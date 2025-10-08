Rashifal Venus Transit in Virgo Horoscope before Karwa Chauth bringing good fortune to these 3 zodiacs शुक्र का गोचर कन्या राशि में, करवा चौथ से पहले इन 3 राशियों का चमकेगा भाग्य, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Rashifal Venus Transit in Virgo Horoscope before Karwa Chauth bringing good fortune to these 3 zodiacs

शुक्र का गोचर कन्या राशि में, करवा चौथ से पहले इन 3 राशियों का चमकेगा भाग्य

Rashifal Venus Transit in Virgo 2025: इस समय शुक्र सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जो गुरुवार से कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। बुध की राशि में शुक्र का प्रवेश करना कुछ राशियों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 8 Oct 2025 04:28 PM
share Share
Follow Us on
शुक्र का गोचर कन्या राशि में, करवा चौथ से पहले इन 3 राशियों का चमकेगा भाग्य

Rashifal Venus Transit in Virgo: शुक्र की चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है। इस समय शुक्र सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जो गुरुवार से कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। पंचांग के अनुसार, सौंदर्य, प्रेम और ऐश्वर्या के कारक माने जाने वाले शुक्र 9 अक्टूबर के दिन सुबह में 10 बजकर 55 मिनट के करीब कन्या राशि में शुक्र एंटर करेंगे। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध माने जाते हैं। ऐसे में बुध की राशि में शुक्र का प्रवेश करना कुछ राशियों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। 2 नवंबर की दोपहर तक शुक्र कन्या राशि में ही रहेंगे। करवा चौथ 10 अक्टूबर को है। ऐसे में करवा चौथ से पहले शुक्र गोचर दिखाएगा रंग। आइए जानते हैं शुक्र के कन्या गोचर की लकी राशियां-

करवा चौथ से पहले इन 3 राशियों का चमकेगा भाग्य

मिथुन राशि

सरप्राइज डेट पर जाने की भी संभावना है।

कार्यक्षेत्र में आपको कई नए मौके मिल सकते हैं।

पूरी लग्न और मेहनत के साथ काम करना आपके लिए फलदायक रहेगा।

घर-परिवार में शांति और सुख वाला माहौल रहेगा।

जीवनसाथी के साथ आपका रिलेशन मधुर बना रहेगा।

ये भी पढ़ें:शुक्र गोचर सूर्य के नक्षत्र में, 17 अक्टूबर तक 3 राशियों का भाग्य होगा रौशन

धनु राशि

सिंगल जातकों को प्यार की तलाश में गुड न्यूज मिल सकती है।

धन-समृद्धि बनी रहेगी।

नौकरीपेशा और व्यापारियों के लिए ये समय काफी लकी रहेगा।

मैरिड लोगों को अपने पार्टनर की हेल्थ पर फोकस करना चाहिए।

पेशेंस के साथ मामलों को सुलझाना बेहतर रहेगा।

वृश्चिक राशि

इन्वेस्टमेंट करने के लिए यह समय शुभ साबित हो सकता है।

लव लाइफ रोमांटिक रहने वाली है।

प्रेमी एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे।

कुछ लोग भूमि या वाहन खरीद सकते हैं।

घर के सदस्यों के साथ भी अच्छा टाइम स्पेन्ड करेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:राशिफल: 9 अक्टूबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:शनि, गुरु की चाल दिवाली के बाद मचाएगी धमाल, रंग लाएगी 3 राशियों की किस्मत
Shukra Rashi Parivartan
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने