अगले 4 दिन बढ़ेगा 5 राशियों के पास पैसा ही पैसा, शुक्र है वजह
Venus Rashifal Shukra Gochar 2026 : शुक्र अगले 4 दिन के लिए टेढ़ी चाल चलते हुए आगे बढ़ेंगे। अपनी वक्री अवस्था में शुक्र कुल 5 राशियों को खूब लाभ देने वाले हैं।
Transit Venus Horoscope Shukra Rashifal : शुक्र इन दिनों उलटी चाल चल रहे हैं और इस अवस्था का वक्री कहा जाता है। शुक्र अगले 4 दिन यानी 14 नवंबर तक ऐसे ही टेढ़ी चाल चलते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार वक्री शुक्र अगले 4 दिन तक कुल 5 राशियों को हर तरफ से लाभ देंगे। यानी लाभ पाने वाली राशियों को अपनी पर्सनल लाइफ ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल लाइफ से लेकर आर्थिक मामलों में भी शुक्र का साथ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि वक्री चाल चलते हुए शुक्र किन 5 राशियों की जिंदगी से परेशानियां दूर करेंगे?
वक्री शुक्र देंगे इन 5 राशियों को लाभ-
वृषभ राशि
अगले 4 दिन के लिए वृषभ राशि वालों को अच्छी खबर मिल सकती है। पैसों से लेकर रिश्तों से जुड़ी चीजें सही दिशा में आगे बढ़ती जाएगी। करियर का ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जिसका इंतजार लंबे समय से रहा है। वक्री शुक्र के चलते ही बिजनेस भी एक्सपेंड हो सकता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि बड़े अमाउंट का रिस्क किसी भी लेवल पर नहीं लेना है।
मिथुन राशि
लिस्ट में मिथुन राशि वालों का भी नाम शामिल है। वक्री शुक्र मिथुन राशि वालों को खूब लग्जरी देंगे। वहीं नौकरी से लेकर घर की चिंता अब खत्म होगी। काम को सराहना मिलेगी तो मन अपने आप राहत वाले मोड पर चला जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी बेफिजूल का खर्चा ना करें। कोई बड़ा खर्चा है तो पहले अपना बजट टटोल लें और उसी हिसाब से अपने फैसले लें। निवेश करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना सही होगा।
कर्क राशि
कर्क राशि वालों को भी शुक्र की वक्री चाल का लाभ मिलेगा। नौकरी से लेकर पर्सनल लाइफ में चल रही दिक्कत अब संभलेगी। पार्टनर के साथ अगर कोई मनमुटाव की स्थिति रही है तो बातचीत से उसे संभाला जा सकता है। शुक्र की एनर्जी के नाते पर्सनैलिटी पूरी तरह से निखरकर सामने आएगी। आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और लोगों के साथ रिश्ता भी मजबूत होता जाएगा। जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं उन्हें किसी डील के पूरा होने से मुनाफा मिल सकता है।
सिंह राशि
शुक्र की उलटी चाल सिंह राशि वालों की जिंदगी में भी कई बदलाव लेकर आएगी। अगले 4 दिन में सूर्य की इस राशि के जातकों तो करियर से जुड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। सीनियर्स के सपोर्ट से काम में निखार आएगा औक कॉन्फिडेंस भी धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा। इस बीच कहीं से अच्छा ऑफर भी मिलने के चांस हैं। हालांकि कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। सोच-समझकर ही आगे बढ़ना सही होगा। अगर मौजूदा जॉब में किसी भी तरह की अड़चनें आती रही है तो वो स्थिति संभलती दिखेगी। परिवार के लोगों को समय दे पाना आसान होगा।
मकर राशि
वक्री शुक्र शनि की मकर राशि को बैक टू बैक लाभ देंगे। इस राशि के जातकों को नौकरी से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। शुक्र के चलते ही धन लाभ की स्थिति बन सकती है। रिश्ते अगर किसी वजह से पीछे छूटते आए हैं तो उन्हें संभालने का मौका मिलेगा। पैसों की दिक्कत अगर रही है तो अब वो भी संभलेगी। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिल सकता है। किसी पुराने निवेश का लाभ मिल सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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हस्तरेखा शास्त्र