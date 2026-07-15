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कल से इन 4 राशियों पर बरसेगा पैसा ही पैसा, 13 दिन तक शुक्र गोचर देगा लाभ

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Rashifal Venus Transit Shukra Gochar 2026 : शुक्र के राशि और नक्षत्र परिवर्तन करने से मेष राशि से लेकर मीन राशि पर प्रभाव देखने को मिलता है। अपने ही नक्षत्र में शुक्र का गोचर करना बेहद फायदेमंद माना जा रहा है।

कल से इन 4 राशियों पर बरसेगा पैसा ही पैसा, 13 दिन तक शुक्र गोचर देगा लाभ

Rashifal Venus Transit Shukra Gochar 2026, शुक्र गोचर राशिफल : शुक्र सुंदरता, लग्जरी, प्रेम और वैभव प्रदान वाले ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। शुक्र का गोचर बेहद खास माना जाता है। शुक्र के राशि और नक्षत्र परिवर्तन करने से मेष राशि से लेकर मीन राशि पर प्रभाव देखने को मिलता है। इस समय सूर्य की सिंह राशि में शुक्र बैठे हुए हैं। कुछ ही घंटों के बाद शुक्र एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 16 जुलाई 2026 के दिन शाम में 7 बजकर 11 मिनट पर शुक्र का गोचर पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर में होगा। पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी शुक्र स्वयं हैं। ऐसे में अपने ही नक्षत्र में शुक्र का गोचर करना बेहद फायदेमंद माना जा रहा है। पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र 28 जुलाई 2026 तक विराजने वाले हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं शुक्र के पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करने से किन राशियों को लाभ होगा-

कल से इन 4 राशियों पर बरसेगा पैसा ही पैसा, 13 दिन तक शुक्र गोचर देगा लाभ

पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र का गोचर किन राशियों के लिए लाएगा शुभ फल ?

एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र का गोचर करना मेष राशि, तुला राशि, सिंह राशि, धनु राशि के जातकों के लिए लाभदायक माना जा रहा है।

मेष राशि

पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र का गोचर करना मेष राशि के जातकों के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। जीवन में सुख और खुशियां बनी रहेंगी। सिंगल जातकों को प्यार की तलाश में गुड न्यूज मिल सकती है। धन वृद्धि होने की संभावना तेज है।

तुला राशि

पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र का गोचर करना तुला राशि के जातकों के लिए शुभ माना जा रहा है। र्मिक चीजों में आपका मन लगेगा। काम के सिलसिले में थोड़ी बहुत यात्रा करनी पड़ सकती है। कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

सिंह राशि

पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र का गोचर करना सिंह राशि के जातकों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी। मां की सेहत पहले से बेहतर होगी। धन से जुड़ी दिक्कतें दूर हो सकती हैं।

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धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?

पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र का गोचर करना धनु राशि के जातकों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी। नौकरीपेशा और व्यापारियों के लिए ये समय काफी लकी रहेगा।

शुक्र गोचर के दौरान क्या उपाय करें?

शुक्र के नक्षत्र गोचर के दौरान शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए सफेद वस्तु का दान करें। इत्र का प्रयोग करें।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

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Shrishti Chaubey

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