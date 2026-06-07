11 जून से शनि के नक्षत्र में होगा शुक्र गोचर, इन राशियों का जीवन रहेगा आनंद से भरपूर
Rashifal Venus Transit Shukra gochar : पुष्य नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि माने जाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं शनि के नक्षत्र में धन और प्रेम शुक्र के गोचर करने से किन राशियों का समय लाभकारी रहने वाला है।
Rashifal Venus Transit Shukra gochar, शुक्र गोचर राशिफल : धन के दाता शुक्र के गोचर करने पर राशियों पर प्रभाव देखा जाता है। शुक्र लजरी, प्रेम, और सुंदरता के कारक माने जाते हैं। जब भी शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट देखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, शुक्र ग्रह का कुछ ही दिनों में नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। लव और रिलेशनशिप के कारक शुक्र इस बार शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं। इस समय शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 11 जून 2026 के दिन शुक्र का गोचर पुष्य नक्षत्र में होगा। पुष्य नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि माने जाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं शनि के नक्षत्र में शुक्र के गोचर करने से किन राशियों का समय लाभकारी रहने वाला है।
11 जून से शनि के नक्षत्र में होगा शुक्र गोचर, इन राशियों का जीवन रहेगा आनंद से भरपूर
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर कैसा रहेगा?
शनि के पुष्य नक्षत्र में शुक्र के गोचर करने से वृश्चिक राशि के जातकों को लाभ हो सकता है। व्यापारिक मुद्दों में आपको लाभ मिलेगा। घर-परिवार और पूर्वजों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। शुक्र की कृपा से समाज में आपकी पद-प्रतिष्ठा में चार-चांद लग जाएंगे। रुपए-पैसों से जुड़ी दिक्कतें भी धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी।
कर्क के जातकों के लिए शुक्र का गोचर कैसा रहेगा?
कर्क राशि के जातकों को शनि के पुष्य नक्षत्र में शुक्र के गोचर करने से फायदा हो सकता है। प्रॉपर्टी में किया गया कोई पुराना निवेश आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। कानूनी मामलो में आपको जीत हासिल हो सकती है। बिजनेस कर रहे लोगों को गुड न्यूज मिल सकती है। काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। वहीं, अपनी सेहत का ध्यान रखें।
कन्या के जातकों के लिए शुक्र का गोचर कैसा रहेगा?
शनि के पुष्य नक्षत्र में शुक्र के गोचर करने से कन्या राशि के जातकों को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। धन संपत्ति में वृद्धि होने की भी संभावना दिख रही है। मां की सेहत से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। वहीं, कारोबारी के लिए दिन बेहद ही शुभ माना जा रहा है। आपके सालों से रुके हुए काम अपनी रफ्तार पकड़ लेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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