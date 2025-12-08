Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Rashifal Venus Transit In Sagittarius Shukra Gochar Rashi Parivartan Dhanu Rashi Mein Horoscope
शुक्र के धनु राशि में प्रवेश से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

शुक्र के धनु राशि में प्रवेश से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

संक्षेप:

ज्योतिषशास्त्र में शुक्र को विशेष स्थान प्राप्त है। शुक्र को सौंदर्य, प्रेम, आकर्षण, धन और आराम का कारक ग्रह कहा जाता है। शुक्र के शुभ होने पर व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। शुक्र ग्रह 20 दिसंबर को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्र ग्रह इस दिन वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे।

Dec 08, 2025 02:21 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ज्योतिषशास्त्र में शुक्र को विशेष स्थान प्राप्त है। शुक्र को सौंदर्य, प्रेम, आकर्षण, धन और आराम का कारक ग्रह कहा जाता है। शुक्र के शुभ होने पर व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। शुक्र ग्रह 20 दिसंबर को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्र ग्रह इस दिन वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार शुक्र के धनु राशि में प्रवेश करने से कुछ राशि वालों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। आइए जानते हैं, शुक्र के राशि परिवर्तन करने से किन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेष राशि: शुक्र का यह गोचर मेष राशि के जातकों के लिए भाग्यवृद्धि लेकर आ रहा है। विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी और करियर में नई दिशा खुलेगी। रिश्तों में दूरी कम होगी और प्रेम संबंध मजबूत बनेंगे। पैसों की स्थिति सुधरेगी तथा कोई रुका हुआ काम भी बन सकता है। यात्रा के योग भी प्रबल हैं।

सिंह राशि: सिंह राशि वालों के लिए यह समय व्यक्तिगत आकर्षण बढ़ाने वाला रहेगा। लोग आपकी बात मानेंगे और सोशल लाइफ एक्टिव होगी। करियर में मौके बढ़ेंगे, खासकर क्रिएटिव व मीडिया क्षेत्र वालों के लिए। प्रेम जीवन में पुरानी गलतफहमियाँ दूर होंगी और रिलेशन एक नए पड़ाव पर पहुँच सकता है। निवेश से भी लाभ होगा।

तुला राशि: शुक्र तुला राशि के स्वामी है, इसलिए यह गोचर आपके लिए खास फायदेमंद रहेगा। धन प्राप्ति, मानसिक शांति, और परिवार में खुशी बढ़ेगी। भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा और रिश्तों में गर्मजोशी आएगी। छात्रों के लिए यह समय पढ़ाई में सफलता देने वाला रहेगा। कोई बड़ा निर्णय आपके पक्ष में जाएगा।

ये भी पढ़ें:साल 2026 इन राशियों के जीवन में लाएगा बड़े बदलाव, पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक

धनु राशि: शुक्र का धनु राशि में प्रवेश आपकी पर्सनालिटी, आकर्षण और आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी करेगा। करियर, प्रेम और धन- तीनों ही क्षेत्रों में नई शुरुआत के योग हैं। यह समय इमेज बिल्डिंग, नेटवर्किंग और प्रपोज करने के लिए भी अच्छा है। शादी के अटके मामलों में प्रगति होगी। खर्च संतुलित रखें तो फायदे बढ़ेंगे।

मीन राशि: मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का धनु राशि में गोचर करियर में उछाल और मान-सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा। ऑफिस में आपकी इमेज सुधरेगी और नया अवसर मिल सकता है। प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी और अविवाहितों के लिए रिश्ते आ सकते हैं। आर्थिक रूप से यह समय मजबूत रहने वाला है और पुराने प्रयासों का फल मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Shukra Rashi Parivartan Horoscope Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने