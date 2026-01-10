Hindustan Hindi News
आज से शुरू इन 3 राशियों के अच्छे दिन, शुक्र गोचर सूर्य के नक्षत्र में

आज से शुरू इन 3 राशियों के अच्छे दिन, शुक्र गोचर सूर्य के नक्षत्र में

संक्षेप:

Rashifal Venus Transit in Sun constellation : शुक्र ने आज अपनी चाल में बदलाव किया है। धन और समृद्धि के कारक शुक्र के सूर्य के नक्षत्र में गोचर के प्रभाव के रूप में कुछ राशियों को जबरदस्त प्रॉफिट मिल सकता है।

Jan 10, 2026 04:36 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Rashifal Venus Transit in Sun constellation: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन करते रहते हैं। शुक्र के गोचर के प्रभाव के रूप में कुछ राशियों को शुभ फल मिल सकते हैं, तो कुछ को नकारात्मक प्रभाव भी झेलने पड़ सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, शुक्र ने आज अपनी चाल में बदलाव किया है। दोपहर के लगभग 12 बजकर 26 मिनट पर शुक्र ने उत्तराषाढा नक्षत्र में प्रवेश किया है। उत्तराषाढा नक्षत्र के स्वामी सूर्य ग्रह माने जाते हैं। शुक्र सूर्य के नक्षत्र में 20 जनवरी 2026 तक रहने वाले हैं। धन व समृद्धि के दाता शुक्र ग्रह के इस गोचर से कुछ राशियों पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। आईए जानते हैं शुक्र के सूर्य के नक्षत्र में गोचर करने से किन राशियों की किस्मत चमक सकती है-

आज से शुरू इन 3 राशियों के अच्छे दिन, शुक्र गोचर सूर्य के नक्षत्र में

मेष राशि

शुक्र का सूर्य के नक्षत्र में गोचर करना मेष राशि वालों के लिए धन-लाभ के नए रास्ते खोलने में मदद करेगा।

नौकरी में सफलता मिलने के साथ सहपाठियों का सहयोग भी मिल सकता है।

दांपत्य जीवन में सुख-शांति और प्रेम के आसार हैं।

शिक्षा और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के साथ-साथ दोस्तों का सपोर्ट भी प्राप्त होगा।

किसी विशेष यात्रा पर जा सकते हैं।

प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए शुक्र का सूर्य के नक्षत्र में गोचर करना धन कमाने के लिए अच्छा मौका लेकर आया है।

किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा।

सूझ-बूझ के साथ करियर के जुड़े डिसीजन लेना बेहतर रहेगा।

परिवार और दोस्तों के संग आपके संबंध मजबूत होंगे।

साथ ही जीवनसाथी का सपोर्ट भी मिलेगा।

सिंह राशि

सिंह राशि के लोगों के लिए शुक्र का सूर्य के नक्षत्र में गोचर करना बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है।

आर्थिक लाभ बनने के योग नजर आ रहे हैं।

रुका हुआ धन भी मिल सकता है।

दोस्तों और परिवार के सदस्यों के संग रिश्तों में मधुरता आएगी।

करियर और शिक्षा में सफलता मिलने के आसार नजर आ रहे हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

