएंगे। आज मन और दिल पर भरोसा बनाए रखें।

वृश्चिक लव राशिफल: आज वृश्चिक राशि के लोग किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होंगे उनकी फीलिंग्स को सही से समझ पाए। पार्टनर संग दिल से बात करें। दिल से की गई बातचीत से रिश्ते और भी मजबूत बनते हैं। ध्यान से सुनें और जो भी बोलें वो दिल से बोलें। छोटे-छोटे जेस्चर गहरा प्रभाव डालेंगे। एक प्यारी सी स्माइल या फिर नोट से पार्टनर खुश होगा। दिल को दुखा देने वाली बातें ना करें। पूरी समझ के साथ बातें करें। खुलकर बातों को शेयर करेंगे तो आपकी भरोसा बढ़ेगा।

वृश्चिक करियर राशिफल: आज वर्कप्लेस पर ध्यान साफ और मजबूत रहेगा। आज कोई ऐसा नया समाधान खोज सकते हैं जो काम को और भी आसान बना दे। कलीग्स आपके प्रयास को नोटिस करेंगे और तारीफ भी करेंगे। लक्ष्यों की एक लिस्ट बनाएं और एक-एक करके उन्हें पूरा करते जाइए। एक साथ बहुत सारे काम लेने की जरूरत नहीं है। कोई चुनौती आती है तो तुरंत उस पर प्रतिक्रिया ना दें। सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं।

वृश्चिक मनी राशिफल: आज वृश्चिक राशि वालों को छोटा-सा बचत का तरीका मिल सकता है। अनावश्यक चीजों पर खर्चा करने से बचें। किसी दोस्त से हुई आज की छोटी-सी बातचीत या फिर मुलाकात से आपको अच्छी आर्थिक सलाह मिल सकती है। अपने खर्चों को लिखकर रोजाना उसे ट्रैक करें। शाम तक आपका मन शांत हो जाएगा। आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे। सकारात्मक रहेंगे।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: आज आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। खुद की देखभाल करें। आज हो सके तो गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। आज सुबह हल्की स्ट्रेचिंग या सैर से शरीर एनर्जी से भर जाएगा। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और भूख लगने पर फल खाएं। स्क्रीन पर ज्यादा देर ना देखें। अगर मांसपेशियां जकड़ी हुई फील हो तो आराम करें।

वृश्चिक राशि के गुण ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: संदेही, जटिल स्वभाव, अधिकार जमाने वाले, घमंडी, अति-भावुक

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का हिस्सा: जननांग

शासक ग्रह: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: लाल मूंगा

वृश्चिक राशि की अनुकूलता स्वाभाविक मेल: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

मध्यम अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ