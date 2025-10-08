शुक्र का गोचर कन्या राशि में, करवा चौथ से पहले इन 3 राशियों का चमकेगा भाग्य

Rashifal Venus Transit in Virgo 2025: इस समय शुक्र सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जो गुरुवार से कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। बुध की राशि में शुक्र का प्रवेश करना कुछ राशियों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है।

Wed, 8 Oct 2025 04:28 PM

Rashifal Venus Transit in Virgo: शुक्र की चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है। इस समय शुक्र सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जो गुरुवार से कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। पंचांग के अनुसार, सौंदर्य, प्रेम और ऐश्वर्या के कारक माने जाने वाले शुक्र 9 अक्टूबर के दिन सुबह में 10 बजकर 55 मिनट के करीब कन्या राशि में शुक्र एंटर करेंगे। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध माने जाते हैं। ऐसे में बुध की राशि में शुक्र का प्रवेश करना कुछ राशियों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। 2 नवंबर की दोपहर तक शुक्र कन्या राशि में ही रहेंगे। करवा चौथ 10 अक्टूबर को है। ऐसे में करवा चौथ से पहले शुक्र गोचर दिखाएगा रंग। आइए जानते हैं शुक्र के कन्या गोचर की लकी राशियां-

करवा चौथ से पहले इन 3 राशियों का चमकेगा भाग्य मिथुन राशि सरप्राइज डेट पर जाने की भी संभावना है।

कार्यक्षेत्र में आपको कई नए मौके मिल सकते हैं।

पूरी लग्न और मेहनत के साथ काम करना आपके लिए फलदायक रहेगा।

घर-परिवार में शांति और सुख वाला माहौल रहेगा।

जीवनसाथी के साथ आपका रिलेशन मधुर बना रहेगा।

धनु राशि सिंगल जातकों को प्यार की तलाश में गुड न्यूज मिल सकती है।

धन-समृद्धि बनी रहेगी।

नौकरीपेशा और व्यापारियों के लिए ये समय काफी लकी रहेगा।

मैरिड लोगों को अपने पार्टनर की हेल्थ पर फोकस करना चाहिए।

पेशेंस के साथ मामलों को सुलझाना बेहतर रहेगा।

वृश्चिक राशि इन्वेस्टमेंट करने के लिए यह समय शुभ साबित हो सकता है।

लव लाइफ रोमांटिक रहने वाली है।

प्रेमी एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे।

कुछ लोग भूमि या वाहन खरीद सकते हैं।

घर के सदस्यों के साथ भी अच्छा टाइम स्पेन्ड करेंगे।