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11 जून से शनि के नक्षत्र में होगा शुक्र गोचर, इन राशियों का जीवन रहेगा आनंद से भरपूर

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Rashifal Venus Transit Shukra gochar : पुष्य नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि माने जाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं शनि के नक्षत्र में धन और प्रेम शुक्र के गोचर करने से किन राशियों का समय लाभकारी रहने वाला है।

11 जून से शनि के नक्षत्र में होगा शुक्र गोचर, इन राशियों का जीवन रहेगा आनंद से भरपूर

Rashifal Venus Transit Shukra gochar, शुक्र गोचर राशिफल : धन के दाता शुक्र के गोचर करने पर राशियों पर प्रभाव देखा जाता है। शुक्र लजरी, प्रेम, और सुंदरता के कारक माने जाते हैं। जब भी शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट देखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, शुक्र ग्रह का कुछ ही दिनों में नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। लव और रिलेशनशिप के कारक शुक्र इस बार शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं। इस समय शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 11 जून 2026 के दिन शुक्र का गोचर पुष्य नक्षत्र में होगा। पुष्य नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि माने जाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं शनि के नक्षत्र में शुक्र के गोचर करने से किन राशियों का समय लाभकारी रहने वाला है।

11 जून से शनि के नक्षत्र में होगा शुक्र गोचर, इन राशियों का जीवन रहेगा आनंद से भरपूर

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर कैसा रहेगा?

शनि के पुष्य नक्षत्र में शुक्र के गोचर करने से वृश्चिक राशि के जातकों को लाभ हो सकता है। व्यापारिक मुद्दों में आपको लाभ मिलेगा। घर-परिवार और पूर्वजों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। शुक्र की कृपा से समाज में आपकी पद-प्रतिष्ठा में चार-चांद लग जाएंगे। रुपए-पैसों से जुड़ी दिक्कतें भी धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी।

कर्क के जातकों के लिए शुक्र का गोचर कैसा रहेगा?

कर्क राशि के जातकों को शनि के पुष्य नक्षत्र में शुक्र के गोचर करने से फायदा हो सकता है। प्रॉपर्टी में किया गया कोई पुराना निवेश आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। कानूनी मामलो में आपको जीत हासिल हो सकती है। बिजनेस कर रहे लोगों को गुड न्यूज मिल सकती है। काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। वहीं, अपनी सेहत का ध्यान रखें।

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कन्या के जातकों के लिए शुक्र का गोचर कैसा रहेगा?

शनि के पुष्य नक्षत्र में शुक्र के गोचर करने से कन्या राशि के जातकों को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। धन संपत्ति में वृद्धि होने की भी संभावना दिख रही है। मां की सेहत से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। वहीं, कारोबारी के लिए दिन बेहद ही शुभ माना जा रहा है। आपके सालों से रुके हुए काम अपनी रफ्तार पकड़ लेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

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सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

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