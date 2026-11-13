14 नवंबर से बढ़ेंगी इन 2 राशियों की मुश्किलें, शुक्र की सीधी चाल है वजह
Shukra Margi Grah Gochar 2026 : शुक्र कल यानी 14 नवंबर को वक्री से मार्गी हो जाएंगे। यानी अब शुक्र सीधी चाल में गोचर करेंगे। इस बदलाव से दो राशियों को मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ेंगी।
Venus Transit Rashifal Shukra Gochar 2026 : शुक्र इस वक्त कन्या राशि में टेढ़ी चाल चल रहे हैं। शुक्र की इस करेंट सिचुएशन को वक्री अवस्था में रहना या फिर उलटी चाल चलना भी कहा जा सकता है। शुक्र बीते 3 अक्टूबर से इस अवस्था में हैं और अब 14 नवंबर से वो मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। यानी अब शुक्र कल से सीधी चाल चलने लगेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार शुक्र का वक्री से मार्गी होना लगभग सभी राशियों के लिए अच्छा ही साबित होगा लेकिन सिर्फ 2 राशियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। पंडित जी के अनुसार इन दो राशियों को मार्गी शुक्र के चलते कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये 2 राशियां कौन सी हैं?
मार्गी शुक्र किन राशियों को पहुंचाएंगे नुकसान?
पंडित जी के अनुसार शुक्र का वक्री से मार्गी अवस्था में आना धनु राशि और मीन राशि वालों को मुश्किल में डाल देगा। ऐसे में आने वाले कुछ समय के लिए इन दोनों राशियों को लगभग हर मामले में बहुत ही फूंक-फूंककर कदम रखने होंगे।
धनु राशि पर मार्गी शुक्र का असर कैसा होगा?
शुक्र की बदली चाल धनु राशि वालों के लिए कुछ मामले में परेशानी बढ़ा सकता है। शुक्र के मार्गी होते ही धनु राशि वालों को पैसों और रिश्ते के मामले में थोड़ा सतर्क रहना होगा। इस बीच खर्चे बढ़ सकते हैं। किसी काम में अचानक से बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ सकती है। पार्टनर के साथ हो सकता है कि हर छोटी बात पर बहसबाजी होने लगे। ऐसे में धैर्य रखना ही सही फैसला होगा। ऑफिस में किसी के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। ऐसे में सिर्फ अपने काम पर फोकस बनाकर रखें। बस इस का बात का ध्यान रखें कि हड़बड़ी में किसी भी तरह का फैसला ना लें। इस दौरान पैसों का लेनदेन सोच-समझकर ही करें।
मीन राशि पर मार्गी शुक्र का असर कैसा होगा?
शुक्र मार्गी होते ही मीन राशि वालों की उलझनें बढ़ा सकते हैं। किसी काम को लेकर मनचाहा रिजल्ट मिलने में देरी हो सकती है। किसी भी चीज को हासिल करने में डबल मेहनत लग सकती है। पैसों के मामले में हड़बड़ी ना करके संभलकर चलने की जरूरत है। फालतू का खर्चा करने से बचना होगा। पार्टनर के साथ लड़ाई हो तो पुरानी बात को बीच में ना लाए। ये चीज छोटी सी बात का भी बड़ा मुद्दा बना सकती है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और कोई भी बड़ा फैसला एकदम सोच-समझकर ही लें।
मार्गी शुक्र से लाभ पाने के उपाय
अगर आप चाहते हैं कि इस दौरान कुछ राहत मिल जाए तो कुछ आसान से उपाय किए जा सकते है। इस दौरान हर शुक्रवार मां लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। साथ ही हर शुक्रवार सफेद चीजों का दान जरूर करें। इसके अलावा आप रोजाना ॐ शुं शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप भी कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आपके आसपास चीजें सही से रखी हो और सब कुछ साफ हो। किसी भी महिला का अपमान ना करें और ना ही किसी को कुछ गलत बात कहें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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