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शुक्र गोचर मेष राशि में 26 मार्च से, इन राशियों पर होगी धन की बरसात

Mar 25, 2026 07:01 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Rashifal Venus Transit 2026 Venus in Aries Horoscope: इस समय शुक्र मीन राशि में हैं। शुक्र का गोचर मेष राशि से लेकर मीन राशि पर प्रभाव डालता है। कुछ ही समय में मंगल की राशि में प्रेम व यश के कारक शुक्र का गोचर होने जा रहा है।

शुक्र गोचर मेष राशि में 26 मार्च से, इन राशियों पर होगी धन की बरसात

Rashifal Venus Transit 2026 Venus in Aries Horoscope, शुक्र गोचर में राशि में : शुक्र ग्रह लग्जरी, प्रेम और सुंदरता के कारक माने जाते हैं। इस समय शुक्र ग्रह गुरु की मीन राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र का गोचर मेष राशि से लेकर मीन राशि पर प्रभाव डालता है। कुछ ही समय में मंगल की राशि में प्रेम व यश के कारक शुक्र का गोचर होने जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 26 मार्च, 2026, के दिन सुबह में 05 बजकर 13 मिनट पर शुक्र ग्रह मीन राशि से मेष राशि में एंटर कर जाएंगे। मेष राशि में शुक्र का गोचर 19 अप्रैल की दोपहर तक बना रहेगा। ऐसे में मंगल की मेष राशि में शुक्र का गोचर होना कुछ राशियों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं लकी राशियों के बारे में -

शुक्र गोचर मेष राशि में 26 मार्च से, इन राशियों पर होगी धन की बरसात

सिंह राशि वालों के लिए शुक का मेष राशि में गोचर कैसा रहेगा?

मंगल की मेष राशि में शुक्र का गोचर होना सिंह राशि वालों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। जीवन में सुख और खुशियां बनी रहेंगी। इस दौरान आपकी आर्थिक दिक्कतें दूर हो जाएगी। व्यापारी को व्यापार से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय शुभ माना जा रहा है। करियर में सोच समझकर डिसीजन लेने की जरूरत है।

मिथुन राशि वालों के लिए शुक का मेष राशि में गोचर कैसा रहेगा?

मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल की मेष राशि में शुक्र का गोचर होना फायदेमंद साबित हो सकता है। आपकी इंकम बढ़ने की संभावना है। वहीं, शुक्र के शुभ प्रभाव से धन आगमन के योग बन रहे हैं। करियर लाइफ में आ रही दिक्कतें दूर होंगी। लव लाइफ में भी रोमांस बना रहेगा।

मेष राशि वालों के लिए शुक का मेष राशि में गोचर कैसा रहेगा?

मंगल की मेष राशि में शुक्र का गोचर होना मेष राशि वालों को फायदा होने की संभावना जताई जा रही है। अचानक से धन लाभ हो सकता है। कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे वहीं, करियर से जुड़े जरूरी टास्क भी मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी। हेल्दी रहेंगे और ट्रैवल भी कर सकते हैं। कुछ नए लोगों से मुलाकात होना भी संभव है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

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सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

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