शुक्र की चाल बदलने से बदलेगा इन 5 राशियों का भाग्य, मां लक्ष्मी करेंगी कृपा

ज्योतिषशास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख, सौंदर्य, प्रेम, आकर्षण, धन और ऐशो-आराम का प्रतीक माना जाता है। जब कुंडली में शुक्र मजबूत होता है, तो व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और तरक्की आती है। शुक्र ग्रह 20 दिसंबर 2025 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 

Dec 17, 2025 09:18 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ज्योतिषशास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख, सौंदर्य, प्रेम, आकर्षण, धन और ऐशो-आराम का प्रतीक माना जाता है। जब कुंडली में शुक्र मजबूत होता है, तो व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और तरक्की आती है। शुक्र ग्रह 20 दिसंबर 2025 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दिन शुक्र वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, शुक्र का यह गोचर कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ साबित होगा और उनके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। शुक्र के शुभ होने पर मां लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं, शुक्र के राशि परिवर्तन से किन राशियों को होगा लाभ-

मेष राशि

शुक्र का यह गोचर मेष राशि वालों के लिए भाग्य को मजबूत करने वाला रहेगा। विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिलने के योग हैं। करियर में नए अवसर सामने आएंगे और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और आपसी दूरियां कम होंगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और यात्रा के भी संकेत हैं। मां लक्ष्मी की कृपा रहेगी।

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह समय आकर्षण और लोकप्रियता बढ़ाने वाला रहेगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और सामाजिक दायरा बढ़ेगा। करियर में नए मौके मिलेंगे, खासतौर पर क्रिएटिव, मीडिया और ग्लैमर से जुड़े क्षेत्रों में। प्रेम जीवन में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और निवेश से लाभ के योग बनेंगे। मां लक्ष्मी की कृपा से सभी काम बनेंगे।

तुला राशि

तुला राशि के स्वामी स्वयं शुक्र ग्रह हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए खास तौर पर शुभ रहेगा। धन लाभ के योग बनेंगे और मानसिक शांति मिलेगी। परिवार में खुशहाली रहेगी और भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी। छात्रों के लिए यह समय पढ़ाई में सफलता देने वाला साबित हो सकता है। कोई अहम फैसला आपके पक्ष में जा सकता है। मां लक्ष्मी की खूब कृपा रहेगी।

धनु राशि

शुक्र का आपकी ही राशि में प्रवेश आपके आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और आकर्षण को नई ऊंचाई देगा। करियर, प्रेम और आर्थिक मामलों में नई शुरुआत के संकेत हैं। यह समय नेटवर्किंग, इमेज सुधार और रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल है। विवाह से जुड़े अटके मामलों में प्रगति हो सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखें, लाभ और बढ़ेगा। मां लक्ष्मी कृपा करेंगी।

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर करियर में उन्नति और मान-सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा। कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत होगी और नए अवसर मिल सकते हैं। प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी और अविवाहित लोगों के लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और पुराने प्रयासों का अच्छा फल मिलेगा। मां लक्ष्मी की कृपा से सभी कार्यों में सफलता मिलेगी।

