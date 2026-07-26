5 दिन बाद से इन 5 राशियों की जेब में पैसा ही पैसा, शुक्र गोचर कन्या राशि में देगा लाभ
Rashifal Venus Transit Shukra Gochar 2026: शुक्र का गोचर काफी शुभ माना जाता है। जल्द ही शुक्र का गोचर बुध की राशि में होने जा रहा है। शुक्र के बुध की राशि में गोचर करने से कुछ राशियों के लिए अच्छे दिन शुरू होने जा रहे हैं।
Rashifal Venus Transit Shukra Gochar, शुक्र राशिफल : ज्योतिष शास्त्र में शुक्र का गोचर काफी शुभ माना जाता है। धन, प्रेम और सुंदरता के कारक शुक्र की चाल का असर हर एक राशि पर देखने को मिलता है। इस समय शुक्र का गोचर सूर्य की सिंह राशि में हो रहा है। जल्द ही शुक्र का गोचर बुध की राशि में होने जा रहा है। शुक्र की चाल बदलने से कुछ राशियों के लिए समय बेहद शुभ माना जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 1 अगस्त 2026 के दिन सुबह में 09 बजकर 33 मिनट पर शुक्र का गोचर कन्या राशि में होगा। बुध की राशि में शुक्र 2 सितंबर 2026 तक विराजने वाले हैं। शुक्र के बुध की राशि में गोचर करने से कुछ राशियों के लिए अच्छे दिन शुरू होने जा रहे हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं शुक्र के गोचर करने से किन राशियों को अच्छी खबर मिल सकती है-
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शुक्र का गोचर किसी भी राशि के लिए खराब नहीं होता लेकिन कुंडली के आधार पर कुछ विशेष सिचूऐशन में शुक्र ग्रह अशुभ फल प्रदान कर सकता है। बुध की कन्या राशि में शुक्र के गोचर करने से लगभग 5 राशियों के लिए समय शानदार रहने वाला है।
5 दिन बाद से इन 5 राशियों की जेब में पैसा ही पैसा, शुक्र गोचर कन्या राशि में देगा लाभ
वृश्चिक राशि
बुध की कन्या राशि में शुक्र के गोचर करने से वृश्चिक राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है। पूर्व में किए गए निवेश से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। सुख-समृद्धि से आपका जीवन रौशन होगा। लव लाइफ रोमांस से भरपूर रहने वाली है।
मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों को बुध की कन्या राशि में शुक्र के गोचर करने से पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। बिजनेस कर रहे लोगों को कोई अच्छी डील मिलेगी। परिवार का साथ भी मिलेगा। सुख समृद्धि का वास होगा।
धनु राशि
बुध की कन्या राशि में शुक्र के गोचर करने से धनु राशि के जातकों को फायदा मिल सकता है। नए मैरिड कपल्स के लिए समय शुभ माना जा रहा है। बिजनेस कर रहे लोगों को इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई गुड न्यूज मिल सकती है।
वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों को बुध की कन्या राशि में शुक्र के गोचर करने से शुभ फल मिल सकता है। परिवार में शांति का माहौल रहेगा। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। लाइफ पार्टनर के सहयोग से आप हर मुश्किल को आसानी से पार कर लेंगे।
मकर राशि
बुध की कन्या राशि में शुक्र के गोचर करने से मकर राशि के जातकों के लिए समय अच्छा माना जा रहा है। कुछ लोगों को शादी के लिए परिवार की मंजूरी भी मिल सकती है। इंकम बढ़ाने के लिए आपको कोई अच्छी डील मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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