कल से इन 3 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, राहु के नक्षत्र में होगा शुक्र गोचर

संक्षेप: Rashifal Venus Transit Shukra Gochar 2026: शतभिषा नक्षत्र के स्वामी ग्रह राहु माने जाते हैं। शुक्र ग्रह की चाल बदलने पर कुछ राशियों को लाभ मिलेगा तो कुछ राशि के जातकों के जीवन में दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं।

Rashifal Venus Transit Shukra Gochar: शुक्र ग्रह प्रेम, सुंदरता, धन, कला व वैभव के दाता माने जाते हैं। जब भी शुक्र की चाल बदलती है, मेष राशि से लेकर मीन राशि पर प्रभाव देखा जाता है। इस समय शुक्र कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कल के दिन धन के दाता शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 11 फरवरी के दिन 04 बजकर 26 मिनट पर शुक्र का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र से शतभिषा नक्षत्र में होगा। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी ग्रह राहु माने जाते हैं। शुक्र ग्रह की चाल बदलने पर कुछ राशियों को लाभ मिलेगा तो कुछ राशियों के जीवन में दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। राहु के शतभिषा नक्षत्र में शुक्र 21 फरवरी की शाम तक रहने वाले हैं। ऐसे में आइए जानते हैं प्रेम व सुख के दाता शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन होने पर किन राशियों की किस्मत चमक सकती है-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कल से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, राहु के नक्षत्र में होगा शुक्र गोचर तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा? राहु के नक्षत्र में शुक्र का नक्षत्र गोचर तुला राशि के जातकों के लिए लाभदायक रहने वाला है। आपको अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलेगा। सिंगल लोगों के लिए, नए लोगों से मिलने का यह एक बढ़िया समय है। सुख-शांति से घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। अपने लवर के साथ डेट पर भी जा सकते हैं। इंकम बढ़ाने के लिए आपको नए सोर्स मिल सकते हैं। नई जॉब मिलने की भी संभावना है।

मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा? मिथुन राशि वालों के लिए राहु के नक्षत्र में शुक्र का नक्षत्र गोचर लाभकारी साबित हो सकता है। भावनाओं को ईमानदारी से शेयर करना कनेक्शन को मजबूत करेगा। फाइनेंशियल तौर पर प्रॉफिट में रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको इन्वेस्ट करने के लिए कोई अच्छी डील मिल सकती है, जो प्रॉफिटेबल भी साबित होगी। यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। अपने दिल की सुनें। लाइफ में रोमांस बना रहेगा। पूजा-पाठ में आपका खूब मन लगेगा।

वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा? वृषभ राशि वालों के लिए राहु के नक्षत्र में शुक्र का नक्षत्र गोचर शुभ माना जा रहा है। लाइफ में रोमांस और अट्रैक्शन बना रहेगा। इस दौरान आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आपका कनेक्शन और गहरा हो सकता है। छोटी-मोटी ट्रिप पर भी जाने की संभावना है। करियर में आपको नए टास्क मिल सकते हैं। प्रोफेशनली और फाइनेंशियली आप स्टेबल रहने वाले हैं।