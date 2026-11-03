3 दिन बाद 8 राशियों का बढ़ेगा बैंक बैलेंस, कन्या राशि के शुक्र से ये लोग रहें सावधान

3 दिन बाद 8 राशियों का बढ़ेगा बैंक बैलेंस, कन्या राशि के शुक्र से ये लोग रहें सावधान
Rashifal Venus Transit in Virgo Horoscope 2026 : शुक्र की चाल से कुछ राशियों को लाभ होगा तो कुछ लोगों को ध्यान भी देना होगा। पंडित जी से जानें शुक्र के कन्या गोचर की लकी राशियां और किसे ख्याल रखना होगा -
Rashifal Venus Transit in Virgo Horoscope : लव, धन और कला के कारक शुक्र अपनी राशि जल्द ही बदलने जा रहे हैं। इस वक्त तुला राशि में शुक्र विराजे हुए हैं। जल्द ही बुध की राशि में शुक्र एंटर करने वाले हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, शुक्र का गोचर 6 नवंबर 2026 के दिन कन्या राशि में होने जा रहा है। बुध की राशि में शुक्र 22 नवंबर के दिन विराजे रहेंगे। शुक्र का गोचर कुछ राशियों के जातकों के लिए बेहद शानदार माना जा रहा है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, कन्या राशि का शुक्र थोड़ा कमजोर माना जाता है। लेकिन शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुचाता है। थोड़ा- मोड़ा नुकसान खस्थ, अष्टम और द्वादश भाव में पहुंचता है। शुक्र की चाल से कुछ राशियों को लाभ होगा तो कुछ लोगों को ध्यान भी देना होगा। आइए पंडित जी से जानते हैं शुक्र गोचर की लकी राशियां और किसे ख्याल रखना होगा -
3 दिन बाद 8 राशियों का बढ़ेगा बैंक बैलेंस, कन्या राशि के शुक्र से ये लोग रहें सावधान
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, मेष लग्न के लोगों को शुक्र के गोचर के दौरान थोड़ा- बहुत हार्मोनल प्रॉब्लम होगा। वहीं, कन्या राशि के शुक्र 8 राशि के जातकों को लाभ देंगे।
1- वृषभ राशि के लिए शुक्र का कन्या गोचर कैसा रहेगा?
शुक्र का कन्या राशि में गोचर वृषभ राशि के लिए शुभ माना जा रहा है। आपकी धन की स्थिति बेहतर होगी।
2- मिथुन राशि के लिए शुक्र का कन्या गोचर कैसा रहेगा?
शुक्र का कन्या राशि में गोचर मिथुन राशि के लिए लाभदायक माना जा रहा है। धन लाभ के योग हैं। कला से जुड़े लोगों को लाभ होगा।
3- कर्क राशि के लिए शुक्र का कन्या गोचर कैसा रहेगा?
शुक्र का कन्या राशि में गोचर कर्क राशि के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। धन लाभ होने के योग हैं। गुड न्यूज मिल सकती है।
4- सिंह राशि के लिए शुक्र का कन्या गोचर कैसा रहेगा?
शुक्र का कन्या राशि में गोचर सिंह राशि के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। धन का आगमन होगा। लव लाइफ अच्छी रहेगी।
5- कन्या राशि के लिए शुक्र का कन्या गोचर कैसा रहेगा?
शुक्र का कन्या राशि में गोचर इस राशि के लिए शानदार माना जा रहा है। कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है।
6- वृश्चिक राशि के लिए शुक्र का कन्या गोचर कैसा रहेगा?
शुक्र का कन्या राशि में गोचर वृश्चिक राशि के लिए खास माना जा रहा है। बिजनेस में लाभ होगा।
7- धनु राशि के लिए शुक्र का कन्या गोचर कैसा रहेगा?
शुक्र का कन्या राशि में गोचर धनु राशि के लिए लाभकरी माना जा रहा है। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। लाइफ में किसी स्पेशल व्यक्ति की एंट्री हो सकती है।
8- मीन राशि के लिए शुक्र का कन्या गोचर कैसा रहेगा?
शुक्र का कन्या राशि में गोचर मीन राशि के लिए उत्तम माना जा रहा है। पैसों के मामले में लाभ देखेंगे। लाइफ में रोमांस बना रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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