Hindi Newsधर्म न्यूज़Rashifal Venus Transit Mercury Horoscope in Jupiter zodiac these 3 zodiacs will benefit financially from 20 December 202
20 दिसंबर से गुरु की राशि में बुध-शुक्र गोचर, इन 3 राशियों को होगा धन लाभ

20 दिसंबर से गुरु की राशि में बुध-शुक्र गोचर, इन 3 राशियों को होगा धन लाभ

संक्षेप:

Rashifal Venus Transit Mercury in Jupiter zodiac: शुक्र, बुध की शुभ स्थिति होने पर व्यक्ति खूब सुख-समृद्धि कमाता है। जल्द ही गुरु ही धनु राशि में शुक्र और बुध का गोचर होगा, जिससे कुछ राशियां मालामाल हो सकती हैं। 

Dec 17, 2025 06:01 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Rashifal Venus Transit Mercury: धन के दाता शुक्र, और ग्रहों के राजकुमार बुध का राशि परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। शुक्र, बुध की शुभ स्थिति होने पर व्यक्ति खूब सुख-समृद्धि कमाता है। जल्द ही गुरु ही धनु राशि में शुक्र और बुध का गोचर होने वाला है। हिन्दू पंचांग के अनुसार, दिसंबर में 29 तारीख को बुध और 20 तारीख को शुक्र धनु राशि में एंटर करने जा रहे हैं। ऐसे में बुध के गोचर करते ही गुरु की राशि धनु में शुक्र और बुध की युति बनेगी। शुक्र और बुध की युति बनने से लक्ष्मी नारायण योग बनता है। ये योग बेहद लाभकारी माना जाता है, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। शुक्र और बुध का यह गोचर कुछ राशियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। आइए जानते हैं बुध-शुक्र के गोचर से किन राशियों के किस्मत रंग ला सकती है-

धनु राशि

बुध-शुक्र के धनु राशि में गोचर करने से इस राशि वालों के लिए समय बेहद ही लाभदायक साबित हो सकता है।

व्यापार के क्षेत्र में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।

हर काम में सफलता हासिल होगी।

बिना ज्यादा परिश्रम के धन का आगमन होगा।

संपत्ति मिलने के भी योग बन रहे हैं।

ऑफिस के सभी टास्क को बखूबी पूरा कर सकते हैं।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध-शुक्र का धनु राशि में गोचर करना बेहद ही शुभ माना जा रहा है।

शुक्र, बुध के शुभ प्रभाव से इस राशि के जातकों की पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा करनी पड़ सकती है।

कन्या राशि

बुध-शुक्र का धनु राशि में गोचर करना कन्या राशि वालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

आपकी कमाई में वृद्धि होने की संभावना है।

कार्यक्षेत्र में प्रमोशन होने के योग बन रहे हैं।

बिजनेस करने वालों को नए इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं।

वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
