Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

कल से इन राशियों को नहीं रहेगी पैसों की कमी, शुक्र गोचर करेंगे बुध के नक्षत्र में

Mar 14, 2026 07:44 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Rashifal Venus Transit 2026 Rashifal Shukra Gochar : रेवती नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध माने जाते हैं। ऐसे में शुक्र का गोचर बुध के नक्षत्र में होने से कुछ राशियों को लाभ हो सकता है तो कुछ राशियों को दिक्कतें भी झेलनी पड़ सकती हैं।

कल से इन राशियों को नहीं रहेगी पैसों की कमी, शुक्र गोचर करेंगे बुध के नक्षत्र में

Rashifal Venus Transit 2026 Rashifal Shukra Gochar: शुक्र जल्द ही अपनी चाल में बदलाव करने वाले हैं। धन के दाता शुक्र का गोचर इस समय गुरु की राशि में हो रहा है। मीन राशि में इस समय शुक्र विराजमान हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, रविवार के दिन शुक्र का गोचर होगा। 15 मार्च, 2026 के दिन शुक्र रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रेम और सुंदरता के कारक शुक्र का गोचर 25 मार्च, 2026 तक रेवती नक्षत्र में ही होगा। रेवती नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध माने जाते हैं। ऐसे में शुक्र का गोचर बुध के नक्षत्र में होने से कुछ राशियों को लाभ हो सकता है तो कुछ राशियों को दिक्कतें भी झेलनी पड़ सकती हैं। आइए जानते हैं धन और समृद्धि के कारक शुक्र के रेवती नक्षत्र में गोचर करने से किन राशियों को फायदा हो सकता है-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कल से इन राशियों को नहीं रहेगी पैसों की कमी, शुक्र गोचर करेंगे बुध के नक्षत्र में

मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?

मिथुन राशि के जातकों के लिए समृद्धि के कारक शुक्र का रेवती नक्षत्र में गोचर करना शुभ साबित हो सकता है। करियर में नए मुकाम हासिल करने के कई मौके मिल सकते हैं। वहीं, रुका हुआ धन भी वापस मिलेगा। हेल्थ दुरुस्त रहने वाली है। वहीं, सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए शख्स की एंट्री हो सकती है।

कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?

समृद्धि के कारक शुक्र के रेवती नक्षत्र में गोचर करने से कन्या राशि के जातकों को काफी फायदा हो सकता है। मां लक्ष्मी की कृपा से व्यापार में आपको मुनाफा होगा। धन आगमन के योग बन रहे हैं लेकिन खर्चों पर आपको पकड़ बनानी होगी। मन खुश रहेगा। सेहत भी दुरुस्त रहेगी। वहीं, संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:19 या 20 मार्च चैत्र नवरात्रि कब है? जानें मुहूर्त, कलश स्थापना की डेट व मुहूर्त
ये भी पढ़ें:पापमोचनी एकादशी का व्रत कब और कैसे रखें?

वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?

वृषभ राशि के जातकों के लिए समृद्धि के कारक शुक्र का रेवती नक्षत्र में गोचर करना बेहद ही लाभकारी साबित हो सकता है। इस गोचर से आपकी इंकम बढ़ने की संभावना है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है। घर-परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। व्यापार की दृष्टि से भी शुक्र का यह गोचर शुभ माना जा रहा है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:21 मार्च से बदलेंगे इन 3 राशियों के दिन, शनि की चाल बदलने से खूब होगा प्रॉफिट
ये भी पढ़ें:15 मार्च को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Shukra Rashi Parivartan Rashifal Horoscope
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने