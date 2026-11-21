22 नवंबर से तुला राशि में शुक्र करेंगे गोचर, पैसों के मामले में संभलें 2 राशियां
Venus Gochar in Tula Rashi 2026: शुक्र 22 नवंबर से 40 दिन के लिए तुला राशि में गोचर करने वाले हैं। शुक्र की बदली चाल का असर 2 राशियों पर अच्छा नहीं पड़ेगा।
कल यानी 22 नवंबर का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। शुक्र इस साल का आखिरी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। साल के अंत में शुक्र अपनी सबसे पसंदीदा तुला राशि में जाएंगे। इस राशि में शुक्र पूरे 40 दिन तक गोचर करेंगे। इस गोचर से शुक्र जहां कुछ राशियों के लिए अच्छे संकेत लेकर आएंगे। वहीं 2 राशियों के लिए थोड़ी सी मुश्किल खड़ी करेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार शुक्र अपने गोचर के दौरान धनु राशि और मीन राशि वालों के लिए मुश्किलें लेकर आएंगे। शुक्र को धन-संपदा और वैभव और सुख-सुविधाओं का कारक मानते हैं। ऐसे में दोनों राशियों को सबसे ज्यादा इन मामलों में सतर्क रहना होगा।
अभी शुक्र की स्थिति कैसी है?
शुक्र अभी कन्या राशि में हैं। कल 22 नवंबर की शाम 5:38 बजे शुक्र तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस राशि में शुक्र अगले 40 दिन तक गोचर करते रहेंगे। साल 2026 में शुक्र का ये आखिरी राशि परिवर्तन है। अभी तक शुक्र साल 2026 में 11 बार राशि बदल चुके है। तुला राशि में जाते हैं ये काउंट 12 होने वाला है। इस साल सबसे पहले शुक्र मकर राशि में आए थे। वहीं शुक्र बीते 14 नवंबर को ही शुक्र मार्गी अवस्था में आए हैं। 3 अक्टूबर से शुक्र वक्री चाल चल रहे थे। मार्गी होने के बाद अब कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ज्योतिषीय लिहाज से शुक्र की ये बदलती चाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
धनु और मीन राशि वालों के लिए पंडित जी की खास सलाह नीचे पढ़ें-
शुक्र गोचर से ऐसे सावधान रहें धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए ये गोचर शुभ नहीं होगा। गोचर से अगले 40 दिन इस राशि को आर्थिक दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है। इस बीच खर्चे भी खूब बढ़ेंगे। ना चाहते हुए भी पैसा निकलता जाएगा। ऐसे में मेंटली तौर पर काफी प्रेशर बनेगा। पैसों को सोच-समझकर ही खर्च करना होगा।
वहीं अगर इस दौरान कोई बड़ा निवेश करने का फैसला लेंगे तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें। नहीं तो मामला फंस सकता है। पर्सनल लाइफ की दिक्कतों को धैर्य से समझना होगा। गुस्से पर कंट्रोल करके रखें। वहीं कोशिश करें कि आपकी बातों से किसी के दिल को ठेस ना पहुंचें।
शुक्र गोचर से ऐसे सावधान रहें मीन राशि
तुला राशि में शुक्र का जाना वैसे तो बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। हालांकि मीन राशि वालों के लिए ये बदलाव अच्छी नहीं होगा। व्यापार वर्ग के लोग कई अप्स एंड डाउन देख सकते हैं। घर-परिवार में किसी बात का तनाव हो सकता है। ऐसे में घर के मुद्दों को ठंडे दिमाग से सुलझाने की कोशिश करें। चीजों को इस तरह से संभालने की कोशिश करें कि वो ज्यादा ना उलझे।
इस दौरान सुख-सुविधाओं में कमी देखी जा सकती है। कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। अगर आप टाल सकते हैं तो कुछ दिन के लिए इसे टालने की कोशिश करें। निवेश हड़बड़ी में करने से बचें।
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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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