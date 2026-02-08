Rashifal Weekly: 9 से 15 फरवरी के बीच इन 4 राशियों को जबरदस्त लाभ

संक्षेप: Rashifal Weekly9 to 15 February: 9 फरवरी से 15 फरवरी का सप्ताह कुछ राशियों के लिए काफी लकी साबित होने वाला है। इस सप्ताह ग्रहों के गोचर से कुछ खास योग का निर्णाण हो रहा है, जिससे कई राशियों को धन का लाभ प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह सूर्य देव कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जहां उनकी युति शुक्र से होगी।

Rashifal Weekly Horoscope 9 to 15 February 2026: 9 फरवरी से 15 फरवरी का सप्ताह कुछ राशियों के लिए काफी लकी साबित होने वाला है। इस सप्ताह ग्रहों के गोचर से कुछ खास योग का निर्णाण हो रहा है, जिससे कई राशियों को धन का लाभ प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह सूर्य देव कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जहां उनकी युति शुक्र से होगी। वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को सौंदर्य, धन, प्रेम और भौतिक सुख-सुविधाओं का कारक माना गया है। वहीं सूर्यदेव का संबंध आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, शिक्षा और राज-सुख से होता है।

इन योग को हो रहा है निर्माण

इस सप्ताह कुंभ राशि में सूर्य और शुक्र की युति से शक्रादित्य राजयोग का निर्माण होगा। इसके अलावा इस समय बुध के साथ शुक्र और सूर्य की युति से लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। चलिए जानते हैं कि आने वाले सप्ताह में किन राशियों को लाभ मिलेगा।

9 फरवरी से 15 फरवरी के बीच किन राशियों होगा लाभ- मेष राशि

9 से 15 फरवरी का वाला सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए शुभ लाभकारी साबित होगा। पहले से कभी ज्यादा आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा। जिसके प्रभाव से आपके कार्यों में उन्नति ही उन्रति होगी। आर्थिक स्थिति की बात करें, तो इस सप्ताह धन के योग बन रहे हैं। पुराने अटके हुए कार्य पूरा होंगे। अचानक धन मिलने की संभावना है। तो इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। कामकाज के सिलसिले से आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है, जो सुखद और लाभदायी रहेगी। लग्जरी सामानों में खर्चे बढ़ेंगे। लेकिन इससे आपकी आर्थिक स्थिति को क्षति नहीं होगी।

सिंह राशि

9 से 15 फरवरी का वाला सप्ताह के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। करियर में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। काम में आपकी खूब सराहना होगी। आर्थिक स्थिति मजूबत बनी रहेगी। मानसिक रूप से आप काफी मजबूत रहेंगे। पुराने मामले सुलझाएंगे, जिससे जो आपको और भी सुकून देगा। छोटी-मोटी यात्राएं करेंगे, जो आपके कारोबार और आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। सहयोगियों का साथ मिलेगा। परिवार को समय देंगे, जिससे आपके संबंध और भी मजबूत बनेंगे। मित्रों के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं। अटका हुआ धन प्राप्त होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह यादगार और शानदार बितेगा। खासकर पार्टनर संग रोमांटिक पल बितेगा। कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। प्रेम संबंधों में सकरात्मक बदलाव आएंगे, जो आपके रिलेशनशिप को काफी मजबूत करेगा। आर्थिक तरक्की होगी। प्रमोशन के योग बन रहे हैं। हालांकि इस सप्ताह आपको खर्चों पर ध्यान देना होगा। इस सप्ताह शुभ समाचार भी मिलेंगे, जो जिससे आप हल्का और प्रसन्न महसूस करेंगे। इस सप्ताह भावनात्मक रूप से आप अपने आप को मजबूत पाएंगे। लेकिन दूसरों को अहमित देने के चक्कर में कहीं आप खुद को ना भूल जाएं। इस बात का जरूर ख्याल रखें। सेहत सामान्य रहेगा।

कुंभ राशि

यह सप्ताह कुंभ राशि को सबसे ज्यादा लाभ होगा। क्योंकि इस राशि में सूर्य का गोचर होने वाला है। इस सप्ताह आपके कारोबार और करियर में खूब मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार और मित्रगणों का सहयोग से आपका कल्याण होगा। नए और कुछ पुराने लोगों से मुलाकात सुखद रहेगी। संतान संबंधी सुख प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह काफी सुखद रहेगा। परीक्षा में परिणाम सकारात्मक रहेंगे। पार्टनर संग क्वालिटी टाइम बिताएंगे। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ेगी, जो आपको तरक्की दिलाएगी।