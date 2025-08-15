15 august 2025 sagittarius horoscope today aaj ka dhanu rashi rashifal future prediction धनु राशिफल 15 अगस्त: आज डायरी में लिखें ये चीज, पार्टनर संग करें ईमानदारी से बात, rashifal - Hindustan
15 august 2025 sagittarius horoscope today aaj ka dhanu rashi rashifal future prediction

धनु राशिफल 15 अगस्त: आज डायरी में लिखें ये चीज, पार्टनर संग करें ईमानदारी से बात

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 15 August 2025: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। धनु राशि वालों का ग्रह स्वामी गुरू यानी जूपिटर होता है। जानते हैं कि आखिर आज का दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा बीतने वाला है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयFri, 15 Aug 2025 07:14 AM
Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 15 अगस्त 2025: आज का दिन खुशमिजाजी से भरा होगा। दोस्तों से हुई आज की बातचीत से नए विचार आएंगे। अपने चंचल स्वभाव पर भरोसा रखें। इससे आपकी चिंता दूर होगी।

धनु लव राशिफल: आज के दिन आपका दिल सुकून में रहेगा। इसे ओपन अप करें। मस्ती भरे लम्हों को बिताएं। आज आप किसी खास शख्स संग हंस-हंसकर समय बिताएंगे। इससे आपकी टेंशन पल भर में दूर हो जाएगी। पार्टनर की आज तारीफ करें। अपने दिल की बात ईमानदारी से कहें और उनकी भी सुनें। कोई मजेदार सी एक्टिविटी आपको और आपके पार्टनर करीब लाएगी। रात तक आप अपने रिश्ते में और भी ज्यादा जुड़ाव और सकारात्मकता महसूस करेंगे।

धनु करियर राशिफल: आज काम के दौरान आपका मूड जोश से भरा होगा। आज के दिन नए विचार आएंगे। आज के दिन आप कोई ऐसा प्लान सुझा सकते हैं, जिससे टीम प्रभावित होगी। आज अपनी डायरी में तीन लक्ष्य लिख लें और उन्हें एक-एक करके पूरा करने की कोशिश करें। टीमवर्क से काम जल्दी और आसानी से हो जाएगा। जल्दबाजी से बचें और काम की क्वालिटी पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा से दूसरों को प्रेरित करेंगे।

धनु मनी राशिफल: आज पैसों के मामले में दिन अच्छा जाने वाला है। बचत करने के कई मौके मिलेंगे। आज कोई छोटा-सा आइडिया आपकी कमाई को बढ़ा सकता है और सेविंग करने में मदद कर सकता है। बिना सोचे-समझे ऐसी चीजों पर खर्च न करें जो जरूरी ना हों। डायरी में अपने खर्चों को लिखें ताकि पैसों का सही अंदाजा मिल जाए। किसी भरोसेमंद शख्स से बजट पर बात करने से सही सलाह मिल सकती है। आज के दिन बिल भरते समय सतर्क रहें।

धनु हेल्थ राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है। सुबह की स्ट्रेचिंग या थोड़ी सी वॉक से मूड अच्छा रहेगा। खूब पानी पिएं। फल खाएं ताकि दिन भर एनर्जेटिक रहें। थकान महसूस होने पर बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लें। स्क्रीन टाइम कम करें ताकि आंखों को मिल सके। आज गहरी सांस लें, इससे मन शांत रहेगा। आज लंबे समय तक बैठे रहने से बचें। आज दिन भर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहिए। हंसते रहिए और खुश रहिए।

धनु राशि के गुण

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, साहसी, सुंदर, चंचल, ऊर्जावान, प्यारे, आशावादी

कमजोरी: भुलक्कड़, लापरवाह, कभी-कभी चिढ़ाने वाले

प्रतीक: धनुर्धर

तत्व: अग्नि

शरीर का हिस्सा: जांघ और जिगर

शासक ग्रह: बृहस्पति

शुभ जानकारी

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

धनु राशि की अनुकूलता

स्वाभाविक मेल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

मध्यम अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)