Shukra tula rashi parivartan: 3 दिन बाद शुक्र अपनी स्वराशि तुला में वापसी करने वाले हैं। शुक्र गोचर काल में कई राशियों को भाग्य का साथ मिलेगा और धन की स्थिति में सुधार होगा। जानें शुक्र गोचर की भाग्यशाली राशियों के बारे में।

वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र का अपनी राशि तुला में गोचर अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। 22 नवंबर 2026 को शुक्र करीब 81 दिन बाद अपनी स्वराशि में वापसी कर रहे हैं। इसके पहले शुक्र ने तुला राशि में 2 सितंबर 2026 को गोचर किया था। तुला राशि में शुक्र प्रवेश करने के बाद 1 जनवरी 2027 तक इसी राशि में रहेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि शुक्र को ज्योतिष शास्त्र में शुभता का ग्रह माना जाता है। यह धन, संपदा, वैभव और ऐश्वर्य के कारक हैं, इसलिए इस ग्रह को जीवन में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अपनी स्वराशि में आने से शुक्र का प्रभाव बढ़ जाता है और राशियों पर इसका शुभ-अशुभ प्रभाव पड़ता है। आमतौर पर शुक्र का गोचर जनमानस के लिए अच्छा ही माना जाता है, हालांकि कुछ विशेष स्थितियों में शुक्र प्रतिकूल प्रभाव भी डालते हैं। तुला राशि के शुक्र 8 राशियों को धन, समृद्धि और रिश्तों में अनुकूलता प्रदान करेंगे। इस दौरान इन्हें पार्टनरशिप में लाभ और भाग्य का साथ भी प्राप्त होगा। जानें शुक्र गोचर से किन राशियों का पलटेगा समय।

मेष राशि पर शुक्र गोचर का प्रभाव: मेष राशि वालों के घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। रिश्तों में सुधार होगा। व्यापार करने वालों को लाभ होगा। किसी नए काम की शुरुआत संभव है। नौकरी पेशा करने वालों को कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके लिए यह गोचर अनुकूल है। आपकी मानसिक चिंता दूर हो सकती है। हालांकि इस समय अपने खर्च पर कंट्रोल रखें, इतना अधिक खर्च नहीं करें कि कर्ज लेने की स्थिति आ जाएगी। प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करना लाभकारी रहेगा।

वृषभ राशि पर शुक्र गोचर का प्रभाव: शुक्र गोचर काल में वृषभ राशि वालों के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। शत्रुओं पर सफलता पाएंगे। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। हालांकि इस समय आपको ध्यान रखना है कि खर्च पर कंट्रोल बना रहे। उधार लेकर पैसा खर्च नहीं करें और गैर जरूरी खर्चे रोक दें। भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं, शुभ फल मिलेंगे।

मिथुन राशि पर शुक्र गोचर का प्रभाव: मिथुन राशि वालों को पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। परीक्षा में सफलता मिलेगा। जो जातक कोई नया काम सीख रहे हैं उन्हें सफलता हासिल होगी। परिवार से जुड़ी दिक्कतें दूर होंगी। धन लाभ के योग बनेंगे। आय बढ़ने के संकेत हैं। सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। मेहनत करते रहें आपको हर काम में सफलता हासिल होगी। शुक्रवार को दुर्गा चालीसा का पाठ करें।

कर्क राशि पर शुक्र गोचर का प्रभाव: कर्क राशि वालों के लिए भूमि, भवन या वाहन के साथ किसी नई चीज को खरीदने के लिए अनुकूल समय है। अगर आप किसी परेशानी को घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो सफलता पाएंगे। धन की स्थिति में सुधार होगा। इस समय गैर जरूरी चीजों पर धन खर्च करने से बचें। भगवान श्रीकृष्ण की आराधना करने से अधिक लाभ मिलेगा।

कन्या राशि पर शुक्र गोचर का प्रभाव: कन्या राशि के दूसरे भाव में शुक्र गोचर करेंगे। आपको धन लाभ होगा। आपके मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नई नौकरी की तलाश करने वालों को सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई फैसला लेने के लिए समय अनुकूल है। इस समय अपनी वाणी और कंट्रोल को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दें। शुक्र का गोचर शुभ प्रदान करने वाला साबित हो इसके लिए प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करें।

तुला राशि पर शुक्र गोचर का प्रभाव: तुला राशि के लिए शुक्र गोचर अनुकूल रहेगा। यह शुक्र की अपनी राशि है। इस समय आपके जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। इस समय आपके अटके हुए या फंसे हुए धन की वापसी हो सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता हासिल होगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। भाग्य का साथ मिलेगा। प्रतिदिन मां लक्ष्मी की आरती करना लाभकारी रहेगा।

धनु राशि पर शुक्र गोचर का प्रभाव: धनु राशि के 11वें भाव में शुक्र का गोचर होगा। आपको धन लाभ होगा। बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। इनकम बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो सफलता मिलेगी। नए काम की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा समय है। निवेश के लिए अच्छा समय रहेगा। शांत होकर अपने कार्य करते रहें। प्रत्येक शुक्रवार को मां लक्ष्मी का पूजन करने से गोचर काल अधिक शुभ होगा।

मकर राशि पर शुक्र गोचर का प्रभाव: मकर राशि के दसवें भाव में शुक्र गोचर हो रहा है। इस समय आपको उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। धन लाभ के अवसर मिलेंगे। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। हालांकि लंबी दूरी की यात्रा से बचें। आपके लिए शुक्र गोचर काल में प्रत्येक शुक्रवार को मां दुर्गा की आराधना करना लाभकारी रहेगा।

कुंभ राशि पर शुक्र गोचर का प्रभाव: कुंभ राशि वालों को शुक्र गोचर के प्रभाव से भौतिक सुख-सुविधाओं का आनंद लेंगे। धन आगमन के नए रास्ते खुलेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिलेगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। व्यावसायिक स्थिति अच्छी रहेगी। समय अनुकूल रहने वाला है। इस समय क्रोध से बचें। शुक्र के शुभ प्रभावों में वृद्धि के लिए शुक्रवार के दिन भगवान श्रीकृष्ण को माखन और मिश्री का भोग लगाएं।